Ángel León, lo chef che recupera il pesce scartato: quali sono i prezzi del suo ristorante tristellato

Oggi, 12 febbraio 2026, va in onda una nuova puntata di MasterChef Italia, il cooking show di Sky che vede i giovani chef in gara sfidarsi sotto l'occhio vigile dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Tra gli ospiti speciali di questa settimana c'è lo chef tristellato Ángel León, diventato protagonista dell'ultimo Skill Test di stagione dedicato alle innovazioni della gastronomia marina. Dove si trova il suo ristorante Aponiente e quanto costa un menù degustazione?

Ángel León è il "Cuoco del Mare"

Ángel León è nato a Cadice nel 1977 e fin da giovanissimo ha avuto la passione per la cucina. Formatosi prima presso la rinomata Taberna del Alabardero a Siviglia, poi a Le Chapon Fin di Bordeaux, in Francia, si è specializzato soprattutto nella cucina di pesce, utilizzando in modo davvero innovativo e contemporaneo i prodotti ittici. Ha aperto Aponiente nel 2007 ed è qui che ha guadagnato il soprannome di "Cuoco del Mare". Ha ideato Clarimax, una macchina per la chiarificazione dei brodi, ed è stato il primo chef al mondo a introdurre il plancton nei piatti dei suoi menù, ma solo nel 2010 ha ricevuto 3 stelle Michelin, riconoscimento che ancora oggi detiene (a cui nel 2017 si è aggiunta anche la prima Stella Verde della storia).

Aponiente

Il menù degustazione che recupera il pesce scartato

Il ristorante Aponiente di Ángel León si trova a Cadiz, in Spagna, per la precisione in un mulino a marea risalente a due secoli fa. Il menù proposto è un mix di innovazione e tradizione, un vero e proprio viaggio gastronomico che celebra il mondo marino e la sostenibilità. Tra i suoi obiettivi, infatti, non c'è solo l'ideazione di nuove tecniche e ingredienti (come salsicce di mare, plancton, bioluminescenza, cottura con acqua di mare) ma anche il recupero del pesce scartato, così da sfruttare al meglio tutto ciò che la natura ha da offrirci. Aguglie, boghe, gattucci, gronghi, sardine, ricci di mare: queste sono solo alcuni dei pesci poveri cucinati dallo chef. Anche i suoi dessert combinano il mondo marittimo con consistenze più dolci. Quanto costa cenare qui? Due menù degustazione semplici vengono offerti a 780 euro, cifra che passa a 1.030 euro se si aggiungono anche le bevande e a 1.200 euro con abbinamento di vini a ogni pasto.