video suggerito

Dove si trovano le pasticcerie di Iginio Massari e quanto costano i suoi dolci Iginio Massari è l’ospite della puntata di MasterChef del 23 gennaio. Il Maestro è uno dei nomi più famosi della pasticceria, con punti vendita in tutt’Italia. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Masterchef Italia 14 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nuova puntata di MasterChef 14, nuovo ospite speciale. Nella serata di giovedì 23 gennaio, infatti, ci saranno due ospiti ad affiancare i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Entrerà nella cucina di Masterchef 14 anche il Maestro della pasticceria Iginio Massari insieme a sua figlia, la Pastry Chef e co-fondatrice dell’azienda di famiglia Debora Massari. I due sono un punto di riferimento del settore, nomi di spicco per quanto riguarda la pasticceria di alto livello, premiati con riconoscimenti importanti e segnalati dalle principali guide, come Gambero Rosso.

Dove si trovano le pasticcerie di Iginio Massari

È una vita in cucina, quella di Iginio Massari. Appena sedicenne già lavorava in un panificio nel centro di Brescia, la sua città natale; poi ha cominciato ad appassionarsi e ad approfondire il settore della pasticceria e della cioccolateria. Dopo le esperienze nel laboratorio della storica pasticceria Camera, come Responsabile dell'innovazione qualitativa presso Bauli e in veste di dirigente tecnico del settore artigianale e industriale per Star, fa il grande salto. Nel 1971 apre con la moglie a Brescia la pasticceria Veneto, che si classifica prima nella selezione della guida del Gambero Rosso dal 2011 al 2016.

Instagram @iginio.massari

Fino a oggi, si sono aggiunte alla prima altre quatto pasticcerie: una aperta il 14 marzo 2018 in piazza Diaz a Milano, una inaugurata il 28 ottobre 2019 in piazza C.L.N. a Torino, poi più di recente è stata la volta di quella in corso Santa Anastasia a Verona e del locale in via de' Vecchietti a Firenze, rispettivamente nel 2020 e 2021. L'ultima nata è la sede di Roma, presso la Galleria Alberto Sordi della Capitale. A questi si aggiungono diversi pop-up store in giro per l'Italia: Napoli, Pesaro, Monza, Milano presso la Stazione Centrale, Genova, Venezia (Mestre e Santa Lucia), Roma (Pantheon, Termini e Tiburtina), Genova, Verona Porta Nuova, Jesi, Bologna, Torino, Bolzano.

Instagram @iginio.massari

Quanto costano i dolci di Iginio Massari

La produzione delle pasticcerie di Iginio Massari spazia tra biscotti, cioccolato (tavolette, praline, cremini, creme spalmabili), torte da forno (le crostate per esempio) e ovviamente i lievitati. Il panettone è un bestseller: per Natale 2024 è stata realizzata anche una pregiata variante alla fragola da 120 euro. Le tavolette di cioccolato da 82 grammi costano 6 euro, i biscotti nel formato da 350 grammi costano 12 euro, a eccezione dei biscotti bresciani da 280 grammi. Stesso prezzo per le varie creme spalmabili. Il prezzo sale con le torte: 20 euro la Ciambella di Nonna Rachele, 25 euro la Torta Paradiso fino ai 46 euro del panettone classico, il Re dei lievitati, vero e proprio cavallo di battaglia dell'Alta Pasticceria firmata Massari, con uvetta, arancia candita e glassa con mandorle.