Capodanno in piazza, dove festeggiare l’arrivo del 2026 nelle città italiane

Il Capodanno 2026 anima le piazze italiane con concerti, dj set e spettacoli, tra brindisi e musica che uniscono città del Nord e del Sud.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Capodanno 2026 torna a riempire le piazze italiane con musica, luci e spettacolo. Dal tardo pomeriggio del 31 dicembre fino alle prime ore del 1º gennaio, concerti dal vivo, dj set e performance artistiche accompagnano il pubblico nel conto alla rovescia. Da nord a sud, non mancano i brindisi collettivi, i fuochi d'artificio e il divertimento: le piazze diventano luoghi collettivi di festa condivisa, dove gli italiani celebrano insieme l'arrivo del nuovo anno.

Gorizia e El Miami Show in Piazza della Vittoria

A Gorizia, Capitale Europea della Cultura 2025, la notte di San Silvestro 2026 prende forma con un evento pubblico in Piazza della Vittoria, El Miami Show, che unisce musica dal vivo, spettacolo e fuochi d’artificio. L’appuntamento è mercoledì 31 dicembre 2025, con l’apertura della festa intorno alle 22, quando la SOS Live Band dà il via alla serata con le migliori hit italiane e internazionali, invitando il pubblico a cantare e ballare sotto il palco allestito tra le vie della città. La presentatrice Linda Fiore accompagna il pubblico verso il cuore della notte, con momenti di animazione e performance fino al countdown di mezzanotte, scandito dal tradizionale spettacolo pirotecnico che si riflette sulle mura del Castello di Gorizia. Dopo la mezzanotte, l’evento prosegue con un format urbano a ritmo latino. L’organizzazione ha previsto inoltre n un mix di chioschi enogastronomici e intrattenimento pensato per trattenere la piazza ben oltre il brindisi collettivo.

Il Capodanno a Lignano Sabbiadoro con Radio PiterPan

A Lignano Sabbiadoro il Capodanno 2026 arriva in Piazza Fontana. Il programma ufficiale del Capodanno in Piazza 2026 con Radio PiterPan parte attorno alle 22 del 31 dicembre 2025, quando gli speaker e i DJ di Radio PiterPan accendono l’atmosfera con dj set, animazione e musica pensata per tutte le età. Il pubblico si raccoglie nella zona più centrale della città per il brindisi collettivo di mezzanotte, accompagnato dall’energia degli speaker, dall’ascolto di hit e da performance che rendono la piazza un punto di ritrovo a pochi passi dal mare. L’evento è gratuito, con spazi dedicati alla socialità e alla musica fino a notte inoltrata, mentre locali e ristoranti della zona offrono cenoni e serate complementari per chi vuole proseguire la festa.

Roma, Capodanno 2026 al Circo Massimo con Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai

A Roma il Capodanno in piazza per il 2026 si concentra al Circo Massimo, dove mercoledì 31 dicembre 2025 prende vita il concerto gratuito più atteso dell’anno capitolino. Secondo il programma ufficiale, la festa entra nel vivo a partire dalle ore 21, quando la platea del Circo Massimo comincia a riempirsi in vista delle esibizioni serali. Sul palco saliranno tre nomi di forte richiamo del panorama italiano: Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai, chiamati a guidare il pubblico nel conto alla rovescia verso la mezzanotte con diversi set dal vivo. La conduzione della serata è affidata a volti noti della radio, mentre dopo il brindisi il pubblico potrà restare nell’area per il dj set curato da Dimensione Suono Roma, con musica che prosegue nelle prime ore del 1° gennaio.

Milano, Capodanno in piazza Duomo e festa anni ’90 ad Assago

A Milano il Capodanno si celebra tra piazza Duomo e il Forum di Assago. In Duomo migliaia di persone si radunano per il brindisi di mezzanotte, tra luci e musiche che accompagnano al 2026. Per chi cerca invece un'esperienza più strutturata, il Forum di Assago ospita una festa a tema anni '90, con dj set e spettacoli che durano tutta la notte.

Napoli, Capodanno in piazza del Plebiscito

A Napoli, il Capodanno 2026 non è solo una notte: la città ha pianificato un programma di quattro giorni di musica e spettacoli che si estende dal 29 dicembre 2025 al 1° gennaio 2026. L’evento principale si svolge in Piazza del Plebiscito la sera del 31 dicembre, con apertura dei concerti dalle ore 22 in avanti. Sul palco si alterneranno artisti come Elodie e Serena Brancale, accompagnati da interpreti della scena napoletana e nazionale come Gigi Finizio, LDA, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e il dj Daniele Decibel Bellini. In contemporanea, Piazza Municipio ospita il contest Dj giovani proposte con Claudio Cecchetto e Gigi Soriani, mentre alla Rotonda Diaz dalle 22 si susseguono dj set affidati a nomi come Kenny Dope Gonzalez, Dj Spen e altri protagonisti della scena house e dance. I fuochi d’artificio sono programmati poi nei pressi di Castel dell’Ovo, visibili lungo il lungomare.

Bologna festeggia con il Gremlin oviparo e il Rogo del Vecchione in Piazza Maggiore

A Bologna, la notte del 31 dicembre 2025 ruota attorno alla tradizionale celebrazione del Rogo del Vecchione, quest’anno affidato all’installazione artistica dal titolo Gremlin oviparo dell’artista Marco Barbieri. La serata parte nel tardo pomeriggio, quando la piazza inizia ad animarsi tra luci, musici e una platea crescente, ma il momento simbolico della notte arriva poco prima della mezzanotte, quando l’opera viene bruciata in un rito collettivo che segna idealmente la fine dell’anno. Tutto intorno, performance dal vivo e dj set completano l’esperienza, con la piazza ancora piena di festa nelle ore successive al conto alla rovescia.

Il Capodanno nelle piazze fiorentine

A Firenze i festeggiamenti per il nuovo anno sono distribuiti nelle principali piazze del centro. Piazza Santa Croce ospita il concerto principale, con esibizioni live di artisti tra i più significativi della scena italiana contemporanea: Paola Iezzi, Tiromancino, Franco126, Sarafine, Layana e Tomasi. Anche Piazza della Signoria accoglie installazioni luminose e performance artistiche che arricchiscono l'atmosfera della città, mentre il Mercato Centrale ospiterà l'evento Il buono che verrà!, una serata da vivere in compagnia tra musica, buon cibo e spettacoli.

Palermo, Capodanno in Piazza Ruggero Settimo con Arisa e The Kolors

A Palermo, il Capodanno 2026 in piazza si svolge in Piazza Ruggero Settimo, dove la serata del 31 dicembre parte alle 21 con dj set e intrattenimento, mentre le esibizioni principali di Arisa e The Kolors sono previste più tardi nella notte per accompagnare il pubblico fino al brindisi di mezzanotte e dopo. La piazza inizia a riempirsi già verso le 20h30, con migliaia di persone attese nella zona centrale della città. La scena musicale è arricchita da performance dal vivo, con la possibilità di proseguire la festa nei locali del centro subito dopo la conclusione ufficiale del concerto.

Lecce, Capodanno in Piazza Sant’Oronzo con musica dal vivo

A Lecce, la festa di Capodanno si concentra nella storica Piazza Sant’Oronzo, dove la notte del 31 dicembre 2025 prende il via un concerto gratuito con musica dal vivo a partire dalle 21, in cui si esibiranno artisti come Mida e Roy Paci. L’evento è pensato per accompagnare il pubblico nella notte e rientra nel progetto LeccèFesta 2026, attivo dal 18 dicembre al 6 gennaio.

Catanzaro e L’Anno che verrà

Nel cuore della Calabria, Catanzaro ospita la terza tappa nazionale dello show televisivo Rai L’Anno che Verrà, evento di Capodanno trasmesso su reti nazionali. La serata del 31 dicembre 2025 parte nel tardo pomeriggio, con apertura spettacolo verso le 20, e vede l’allestimento di un palco imponente sul lungomare Stefano Pugliese con luci, schermi e musica dal vivo. Artisti e ospiti si alternano per accompagnare la città nel conto alla rovescia, con la diretta televisiva che porta l’evento nelle case di milioni di italiani.

Genova 2026 Party e il concerto con Pinguini Tattici Nucleari

A Genova, il Capodanno 2026 si celebra in piazza della Vittoria con il concerto gratuito in programma la sera del 31 dicembre 2025, che prende il via intorno alle 21h30 con dj set e apertura musicale. L’esibizione al Genova Cowntdown 2026 dei Pinguini Tattici Nucleari è attesissima e prevista nelle fasi più tardo-serali della serata e conduce il pubblico fino al brindisi di mezzanotte. Dopo il countdown, la festa prosegue con il Genova 2026 Party, una serie di dj set e animazione fino alle 02h30 circa, trasformando la piazza in una festa a cielo aperto.