Come visitare le Seychelles in modo sostenibile: il soggiorno che tutela l'ambiente Anche nei paradisi tropicali come le Maldive o le Seychelles si stanno diffondendo soluzioni turistiche più sostenibili: ecco come organizzando un viaggio da sogno impattando meno sull'ambiente.

A cura di Arianna Colzi

Seychelles

Viaggiare in paradisi tropicali come le Maldive e le Seychelles spesso non è proprio la scelta più sostenibile. Non sono per l'aereo che, come sappiamo, è un mezzo di trasporto altamente inquinante, ma anche per i resort di lusso in cui si alloggia durante la vacanza in alcuni di questi luoghi da sogno. Negli anni sono nati gli ecoresort, una soluzione che coniuga il lusso con l'intento di preservare l'ambiente circostante. Adesso, però, anche il paradiso più noto dell'Oceano Indiano sembra offire un'alternativa sostenibile

Ecoresort o guesthouse? L'alternativa alle Seychelles

Gli ecoresort alle Maldive, alle Seychelles o in altri paradisi naturali sembrano un'alternativa green ma in realtà sono anche questi altamente inquinanti. Si tratta infatti di strutture alberghiere che occupano spazi di terra prevalentemente poco abitate o disabitate: l'instaurarsi di questo tipo di resort danneggia l'ambiente circostante, con le spiagge che si riducono sempre di più e le palme che crollano sempre di più. Per preservare questi paradisi naturali, dunque, c'è bisogno di proporre un altro tipo di turismo, come quello delle guesthouse.

Una spiaggia delle Seychelles

Nell'arcipelago delle isole Seychelles, 115 isolotti in totale, è possibile scegliere un tipo di turismo più "lento" e che sappia abbracciare e tutelare l'ecosistema circostante. Ma cosa sono le guesthouse: si tratta di strutture che riprendono l'architettura locale e che offrono ai turisti la possibilità di un soggiorno a mezza pensione. Dunque, anche per viaggi più costosi il format delle guesthouse potrebbe diventare un modo per tutelare l'ambiente e anche risparmiare rispetto alle cifre altissime dei resort di lusso. Spesso, soprattutto nelle grandi città europee e non solo, la guesthouse prevede la presenza all'interno dell'appartamento del proprietario di casa, che affitta una o più stanze trasformandole in alloggi per turisti. Il fatto che questo modello di turismo stia raggiungendo anche le località più glamour potrebbe essere soluzione per impattare meno sull'ambiente circostante.

Le Seychelles