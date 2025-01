Dove si trovano i tunnel sottomarini più Instagrammabili al mondo

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Volete organizzare un viaggio invernale diverso dal solito e soprattutto super Instagrammabile? Fareste bene a puntare tutto sulle isole Faroe, un arcipelago tra l'Islanda e la Norvegia dai panorami spettacolari composto da 18 isole vulcaniche rocciose. La cosa particolare è che queste ultime tra loro non sono collegate solo con strade rialzate, ponti e traghetti, a causa del clima selvaggio e imprevedibile sono stati costruiti anche dei suggestivi tunnel sottomarini: ecco come sono nati e per quale motivo meritano una visita di qualche ora.

Perché le isole Faroe sono collegate da tunnel sott'acqua

Le isole Faroe sono spesso colpite da venti, piogge e nebbia, cosa che rende non poco problematici i viaggi in auto o in traghetto sia per i locali che per i turisti. Per raggirare il problema sono stati costruiti 4 tunnel sottomarini, ad oggi diventati un'attrazione turistica al pari della Tour Eiffel o del Big Ben. Il tunnel di Eysturoy, in particolare, è il più lungo, famoso e suggestivo: inaugurato nel 2020, con i suoi 11 km di strada collega le due isole più grandi, Streymoy ed Eysturoy, raggiungendo i 187 metri sotto il livello del mare. Creato con trivellazione ed esplosione, ha richiesto 4 anni per essere portato a termine ma, in compenso, ha ridotto in modo drastico i tempi di percorrenza per spostarsi da un'isola all'altra.

Le opere d'arte nei tunnel sottomarini

Il punto più spettacolare del tunnel Eysturoy? La rotonda chiamata "la medusa", dove una serie di sagome umane vengono illuminate da colori cangianti che sembrano un'aurora boreale. A dare vita alla vibrante installazione è stato l'artista locale Tróndur Patursson, il cui obiettivo era evocare la tradizionale danza a catena faroese, solitamente ballata durante la festa nazionale del 29 luglio. Il musicista Jens L. Thomsen, invece, ha composto l'accompagnamento sonoro al tunnel che può essere ascoltato sintonizzandosi sulla radio FM97. Anche il tunnel sott'acqua che collega Streymoy e Sandoy è spettacolare: costruito sotto l'Atlantico settentrionale, è decorato con immagini luminose sulle pareti che fanno riferimento alla cultura locale. Insomma, i tunnel delle isole Faroe sono un vero e proprio mix di arte e tecnologia da visitare assolutamente durante un viaggio nell'Europa del Nord.

