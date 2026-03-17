Come evitare i rincari sui voli causati dalla guerra in Iran

La guerra in Iran sta avendo delle inevitabili ripercussioni sul settore travel ma è possibile servirsi di una serie di trick per evitare i rincari sui voli: ecco quali sono.

La guerra in Medio Oriente sta avendo non poche ripercussioni sul settore viaggi, visti gli ingenti aumenti sul costo del carburante. Attualmente i Paesi del Golfo riforniscono circa il 50% delle compagnie aeree con sede in Europa ma, se fino a prima degli attacchi contro l'Iran il prezzo di una tonnellata di carburante si aggirava intorno agli 830 dollari, ora i costi sono praticamente raddoppiati. Inevitabilmente la cosa andrà a influire sui prezzi dei voli, destinati ad aumentare in modo evidente nei prossimi mesi. Come fare per evitare il più possibile questi rincari?

Perché alcune compagnie non hanno aumentato ancora i prezzi dei voli

Gli effetti più evidenti della guerra in Iran sui voli internazionali? Non solo le compagnie aeree stanno aumentando le loro tariffe (soprattutto quando si parla di rotte che attraversano il Medio Oriente), molte persone stanno anche cancellando le loro vacanze pasquali per paura di rimanere bloccati a causa di improvvisi bombardamenti. Così come successo sia dopo la pandemia che dopo precedenti conflitti, le compagnie stanno però facendo il possibile per rimanere competitive, offrendo un buon rapporto qualità-prezzo e una maggiore flessibilità. Complici gli accordi per bloccare i prezzi del carburante presi prima del conflitto, grandi nomi come Ryanair si definiscono "coperti" per i prossimi 12 mesi. Wizz Air, easyJet e Jet2, invece, non si sono ancora espresse sulla questione caro-prezzo.

Il segreto per risparmiare sui voli

Se la guerra dovesse continuare, però, nessuna di queste compagnie potrà fare nulla per evitare i rincari. I turisti che vogliono lo stesso continuare a viaggiare possono utilizzare alcuni piccoli "trucchi". James Noel-Beswick, responsabile delle materie prime presso Sparta Commodities, spiega che è essenziale prenotare i voli il prima possibile, mentre Camila Zilveti, nota travel influencer sui social, si serve regolarmente di un trick che lei stessa definisce "poco etico". Di cosa si tratta? Prenota voli subito dopo lo scoppio di una guerra, di un disastro ambientale o di una turbolenza politica. Dati gli eventi "catastrofici", i prezzi subiscono enormi fluttuazioni, arrivando a cifre bassissime. L'ideale sarebbe evitare viaggi a stretto giro, optando per date più distanti: il risparmio è assicurato (anche se bisogna mettere in conto una possibile cancellazione della vacanza all'ultimo momento).