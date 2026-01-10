stile e Trend
Dove si trova la libreria migliore al mondo del 2026

Siete appassionati di lettura? Questa classifica fa al caso vostro: ecco quali sono le librerie migliori al mondo del 2026.
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

La vostra passione è la lettura e sareste disposti a girare il mondo pur di ammirare le librerie più belle e suggestive di tutti i tempi? Questa classifica fa al caso vostro e si rivelerà perfetta per organizzare dei viaggi a tema per tutto l'anno che è appena cominciato. La rivista Cultured ha fatto delle accurate ricerche nel settore e alla fine è riuscita a stilare la lista delle 10 migliori librerie indipendenti del 2026. Qual è e dove si trova quella che si è aggiudicata l'ambito primato?

La libreria migliore al mondo è virale su TikTok

Londra è da sempre la meta ideale per gli amanti della lettura, vista la presenza di incredibili librerie più o meno famose. Quella più conosciuta è la Daunt Books in High Street, che originariamente pubblicava solo libri di viaggio, ma a farle concorrenza c'è la Notting Hill Bookshop, famosa per il film del 1999 con Hugh Grant e Julia Roberts e definita la più grande d'Europa. Esiste però un piccolo gioiello nascosto nella metropoli che di recente ha ottenuto il titolo di libreria indipendente migliore del 2026. Si tratta della Donlon Books a Broadway Market: fondata nel 2008, è diventata molto nota su TikTok grazie a presentazioni di libri, proiezioni e letture. La selezione di libri è assolutamente perfetta e il design del negozio è stato pensato appositamente per eliminare tutto ciò che potrebbe risultare noioso.

Donlon Books, Londra
Donlon Books, Londra

La classifica delle librerie migliori del 2026

A seguire nella classifica delle migliori librerie al mondo del 2026 c'è la Librairie des Femmes a Parigi, libreria femminista unica nel suo genere, la cui selezione di opere è un omaggio alle scrittrici che hanno fatto storia (non a caso il suo nome tradotto è "Biblioteca delle donne).

Librairie des Femmes, Parigi
Librairie des Femmes, Parigi

La Dashwood Books a New York. invece, è una libreria indipendente specializzata in libri di fotografia internazionale contemporanea, mentre la Neurotica Books di Los Angeles raccoglie una selezione di titoli rari e unici. Sempre a New York c'è anche la Codex Books specializzata in narrativa letteraria di seconda mano, mentre tra le librerie di Parigi più note non possono non essere annoverate la After8Books e la Yvon Lambert (la prima offre volumi incredibili a tema arte e cultura contemporanea, la seconda ha anche una casa editrice e una galleria d'arte). L'unica voce "fuori dal coro"? La libreria Abu Fatima a Baghdad, nota per la sua lunga tradizione di narrazione orale, favole e racconti popolari.

Yvon Lambert, Parigi
Yvon Lambert, Parigi
Viaggi
Immagine
