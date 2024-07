video suggerito

Cosa succede a un aereo quando fa troppo caldo: gli effetti delle temperature elevate Cosa succede a un aereo quando fa troppo caldo? Ecco quali sono gli effetti (e i possibili rischi) delle temperature elevate su un volo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le ultime estati sono state tra le più calde di tutti i tempi, basti pensare al fatto che solo in Italia ogni giorno sono moltissime le città da bollino rosso in cui si superano i 40 gradi (cifre che diventano ancora più elevate se la temperatura viene misurata sotto al sole battente). Che effetto hanno queste condizioni climatiche sui voli? Sebbene all'interno dei velivoli venga utilizzata l'aria condizionata (cosa che crea anche l'originale "effetto nebbia" nelle giornate più roventi), il caldo eccessivo influisce comunque sul loro funzionamento: ecco quali potrebbero essere i rischi a cui si va incontro quando si prende un aereo in piena estate.

Quali sono gli effetti delle temperature elevate su un volo

Così come il vento, il freddo e la pioggia causano non pochi disagi in fase di decollo e di atterraggio, anche il caldo influisce negativamente su un volo. Il motivo? L'aria calda è meno densa di quella fredda, dunque l'aereo ha bisogno di maggiore potenza per generare lo stesso attrito e innalzarsi senza problemi. Per ridurre al minimo i rischi sarebbe bene utilizzare le piste più lunghe e ridurre il carico del velivolo limitando il numero dei passeggeri e dei bagagli. Una volta che poi vengono raggiunte determinate altezze, la temperatura scende in modo drastico e il problema non sussiste più. Per evitare ogni tipo di inconveniente, però, in alcuni aeroporti particolarmente caldi (come quelli dell'America latina) si fanno partire i voli intercontinentali la sera, ovvero quando le temperature si abbassano naturalmente.

Esiste una temperatura massima che non può essere superata in cabina?

Che dire, invece, sull'interno degli aerei? Quando i velivoli sono fermi e col motore spento (perché in fase di rifornimento carburante), l'aria condizionata non funziona e la temperatura in cabina diventa elevatissima (visto che, fatta eccezione per i portelloni, non ci sono aperture). La cosa diventa rischiosa nel caso in cui, una volta imbarcati tutti i passeggeri, ci sono dei problemi tecnici che tardano la partenza. In quel caso l'ambiente si surriscalda, provocando non pochi disagi ai presenti. Purtroppo sulla questione non esistono delle regole precise, dunque non è imposta una temperatura interna massima oltre la quale l'aereo non può partire, le compagnie si limitano ad applicare i dettami della loro politica interna per raggirare il problema.