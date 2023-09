Dove è stato girato Asteroid City: le location del film di Wes Anderson Esce oggi nelle sale cinematografiche italiane Asteroid City, il nuovo film di Wes Anderson ambientato in America ma girato in Spagna.

A cura di Giusy Dente

Assieme a Barbie e Oppenheimer, quello di Wes Anderson era uno dei film più attesi dell'anno. La data di uscita è finalmente arrivata: Asteroid City sbarca oggi nelle sale cinematografiche italiane. Il film ha un cast ricco di grandi nomi: Tom Hanks, Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Tilda Swinton. La storia è ambientata nell'America occidentale, ma dove si trova la desertica "città degli asteroidi" ricostruita dal regista?

Dove è stato girato Asteroid City: la città costruita in Spagna

Per girare il film, Wes Anderson ha chiesto allo scenografo Adam Stockhausen la costruzione di una vera e propria città da zero, avendo come fonti di ispirazione lo Utah, l'Arizona, il Nevada. Il set è stato identificato in una piccola cittadina agricola spagnola, appena fuori Madrid (a 50 chilometri), a metà strada tra Chinchón e Colmenar de Oreja.

Perché il film è stato girato vicino Madrid

Il produttore Jeremy Dawson in un'intervista a Conde Nast Traveller ha spiegato che quell'area è stata scelta perché, benché non nativamente desertica, era comunque molto piatta e offriva allo sguardo un panorama molto aperto, con immensi cieli azzurri in contrasto con la terra. Difatti per ottenere il massimo dai contrasti cromatici, molte scene sono state girate all'ora del tramonto, quella più magica. È stata portata sabbia colorata nell'area di un terreno agricolo, per rendere il suo aspetto simile a un deserto vero.

"A Wes piace girare in Europa. Funziona davvero per noi. E c'è una lunga storia di riprese del West americano in Spagna" ha spiegato il produttore Jeremy Dawson. Il cast per tutta la durata delle riprese ha vissuto vicino al set, nello specifico in un antico monastero nei pressi di Madrid. Per quanto riguarda la parte del film in bianco e nero, non ambientata ad Asteroid City, è stata girata in un luogo insolito: i set sono stati allestiti in un magazzino di aglio scovato lungo la strada!