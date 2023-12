Dal lago di acqua rosa alla barriera corallina più grande: luoghi imperdibili da visitare nel 2024 Sono 15 i luoghi imperdibili dell’Australia da visitare assolutamente nel 2024.

Spiagge rosa, acque cristalline, natura incontaminata che comprende ogni tipo di paesaggio: l'Australia è una meta perfetta per chi ama l'avventura, per chi vuole immergersi in un mondo pieno di colori tutto da esplorare, pieno di meraviglie. Proprio per incentivare ulteriormente gli appassionati e i curiosi, magari per convincere gli indecisi a regalarsi questo viaggio, Tourism Australia ha stilato un elenco che comprende le destinazioni imperdibili da visitare assolutamente il prossimo anno.

Dove andare in Australia

Nella lista di Tourism Australia comprendente le destinazioni da visitare nel 2024, ci sono sia i luoghi diventati virali sui social media sia quelli approvati da note personalità australiane. Hanno infatti partecipato Chris e Luke Hemsworth, Rose Byrne, King Stingray, Magdalena Roze, Curtis Stone e molti altri: tutti hanno condiviso i loro racconti di viaggio e i ricordi delle loro vacanze.

Si tratta di posti che per la loro unicità si sono imposti come estremamente caratteristici, perfetti per avere una conoscenza davvero profonda del posto, capaci di imprimersi nella mente e di lasciare una traccia indelebile. L'Australia ha molto da offrire ai visitatori di tutto il mondo ed è capace di assecondare ogni tipo di richiesta, va incontro alle esigenze di ogni tipologia di turista, da chi ama il relax a chi cerca l'avventura.

In Australia c'è un lago rosa

Il lago MacDonnell si trova 15 km a sud di Penong, nell'Australia meridionale, a nord-ovest della capitale dello stato di Adelaide. È un lago salato noto per la sua caratteristica colorazione rosa salmone, perfettamente visibile soprattutto nelle giornate limpide. Questa tonalità si deve alla composizione dell'acqua: l'alta concentrazione di sale, ma anche la presenza dell'alga rossa dunaliella e di batteri chiamati alobatteri, che secernono pigmenti rossi carotenoidi. Tutto questo rende l'acqua rosa brillante.

Le bellezze del Queensland

Il Queensland è uno stato australiano nella parte nord-orientale del continente, con capitale Brisbane. Dalla barriera corallina alla foresta pluviale, la natura qui è al suo stadio primordiale. Per questo è una meta molto gettonata, consigliata anche per il 2024. La Grande Barriera Corallina è il patrimonio naturale più prezioso d'Australia: 2300 km con ogni specie di pesci, coralli, balene, delfini. In particolare la sua estremità meridionale ospita un'incredibile e abbondante varietà di fauna marina, tra cui tartarughe e mante. La foresta pluviale di Daintree (Daintree Rainforest) è stata definita da Sir David Attenborough "il posto più straordinario della Terra", esistente da ben 10 milioni di anni.

Perché è così famoso il monte Uluru

Uluru è una grande formazione rocciosa, considerata sacra dai Pitjantjatjara, il popolo aborigeno della zona, inserita tra i patrimoni mondiali dell'UNESCO. Secondo alcuni studiosi potrebbe derivare da un asteroide caduto più di tre miliardi di anni fa sulla Terra. Vicino c'è un'altra formazione rocciosa meno famosa ma altrettanto bella: si chiama Kata Tjuta e si tratta di una serie di cupole rosse che si susseguono per chilometri. L'intera zona è oggi un parco nazionale immenso, dove si torna indietro nel tempo, a stretto contatto con la cultura aborigena e le popolazioni locali, legatissime ai loro rituali ancestrali.

Le migliori esperienze di viaggio in Australia

