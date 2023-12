Cosa fare nel weekend prima di Natale 2023 in Italia, gli eventi in programma 16 e 17 dicembre Mercatini, mostre, concerti, spettacoli: le idee per un pomeriggio o una serata diversi, nel weekend del 16 e 17 dicembre, non mancano.

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lights in Nature, Roma

Natale è vicino e in tutt'Italia ci sono mercatini e villaggi allestiti per la gioia di grandi e piccini, dove respirare la calda atmosfera delle feste. Ma per chi in questo periodo veste i panni del Grinch, non mancano anche alternative meno natalizie: tra concerti, mostre e spettacoli i modi per trascorrere un pomeriggio o una serata diversi non mancano. Da nord a sud del Paese ecco cosa c'è in programma nel fine settimana del 16 e 17 dicembre, quello che precede la Vigilia.

Roma si illumina

Dal 14 dicembre 2023 al 18 febbraio 2024 i Giardini Brancaccio a Roma si animeranno grazie agli spettacoli giochi di luce e alle proiezioni colorate di Lights in Nature. L'evento luminoso vuole celebrare l'armonia tra l'uomo e la natura, rappresentando la vita sul pianeta Terra attraverso i suoi quattro elementi: terra, acqua, fuoco e aria.

A Milano va in scena Lo Schiaccianoci

Qual è il balletto più natalizio di tutti? Lo Schiaccianoci, ovviamente. Questa iconica produzione è onnipresente nelle programmazioni dei teatri, in questo periodo. Non fa eccezione il Teatro Arcimboldi di Milano, dove infatti si esibirà l'Accademia Ucraina di Balletto il 16 e 17 dicembre. Presenti, sul palco, Evelina Godunova prima ballerina del Polish National Opera e e Alejandro Virelles già primo ballerino del Teatro dell’Opera di Berlino. Ad accompagnare in musica i ballerini ci sarà per la prima volta l'Orchestra Filarmonica Italiana composta da 40 elementi e diretta da Marco Dallara. Per gli amanti delle mostre immersive, ha finalmente aperto le sue porte Space Dreamers in piazza Beccaria, un viaggio intergalattico tra le stelle attraverso 16 installazioni di Elena e Giulia Sella.

Lo Schiaccianoci di Accademia Ucraina di Balletto, Milano

A Padova tra Matisse e Monet

Il 16 dicembre inaugurerà a Padova una nuova mostra a Palazzo Zabarella: Da Monet a Matisse. French Moderns, 1850-1950 è il titolo dell’esposizione che celebra la Francia come centro della cultura tra metà Ottocento e metà del Novecento. Le protagoniste sono 59 opere tra sculture, dipinti, disegni, tutte provenienti dalla collezione del Brooklyn Museum. Tra queste anche capolavori come Fiori di Matisse, Donna nuda che si asciuga di Edgar Degas.

Lo Schiaccianoci di Accademia Ucraina di Balletto, Milano

Un Natale diverso in provincia di Treviso

Fabrica è il centro di ricerca sulla comunicazione del gruppo Benetton in provincia di Treviso. Per il sesto anno, organizza un evento natalizio a Catena di Villorba, strutturato in due giornate, sabato 16 e domenica 17 dicembre. Merry Fabrica unisce concerti, laboratori, mostre, street food e un'esperienza variegata di shopping. Infatti sono oltre 60 i makers selezionati, tutti orientati al riciclo creativo: abbigliamento, illustrazioni, dolci artigianali, oggetti di design, libri. Prevista, nella serata di sabato, la performance musicale di Josephine Illingworth-Law e poi il concerto live della musicista americana Ana Roxanne.

Ingresso libero senza prenotazione.

Merry Fabrica 2023, Catena di Villorba (Ph. Francesco Reffo)

Spoleto suona musica gospel

Sabato 16 dicembre alle ore 20 il palcoscenico del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto ospiterà l'attesissima esibizione del coro newyorkese Dream Gospel Voices. È un'occasione perfetta per gli appassionati di questo genere o per i semplici curiosi, per coloro che vogliono semplicemente trascorrere un momento di spensieratezza all'insegna della buona musica. Questi concerti in questo periodo dell'anno sono molto gettonati e ce ne sono diversi in tutt'Italia.

Un weekend artistico a Torino

Per gli appassionati d'arte, che non resistono al fascino di una buona mostra nel fine settimana, Torino offre l'esposizione di Joan Mirò al Mastio della Cittadella, disponibile ancora per poco. La chiusura è prevista il 14 gennaio. Ci sono sei decenni di produzione dell'artista a disposizione dei visitatori, che potranno cos'ì rivivere l'esperienza del viaggi, maestro del surrealismo in Europa, tra foto e video.

Christmas Village, Napoli (Instagram @christmasvillage_napoli)

A Napoli torna il grande Christmas Village

C'è aria di Natale a Napoli, grazie al Christmas Village della Mostra d'Oltremare, nel cuore della città: mercatini, pista di pattinaggio, luminarie, area gonfiabili, fuochi d'artificio, spettacoli musicali, tanti ospiti. L'evento è un punto di riferimento, per coloro che in questo periodo amano immergersi in un'atmosfera calda e festosa, sia grandi che piccoli. Per questi ultimi si è pensato davvero a tutto: attività, postazione trucco, baby dance e anche la possibilità di incontrare Babbo Natale coi suoi elfi.

Christmas Village, Napoli (Instagram @christmasvillage_napoli)

A Firenze arriva Babbo Natale

Si chiama La Calata ed è una tradizione molto sentita a Firenze, che torna anche quest'anno. L'evento si ripete due volte: la prima a dicembre e la seconda a gennaio. Ha come protagonisti i due simboli delle feste per eccellenza: Babbo Natale e la Befana. Domenica 17 dicembre alle ore 12.15 l'appuntamento è in piazza della Signoria: Santa Claus si calerà dalla facciata di Palazzo Vecchio insieme ai suoi aiutanti elfi. Poi toccherà alla Befana e alle sue aiutanti calarsi dall’Arco di piazza della Repubblica e dal palazzo di Rinascente, il 6 gennaio.