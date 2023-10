Bill Gates compra il Castello di San Giorgio a Portofino: diventerà un hotel di lusso Il fondatore di Microsoft ha acquistato un castello a Portofino tramite la società di hotel Four Season.

A cura di Arianna Colzi

Bill Gates

Uno dei luoghi simbolo di Portofino, il Castello, è ora di propriet di Bill Gates. Negli ultimi giorni, nel borgo ligure, la voce di un interesse da parte del fondatore di Microsoft era già circolata, ma adesso, secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa, l'affare risulta concluso. La villa, chiamata da tutti "il Castello", di via San Giorgio è ad oggi divisa in dodici appartamenti, 1200 metri quadrati che si affacciano su una spiaggetta privata. Adesso, l'immobile entrerà a far parte della catena di alberghi di lusso "Four Season", che Gates ha acquistato nel 2021.

Il Castello di Portofino | Foto Catalogo Beni Culturali

Il Castello di San Giorgio diventa un hotel Four Season

Come riportato dal quotidiano La Stampa, la villa sarebbe stata acquistata da Bill Gates, tramite la società di hotel di lusso da lui controllata, per una cifra che si aggirerebbe tra i 50 e i 60 milioni di euro. Gli inquilini dei 12 appartamenti, tra i quali si contano diverse celebrities, avranno tempo per ultimare il trasloco fino al 31 ottobre. Che la vendita fosse nell'aria era ormai cosa nota, visto che l'inserzione era online da tempo: tra gli interessati, secondo il quotidiano La Stampa, ci sarebbero stati anche Giorgio Armani e la famiglia Loro Piana.

Uno scorcio del borgo di Portofino

L'acquisto da parte di Bill Gates – nono uomo più ricco del mondo, patrimonio stimato 108,1 miliardi di dollari – conferma l'interesse dei grandi miliardari per il borgo, legati soprattutto al mondo della moda: non solo Bernard Arnault, patron di LVMH, che anni fa ha acquistato la splendida villa Beatrice, ma anche Dolce e Gabbana e Jacquemus hanno delle proprietà a Portofino.

Portofino

Ora la "Piazzetta" più celebre del Paese si prepara a cambiare ancora volto, con la trasformazione di uno dei suoi luoghi simbolo in un albergo extralusso. Il Castello presenta già dei dettagli da sogno, come si legge nell'inserzione ancora consultabile online: "C'è un ascensore che ferma ad ogni piano, anche fino al bordo dell'acqua dove c'è una zona balneare privata". Tuttavia, il passaggio da villa residenziale ad hotel di lusso non sembra così immediato. Come ha riportato Ansa, il sindaco Matteo Viacava ha spiegato che il piano regolatore prevede solo un uso residenziale, aggiungendo che le regole sono regole e vanno rispettate da tutti. Anche dal nono uomo più ricco del mondo.