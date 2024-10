Da Furby alle carte dei Pokemon, 10 giochi degli anni Novanta che oggi valgono tantissimo

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Due Furby

In pieno effetto nostalgia, i giochi o gli oggetti cult degli anni Novanta stanno tornando prepotentemente sul mercato. A 30 anni di distanza questi gagdet simbolo di un intero decennio hanno acquisito valore, arrivando a rappresentare una piccola fortuna, sia per chi vende, sia per li compra. Scopriamo quali oggetti degli anni Novanta, oggi, potrebbero essere un piccolo tesoretto per chi li possiede.

Il Furby e gli altri giochi richiesti

Primo della lista è sicuramente il Furby. Se eravate bambini nell'ultima parte degli anni Novanta, è probabile che questo giocattolo fosse nella vostra lista dei desideri per il Natale del 1998/99. Se ancora oggi avete a casa un Furby, sia in edizione rara, che limitata, il prezzo su eBay oscilla tra le 100 e le 175 sterline (dai 120 ai 200 euro) se sono nella scatola originale. Addirittura un Furby super raro è stato venduto per 6.400 dollari.

Un Furby degli anni Novanta

Anche i Pokemon sono stati un grande culto degli anni Novanta: dai videogames ai cartoni animato, passato per le figurine da collezione, i Pokemon sono stati i protagonisti dell'infanzia anni Novanta. Le figurine, oggi, valgono oro: nel 2022 la CNN ha riportato la notizia che la rarissima figurina di Charizard del 1999 è stata venduta all'asta per 420.000 dollari che corrispondo a 387mila euro. Un record piuttosto incredibile, per una figurina che in molti potrebbero conservare in uno scatolone in garage.

Le carte Pokemon

Tra gli oggetti anni Novanta che oggi valgono una fortuna, non manca Harry Potter e la Pietra Filosofale, il primo libro della saga di Harry Potter pubblicato nel giugno del 1997. La prima edizione del libro originale, completa di copertina originale, potrebbe valere fino a 50.000 dollari, ossia 46mila euro. Dato che sono state stampate solo 500 copie di quell'edizione, le possibilità di averne una sono piuttosto remote, ma se siete abbastanza fortunati da averne una copia, andate su eBay per scoprire il suo valore.

Dal Tamagochi a Super Mario: quanto valgono i giochi anni Novanta

Tanti ragazzi degli anni Novanta hanno trascorso ore con la Nintendo giocando a Super Mario Bros. Una copia di uno dei giochi originali è stata venduta all'asta per 156.000 dollari, quasi 150mila euro, un record che è stato battuto solo pochi mesi dopo, quando The Verge ha riportato che una copia inutilizzata del gioco originale è stata venduta su un sito per collezionisti per ben 2 milioni di dollari. Passando ad altre diavolerie tech, chi di noi non aveva un Tamagotchi? Questi piccoli gadget sono ancora in circolazione oggi, ma se eravate tra coloro che hanno allevato il proprio animaletto elettronico nel 1996, quando sono stati lanciati sul mercato, il vostro Tamagotchi ormai adulto potrebbe valere una fortuna. Nel 2021 che un raro Tamogotchi di quell'anno è stato venduto per oltre 5.000 dollari, mentre altri risalenti agli anni Novanta costano mille dollari.

Un Tamagotchi

Negli anni '90 la scelta migliore per un po' di intrattenimento sul piccolo schermo era rappresentata dai film Disney per famiglie che i nostri genitori compravano in VHS. Nel 2023 il Mail Online ha riportato che alcuni film classici vengono venduti su eBay per cifre a cinque zeri, tra cui una rara edizione de La Carica dei 101 ancora in confezione sigillata, venduta per 15mila sterline. Naturalmente molto dipende dalle condizioni della cassetta e dall'edizione.

Polly Pocket e gli Happy Meal

Altri oggetti simbolo del decennio tra il 1990 e il 99 sono state le Polly Pocket, piccole bambole amatissime dai bambini degli anni Novanta la cui popolarità si è concentrata soprattutto in quegli anni. Con l'acquisizione del marchio da parte di Mattel nel 1998, le Polly originali, in particolare quelle prodotte tra il 1989 e il 1998, valgono oggi un bel po', soprattutto se sono ancore chiuse nelle loro scatola. Un set di quel decennio è stato venduto per ben 4.800 sterline, più o meno 5mila euro.

Una casa di Polly Pocket | Foto Mattel

Gli Happy Meal non sono solo un'idea per i bambini: chiunque abbia sgranocchiato un Happy Meal da bambino, però, saprà anche che dentro la scatola c'erano e ci sono ancora dei piccoli giocattoli, di solito a tema con la promozione della catena di hamburger in corso in quel momento. Alcuni di questi, oggi, valgono una fortuna: molto dipende dal fatto che abbiate o meno la serie completa di alcuni dei giocattoli più preziosi, ma se li avete potreste essere fortunati. I giocattoli messi dentro gli Happy Meal tra il 1994 e il 1998 potrebbero valere circa 187,78 sterline, quasi 200 euro.

Ultimo ma non ultimo, non possiamo non citare i Power Rangers popolari oggi come negli anni '90, sia che guardiate ancora i vecchi episodi della serie TV, che vi piacciano i film o che vi concediate un po' di cosplay. Ma se siete in possesso di alcuni dei giocattoli originali, risalenti al periodo degli anni '90, un set completo originale di quegli anni, con tanto di scatola, costa 1.350 sterline, ossia 1500 euro.