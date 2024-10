video suggerito

Apre il primo museo della Nintendo per un viaggio nostalgico tra i videogiochi vintage In quanti hanno trascorso l'infanzia a giocare a Super Mario, Zelda e Donkey Kong? I nostalgici faranno bene a volare in Giappone, dove è appena stato inaugurato il Nintendo Museum.

A cura di Valeria Paglionico

I rappresentanti della Gen Z sono nati nell'epoca dei social e per loro è praticamente impossibile trascorrere anche solo qualche ora senza lo smartphone, le notifiche e le varie app per rimanere in contatto con gli amici. Tutti coloro che sono cresciuti tra gli anni '80 e '90 sanno bene che non sempre le cose sono andate così: alla loro epoca per essere felici bastava trascorrere una serata in casa a giocare ai videogiochi. In quanti, ad esempio, associano l'infanzia agli iconici giochi della Nintendo come Super Mario, Zelda e Donkey Kong? I nostalgici saranno lieti di sapere che esiste un'esperienza unica che li catapulterà indietro nel tempo in pochi secondi. Per provarla basta organizzare un viaggio in Giappone e fare tappa al Nintendo Museum che ha appena inaugurato a Uji, una cittadina a un'ora da Kyoto.

Dove si trova il Museo Nintendo

Il Nintendo Museum ha aperto al pubblico il 2 ottobre ed è già diventato il "luogo dei desideri" di tutti coloro che ricordano con dolcezza e nostalgia i pomeriggi d'infanzia trascorsi alle prese con i videogiochi vintage. Si tratta infatti di uno spazio interattivo costruito nell'ex complesso industriale dell'azienda, si trova a Uji, circa un'ora a sud della città di Kyoto, ed è distribuito su 3 edifici.

Nelle diverse sale i visitatori ripercorrono i 135 anni di storia della Nintendo tra vecchie console, prototipi rari, giochi interattivi ed esperienze immersive. Nel museo c'è persino un ristorante di hamburger a tema, così da dare agli ospiti la possibilità di comporre il proprio panino preferito ispirandosi ai videogame che hanno fatto storia.

Come si accede al Nintendo Museum

Nella sezione Craft and Play si potrà giocare al tradizionale gioco di carte Hanafuda ma in modo interattivo, mentre nell'area Discover si troveranno i prodotti mai lanciati dall'azienda, compresi i dispositivi rari in edizione limitata che solo in pochissimi sono riusciti a provare. Nella zona Big Controller i giocatori nostalgici potranno mettere alla prova le loro doti con i giochi classici della Nintendo ma proposti su controller di grandi dimensioni, mentre nella sezione Zapper & Scope ci si potrà sfidare con le pistole laser. L'unico piccolo inconveniente? Per accedere al museo non basta acquistare o prenotare un biglietto. Tre mesi prima della potenziale visita coloro che sono interessati devono registrarsi sul sito ufficiale dell'azienda e partecipare a un'estrazione. Si ha la possibilità di selezionare tre date e orari preferiti ma per il resto si tratta di una questione di sorte. I vincitori verranno annunciati due mesi prima della data prevista e i biglietti dovranno essere acquistati subito (a 3.300 yen, ovvero circa 20 euro).

