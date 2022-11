Dove è stato girato Black Panther Wakanda Forever: le location e i luoghi del film Marvel Dal 9 novembre 2022 esce nelle sale italiane il sequel di Black Panther. Il film Marvel torna a raccontare di Wakanda dopo la scomparsa del suo re T’Challa, che era stato interpretato da Chadwick Boseman.

A cura di Clara Salzano

La locandina di Black Panther: Wakanda Forever

Black Panther: Wakanda Forever è il nuovo film Marvel Studios in uscita nelle sale cinematografiche italiane dal 9 novembre 2022. Si tratta del sequel di Black Panther del 2018, basato sul personaggio della Marvel Comics, Black Panther, diretto da Ryan Coogler e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures. Black Panther: Wakanda Forever era già stato previsto nel 2018 ma i piani per il film sono cambiati in seguito alla morte del protagonista di Black Panther, Chadwick Boseman. La Marvel ha scelto di non riformulare il ruolo di T'Challa così il sequel torna a raccontare del meraviglioso mondo di Wakanda dopo la scomparsa del suo re. Il nuovo film è ambientato anche in un altro mondo di una civiltà sottomarina, Talokan, discendente da un’antica comunità Maya, che minaccia Wakanda. Iniziate le riprese a fine giugno 2021, la produzione di Black Panther: Wakanda Forever è stata ambientata tra Atlanta e Brunswick, in Georgia, e nel Massachusetts fino alla conclusione delle riprese a gennaio 2022 a Porto Rico.

La civiltà di Talokan in Black Panther: Wakanda Forever

I luoghi di Black Panther: Wakanda Forever in Georgia

Dopo la morte di re T'Challa, la Regina Ramonda, Shuri e la comunitò di Wakanda devono lottare per proteggere la nazione da una minaccia globale. In Black Panther: Wakanda Forever si vede maggiormente il fantastico mondo di Wakanda che si ispira ad alcune rovine che si trovano nello Zimbabwe.

Il mondo di Wakanda Forever

Se il mondo di Wakanda è stato realizzato per la maggior parte in studi di produzione e in post produzione, non mancano le riprese anche nel mondo reale. Il film sposta le scene dalle terre idilliache di Wakanda alle strade di Atlanta e Brunswick, in Georgia, negli Stati Uniti.

Una scena di Black Panther: Wakanda Forever

Le location del film della Marvel nel Massachusetts

Mentre la nuova civiltà di Talokan rivisita il regno fumettistico di Atlantide attraverso architetture e iconografie ispirate ai Maya, la produzione di Black Panther: Wakanda Forever mostra anche diverse scene in luoghi iconici del Massachusetts come una rissa sul ponte Mass. Ave. tra Boston e Cambridge.

Una location ispirata alle piramidi Maya nel film Black Panther: Wakanda Forever

Ad agosto 2021 la troupe cinematografica di Black Panther: Wakanda Forever ha concentrato le riprese tra Boston e Cambridge e ha visitato anche Worcester, la seconda città più popolosa del New England, per girare una scena di inseguimento.

Le scene di per le strade delle città statunitensi

In alcune riprese aeree è inoltre facilmente riconoscibile il MIT, Massachusetts Institute of Technology, una delle migliori istituzioni accademiche del mondo che si trova dall'altra parte del fiume Charles rispetto a Boston.

Il Massachusetts Institute of Technology

Le riprese di Black Panther: Wakanda Forever a Porto Rico

La troupe cinematografica ha concluso la produzione del nuovo film Marvel, Black Panther: Wakanda Forever, a gennaio 2022 a Porto Rico.

Le scene di Black Panther a Porto Rico

La produzione ha scelto San Juan come luogo delle riprese e di preciso l'ex Ritz Carlton Hotel and Casino con le aree circostanti.