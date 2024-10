video suggerito

Dove si trovano i luoghi raffigurati sui desktop del computer Ogni giorno fissiamo incessantemente lo sfondo del desktop: quei luoghi, immortalati in una serie di fotografie predefinite proposte dai sistemi operativi, sono diventati famosi in tutto il mondo. Ecco dove si trovano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Uno degli sfondi del pc di Apple

Ogni volta che accendiamo il nostro computer, che sia per lavoro, studio o per guardare una serie tv, ci imbattiamo nello sfondo del nostro pc. A meno che non abbiamo scelto una foto personale, lo sfondo del desktop è predefinito, viene scelto da una serie di foto che troviamo già nei sistemi di Windows o di iOS, nel caso di Apple. Ma quelle foto che nel tempo ci sono diventate familiari dove sono state scattate? Ecco dove si trovano i luoghi fotografati negli sfondi predefiniti.

Dove sono state scattate le foto degli sfondi del desktop

Death Valley, Alabama Hills, il parco nazionale di Yosemite e North Lake: forse questi nomi non vi dicono niente, ma in realtà li avete già visti innumerevoli volte. Partiamo dallo sfondo Sierra, quello che ritrae una cielo dalle sfumature rosa che crea riflessi di luce sulle cime di una montagna.

Lo sfondo Sierra

Questa foto è stata scattata ad Alabama Hills , una catena montuosa in California, situata sul versante est della Sierra Nevada, nella Owens Valley. Le Alabama Hills fanno parte formalmente della catena della Sierra Nevada, poiché si sono originate insieme. Nel marzo 2019, il Congresso degli Stati Uniti ha denominato e protetto l'area come Alabama Hills National Scenic Area. Essendo una località piuttosto remota e scenica, questa catena montuosa è stata scelta come set di diversi film, soprattutto western. Le Alabama Hills, però, sono state scelte come location anche da Quentin Tarantino per Django Unchained e nel film Marvel Iron Man. La decisione di Apple di rinominare lo sfondo Sierra deriva dalla vicinanza con la Sierra Nevada.

Leggi anche I 6 posti più belli dove vedere il foliage in Europa per l'autunno 2024

Alabama Hills

Un altro posto che conoscete pur non avendolo mai visto è il deserto del Mojave, location dello sfondo Mojave. Questo celebre deserto si trova in California, a 160 km da Los Angeles. Chiamato Mohave dai nativi americani, il deserto si estende per 38mila quadrati arrivando a sfiorare la regione della Sierra Nevada da un lato e i monti che circondano Los Angeles a pochi passi dalla costa. Tra i tanti film ambientati in questa suggestiva location ci sono Rango nonché Duel il primo film di Steven Spielberg del 1971.

Il deserto del Mojave nello sfondo iOS

Yosemite, invece, è lo sfondo scattato nel Parco nazionale dello Yosemite. Si tratta di una zona protetta negli Stati Uniti, parte dei monti della Sierra Nevada. Lo Yosemite el terzo parco nazionale più vasto dello Stato della California, dopo la Death Valley e Joshua Tree. L'ultimo dei Mohicani e Star Trek V – L'ultima frontiera sono stati girati a Yosemite. Tutti gli sfondi del sistema operativo di Apple raffigurano posti che si trovano in California a rimarcare le origini e anche la quintessenza della Big Tech di Cupertino.

Lo sfondo di iOS scattato a Yosemite

Dove si trova la collina di Windows 95

Oltre agli sfondi predefiniti di iOS, non possiamo non menzionare il primo sfondo che abbiamo conosciuto noi Millennials, entrati in contatto con il computer con il lontano Windows 95. La collina di Windows, un enorme prato verde in contrasto con un cielo terso e azzurro, è la protagonista di uno dei primi sfondi della storia dei computer. La foto, scattata nel 1996 da Charles O'Rear, fotografo del National Geographic, è entrata a far parte dell'immaginario collettivo.

La collina di Windows | Foto Charles O'Rear – National Geographic

La fotografia è stata scattata da O'Rear nell'ambito di uno servizio fotografico dedicato alle vigne della California. Una delle foto più iconiche di sempre è stata scattata nella Napa Valley: oggi, però, la località è completamente distrutta, anche a causa dello sfruttamento del suolo da parte dell'industria vinicola locale e delle conseguenze della crisi climatica. Lo youtuber Andrew Levitt ha mostrato in un video come è oggi la collina di Windows, evidenziandone la trasformazione.