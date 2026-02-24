A cosa serve la “strada musicale” che riproduce melodie al passaggio delle auto (e fa impazzire i residenti)

Mumbai, India

Immagina di sentire a ripetizione la stessa canzone dalle 6 del mattino fino a mezzanotte, sempre e costantemente senza un attimo di pausa. Una situazione che farebbe impazzire moltissime persone. Nel quartiere di Mumbai Breach Candy, abitato in prevalenza da ricchi imprenditori, star di Bollywood e altre personalità ad alto profilo, la vita sta diventando insopportabile a causa di un tratto di strada davvero particolare. Una parte della Coastal Road, la superstrada sul lungomare di Mumbai inaugurata alla fine del 2024, è stata pensata per riprodurre costantemente la melodia di Jai Ho, vincitrice dell'Oscar come miglior canzone per il film The Millionaire (2009), quando i veicoli la percorrono a bassa velocità.

A cosa serve il tratto musicale della Coastal Road

Per gli abitanti del quartiere raffinato di Brench Candy a Mumbai la musica di The Millionaire è diventata un vero e proprio incubo quotidiano. I funzionari civici hanno spiegato di aver creato un tratto di strada musicale lungo 500 metri sulla Coastal Road per motivi di sicurezza: l'obbiettivo sarebbe quello di incoraggiare una guida più sicura e attenzionata. Le cosiddette Melody Roads sono state infatti progettate per riprodurre una melodia udibile all'interno dell'auto quando si guida a una determinata velocità. Il loro scopo principale è migliorare la sicurezza stradale, incentivando il rispetto dei limiti di velocità in modo creativo e riducendo anche il rischio di colpi di sonno. Gli ingegneri hanno scavato dei solchi nell'asfalto che funzionano come una sorta di vinile: quando la macchina passa su questi solchi, si generano vibrazioni che si trasformano in note, se si guida alla giusta velocità la musica è riprodotta correttamente, se si superano gli 80 chilometri orari le vibrazioni diventano fastidiose e spingono il guidatore a rallentare.

Perché sta infastidendo i residenti

E allora una domanda sorge spontanea, perché i residenti di Brench Candy si sono lamentati? La maggior parte delle Melody Roads sono state costruite in zone meno popolate, mentre quella della Coastal Road passa proprio vicino al centro abitato. I residenti raccontano quindi che sono costretti ad ascoltare il ritornello di Jai Ho ininterrottamente dalle 6 a mezzanotte, e stanno davvero impazzendo. Oltre 650 famiglie del quartiere hanno sporto una denuncia formale collettiva chiedendo alle autorità di interrompere la musica, perché stava causando dei notevoli disagi durante la vita quotidiana, come ad esempio il dover tenere chiuse le finestre delle abitazioni per non far entrare la melodia. Hanno inoltre sottolineato come la musica possa rappresentare una pericolosa distrazione uditiva su una strada ad alta velocità, piuttosto che una misura di sicurezza.

Le altre Melody Roads nel mondo

Le Melody Roads sono nate in Giappone attorno al 2007; il paese del Sol Levante ne presenta, infatti, oltre 30, diventate ormai attrazione turistica. Anche negli Stati Uniti sono stati creati diversi tratti musicali, come l'Avenue G a Lancaster (California), che riproduce il finale di Willliam Tell Overture, o la Route 66 di Alburquerque (New Mexico), che riproduce American The Beautiful quando si supera il limite di 45 chilometri orari. Infine, anche in Ungheria ci sono diverse strade musicali, come la strada vicino la città di Mernye, che consente di ascoltare alcuni secondi della canzone Strada 67 della rock band Republic.