Cosa sono gli aparthotel e perché stanno spopolando

Avete mai sentito parlare di aparthotel? Sono le strutture ricettive più richieste del momento, capaci di evocare l’intima atmosfera casalinga ma con i servizi dell’hotel: ecco perché stanno vivendo la loro epoca d’oro.

Vi è mai capitato di "sentirvi a casa" in un albergo a chilometri di distanza dalla propria città natale? Che si tratti di un hotel vero e proprio, di una casa vacanze o di un b&b, non importa, l'unica cosa certa è che durante un viaggio, tra angoli sconosciuti e arredi seriali, non si ha affatto la sensazione di essere in un luogo familiare, anche quando tutto viene curato nei minimi dettagli. Con l'avvento degli aparthotel, però, le cose sembrano essere destinate a cambiare: ecco come fanno a evocare l'atmosfera tranquilla e intima che si respira nel nostro appartamento.

Perché organizzare una vacanza in un aparthotel

Organizzare un viaggio in una casa vacanze risulta essere molto stancante, visto che bisogna comunque darsi alle faccende domestiche come rassettare i letti o pulire il bagno, mentre il soggiorno in hotel non permette di avere delle camere comunicanti ma separate o di prepararsi una cena da soli (risparmiando). Qui entrano in gioco gli aparthotel, cosa sono? Delle strutture ricettive che mixano le comodità di un appartamento ai servizi di un hotel di lusso. Dotati di cucina e di spazi abitativi separati proprio come una comune abitazione, forniscono anche la pulizia quotidiana e la reception 24h come gli alberghi.

A chi è consigliato il soggiorno in aparthotel

Il nome aparthotel deriva dalla fusione delle parole inglesi "apartment" e "hotel" e fa riferimento all'atmosfera della soluzione abitativa, che risulta essere "intima" come una casa ma allo stesso tempo curata come un albergo. Perfetti sia per le famiglie che per i lavoratori in trasferta, gli aparthotel stanno vivendo la loro "epoca d'oro", tanto da essere diventati richiestissimi in ogni parte del mondo. Per quale motivo i turisti non riescono più a farne a meno? Sono la soluzione ideale per i viaggiatori che vanno alla ricerca flessibilità e autonomia ma che non intendono rinunciare a tutti gli "extra" delle classiche strutture alberghiere, dalla piscina al concierge. In quanti proveranno a soggiornare in queste "case lontane da casa" durante le loro prossime vacanze?