Dove si sono sposati Harry e Meghan Markle: la location del loro matrimonio aprirà al pubblico Frogmore house, dove si sono sposati il Principe Harry e Meghan Markle. è una delle residenze reali inglesi più esclusive che aprirà per la prima volta al pubblico quest’estate.

A cura di Clara Salzano

La location del matrimonio di Harry e Meghan Markle

Era il 19 maggio del 2018 quando il principe Harry ha sposato Meghan Markle. Dopo aver pronunciato il fatidico sì nella chiesa di St. George a Windsor, in Inghilterra, il Duca e la Duchessa del Sussex hanno accolto i propri ospiti a Frogmore House per il ricevimento serale del matrimonio. Quest'estate la location delle nozze, tra le residenze reali inglesi più esclusive, aprirà al pubblico per la prima volta e per tre giorni sarà possibile visitarla.

Harry e Meghan Markle prima di andare alla festa serale a Frogmore house

Frogmore house sorge all'interno del parco del Castello di Windsor. La tenuta, costruita nel 1684, divenne residenza reale nel 1792 quando fu acquistata dalla regina Carlotta, moglie di Giorgio III. La tenuta fu chiamata Frogmore house per il gran numero di rane presenti nella zona anticamente e la villa è stata una dimora preferita dai reali per più di 300 anni. Fu proprio la regina Charlotte e le sue figlie nubili ad usare Frogmore come rifugio di campagna dove dedicarsi ai propri hobby come pittura, ricamo, lettura e botanica.

La Frogmore house

Nel tempo Frogmore house è stata oggetto di varie modifiche e ampliamenti che hanno portato alla creazione dei giardini. su modello di paesaggio pittoresco con laghi, boschi e prati su cui passeggiare. La regina Vittoria aggiunse al giardino la casa da tè gotica e il chiosco indiano.

Leggi anche I look di Meghan Markle per il tour in Africa con Harry

La casa da tè di Fragmore.

All'interno della residenza sono presenti ancora molti pezzi della collezione di libri della regina Charlotte che aveva una vasta biblioteca botanica. Quest'estate la casa si potrà visitare per tre giorni, il 30 e 31 agosto e il 1 settembre 2022. I ricavati delle visite saranno devoluti in beneficenza.