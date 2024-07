Come organizzare un bagagliaio a prova di Tetris e fare la valigia sfruttando gli incastri

video suggerito

A cura di Giusy Dente

La parte più difficile e meno piacevole di un viaggio è fare la valigia! Lo spazio è sempre troppo poco, le cose da portare sono sempre troppe. Perché dai, vuoi non aggiungere quel golfino in caso facesse freddo? E un cambio di scarpe ci vuole, metti che succede qualcosa! Poi ci sono la biancheria in abbondanza, gli accessori, qualcosa di elegante per una serata speciale, costumi in abbondanza. Ma quanta, di tutta questa roba che infiliamo nei bagagli, viene realmente usata? Solo una minima parte. In vacanza, finiamo con l'indossare sempre le solite cose, le più comode, quelle che ci fanno sentire davvero liberi e a nostro agio: in vacanza insomma. Come regolarsi quindi? Alcuni consigli arrivano dritti da DanV, campione in carica di Tetris.

I consigli del campione

Dan V Weller è campione inglese in carica di Tetris. Il gioco non ha bisogno di presentazioni, tutti lo conoscono e ci hanno giocato almeno una volta nella vita: sul pc, online o sul cellulare. Consiste nell'accatastare in modo strategico e ordinato dei mattoncini di diversa forma e colore, cercando di farli combaciare il più possibile, con incastri perfetti, evitando il formarsi di spazi vuoti. È uno dei giochi più famosi al mondo, con tanto di campionati, sfide, record. C'è anche chi è riuscito a battere il gioco stesso! Chi meglio di lui, dunque, potrebbe spiegare come sistemare le valigie nel modo corretto all'interno del bagagliaio, sfruttando il giusto gioco di incastri? Il campione ha dato le sue dritte al Daily Mail, sfruttando i suoi anni di esperienza col Tetris, per ottenere il massimo dallo spazio a disposizione in auto.

Il suo primo consiglio è l'organizzazione: "Proprio come in Tetris, riconoscere i pattern e conoscere le forme che potresti incontrare è fondamentale: identifica e categorizza i tuoi articoli in base a dimensione e tipo. In questo modo, saprai esattamente dove mettere i tuoi costumi da bagno, gli snack e altri oggetti essenziali, assicurandoti che tutto si adatti perfettamente". C'è poi la questione dei vuoti da evitare: "Mantieni tutto compatto. In Tetris, creare spazi vuoti può portare a situazioni difficili e fare i bagagli non fa eccezione. Comprimi gli oggetti flessibili come i vestiti per ridurre al minimo lo spazio che occupano. Sfruttando al massimo ogni centimetro del tuo bagaglio, puoi mettere più oggetti in spazi più piccoli senza lasciare spazi vuoti". Infine, proprio come la matrice del Tetris ha uno spazio limitato, che se sovraccaricato porta inevitabilmente al fallimento, allo stesso modo la regola è: "Valigia leggera. Evita di mettere in valigia oggetti non necessari. Concentrati sul portare solo l'essenziale per mantenere il bagaglio leggero e gestibile".