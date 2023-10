Cina, la linea ferroviaria più veloce del mondo è sospesa sul mare In Cina è stata inaugurata una delle opere ingegneristiche più attese degli ultimi anni, la linea ferroviaria ad alta velocità Fuzhou-Xiamen. La sua particolarità? Un ponte sospeso sul mare sul quale i treni raggiungono i 350 km/h.

Avete sempre sognato di viaggiare ad alta velocità senza prendere l'aereo? Da oggi il vostro desiderio è diventato realtà, anche se per il momento potrete realizzarlo solo in Cina. Da qualche giorno a questa parte è stata inaugurata la linea ferroviaria più veloce al mondo ma la cosa particolare è che l'incredibile velocità dei treni in transito è solo una caratteristica "secondaria". Sebbene i vagoni riescano a viaggiare a circa 350 km/h, ad attirare le attenzioni dei media è la spettacolare opera ingegneristica portata a termine: una ferrovia semi-galleggiante sospesa sul mare.

La linea ferroviaria dove si raggiungono i 350 km/h

Nella provincia orientale del Fujian, in Cina, è stata inaugurata una delle opere ingegneristiche più attese degli ultimi anni: la linea ferroviaria ad alta velocità Fuzhou-Xiamen. Collega Fuzhou, Xiamen e Zhangzhou per un totale di 20,3 km di rotaie, sulle quali la velocità operativa massima prevista è di 350 km/h.

La linea ferroviaria cinese

I lavori erano cominciati nel 2017 ma sono terminati solo di recente, raggiungendo risultati incredibili soprattutto grazie ai 9 km di ponte a pelo d'acqua, essenziali per tagliare i tempi di percorrenza. Per avere un'idea della lunghezza basta fare un paragone col progetto del Ponte sullo stretto di Messina che, stando alle aspettative, dovrebbe sfiorare i 4 km.

La linea ferroviaria Fuzhou–Xiamen

Il ponte semi-galleggiante

L'infrastruttura cinese è un'opera ingegneristica firmata China Railway Siyuan Survey e Design Group Co. ed è destinata a rimanere nella storia, il motivo? In quei 9 km la linea ferroviaria è "sospesa sul mare", dando vita a un effetto decisamente suggestivo. Il ponte è massiccio, strallato, semi-galleggiante e soprattutto dà su una meravigliosa vista della baia di Quanzhou. Poggia su due torri e doppi piani di cavi e ha richiesto ben 6 anni di lavoro per essere portato a termine. Lungo la linea sorgeranno in totale 8 stazioni e in meno di un'ora si potrà percorrere una distanza pari a quella che divide Napoli e Roma.