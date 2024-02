Chanel Totti con il fidanzato a Dubai, quanto costa l’hotel di lusso dove alloggiano La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è a Dubai assieme a Cristian Babalus e alla sorella Isabel. Per la vacanza Chanel Totti ha scelto un albergo estremamente prestigioso dai prezzi da capogiro, mentre per la cena ha optato per il Billionaire, il lussuoso locale di Flavio Briatore. Quanto ha speso per la vacanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Chanel Totti e Cristian Babalus

Chanel Totti si sta godendo una vacanza a Dubai con il fidanzato Cristian Babalus e la sorella Isabel. La diciassettenne ha pubblicato svariati scatti in costume in compagnia della piccola di casa, ma anche immagini con il ragazzo, oltre che dei suoi look griffati. Dopo una cena romantica in uno dei ristoranti più esclusivi del luogo, il Chic Nonna, che propone un menù interamente italiano, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti si è goduta una serata al Billionaire, il locale di proprietà di Flavio Briatore che ha sede oltre che nel paradiso degli Emirati Arabi anche in Arabia Saudita, nel principato di Monaco e a Porto Cervo in Sardegna. Una cena tra performance musicali e spettacoli di magia che rendono il club è uno dei più rinomati al mondo, dove una serata può costare oltre 600 euro.

Chanel Totti

Dove alloggia Chanel Totti a Dubai

La figlia della presentatrice e dell'ex capitano della Roma ha scelto di prenotare la vacanza al Five Palm Jumeirah, un lussuoso albergo incastonato nella famosa isola artificiale diventata simbolo di Dubai. La location offre una suggestiva visuale del Golfo Persico e dello skyline della città, oltre che punti di ristoro, bar, discoteche, una spiaggia privata, piscine e centro benessere.

Una delle terrazze dell'albergo

Quanto costa una notte al Five Pal Jumeirah

Il costo di una notte nel prestigioso albergo dipende ovviamente dal periodo e dalla stanza. Provando a prenotare per due persone in un fine settimana di marzo il prezzo del soggiorno in una suite con vista mare varia tra i 500 euro e gli 800 euro per notte. La forbice dipende dal pacchetto che si desidera, quello più basso non comprende i pasti, poi si può scegliere quello con la colazione inclusa, le mezza pensione o la pensione completa.

La spiaggia privata dell'albergo