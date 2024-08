Dove si trovano le isole paradisiache che possono essere visitate da poche persone ogni anno

video suggerito

Le isole Marchesi sono un piccolo arcipelago di 12 isole nell'oceano Pacifico, a pochi passi dalla Polinesia Francese, di cui fanno parte del territorio d'oltremare. L'isola più grande, Nuku Hiva, ospita il capoluogo, Taiohae. Da qualche giorno, però, queste isole sono un sito patrimonio mondiale dell'Unesco. Nonostante questo prezioso riconoscimento sono pochi i viaggiatori che hanno la possibilità di visitarle: in molti poi non ne conoscono l'esistenza. Scopriamo qualcosa di più nel nuovo ingresso nella lista dei patrimoni mondiali dell'Unesco.

Le Isole Marchesi sono popolate da circa 9mila persone, che vivono principalmente in sei delle dodici isole. Sono molto distanti dalle principali mete tropicali: 4mila chilometri dalle Hawaii e 4700 chilometri a est delle Figi. Se pensiamo alla posizione geografica possiamo intuire perché pochi turisti le raggiungano ogni anno. Nel 2022, per esempio, in 220mila hanno visitato Bora Bora e Tahiti, ossia le isole più note della Polinesia Francese: soltanto 10.995 turisti hanno visitato le isole Marchesi nel 2023. Di questi visitatori, due terzi erano francesi visto che si tratta di un territorio d'oltremare francese: l'altra grande percentuale di turisti, invece, proveniva dagli Stati Uniti, che non sono eccessivamente distanti. La maggior parte dei turisti arriva attraverso l'aeroporto internazionale di Fa'a'ā a Tahiti, per poi raggiungere in barca Nuku Hiva e le altre isole Marchesi.

Le autorità locali sono molto felici di essere entrate a far parte dei siti Patrimonio Mondiale dell'Unesco, perché si tratta di una vetrina che offre una visibilità come poche altre al mondo. L'UNESCO, infatti, ha riconosciuto la cultura e il patrimonio unici delle Marchesi. La posizione remota e l'assenza di contaminazioni umane fanno sì che le acque intorno alle isole siano "tra le ultime aree marine selvagge del mondo". Non è insolito vedere i delfini fare acrobazie al largo. L'intaglio del legno, la danza e la musica marchesiane fanno parte del patrimonio dell'isola. Inoltre, il pittore Paul Gaugin, è sepolto in un cimitero sull'isola di Hiva Oa.