22 aprile – Giornata Mondiale della Terra: le esperienze di viaggio più sostenibili da fare Il 22 Aprile 2022 è la Giornata Mondiale della Terra. Dal Treetop Walking al Bio Mountain Retreat le nuove soluzioni green per viaggiare e rispettare il Pianeta.

Il 22 Aprile 2022 si celebra la 52° Giornata Mondiale della Terra. Si tratta del più grande evento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta introdotto dalle Nazioni Unite per promuovere stili di vita ecosostenibili. Sono tante le cose che ognuno di noi può fare per la salvaguardia dell'ambiente, a partire dalle abitudini quotidiane, dalla raccolta differenziata alla riduzione degli sprechi dell'acqua. La Generazione Z (16-24 anni) è infatti la più impegnata sul fronte green (secondo una ricerca condotta da Toluna per Culligan) eppure tutti possono dare il proprio contributo e anche nel modo di viaggiare si può fare la differenza.

Il ponte nel cielo in Valtellina, il ponte tibetano più alto d’Europa

Sono sempre più richieste infatti esperienze di viaggio sostenibili e sensibili all'ambiente. Treetop Walking, Forest Bathing, glamping e Tree Hugging sono termini che probabilmente sconosciuti per molti ma identificato in realtà le nuove tendenze nel modo di viaggiare. Aumentano anche gli italiani che cercano esperienze di viaggio più rispettose dell'ambiente. La voglia di riconnettersi alla natura, emersa soprattutto durante la pandemia, ha cambiato spesso gli stili di vita e quindi anche il mondo del turismo, come confermano i portali di offerte di viaggio come la piattaforma italiana del gruppo HolidayPirates Group. In occasione della Giornata Mondiale della Terra capiamo come rispettare di più il Pianeta scegliendo soluzioni green per viaggiare, dal Treetop Walking al Bio Mountain Retreat.

La Forest Tower al Campo Avventura Treetop di Gisselfeld Klosters Skove in Danimarca

Se camminare tra le cime degli alberi, immersi nella natura da una prospettiva diversa, su passerelle sospese nella foresta è l'esperienza che desiderate fare allora state cercando i luoghi migliori in cui fare Treetop Walking. Tra questi segnaliamo la Forest Tower nel Campo Avventura Treetop di Gisselfeld Klosters Skove in Danimarca dove lo studio di architettura Effekt ha progettato una passerella di 600 metri tra gli alberi che culima nella torre di osservazione a 45 metri dal suolo. "Tree Hugging e Barefooting rientrano nelle cosiddette pratiche di Earthing o Grounding, ovvero esperienze che permettono di riconciliarsi con la natura attraverso la sua energia elettrica per lasciar andare lo stress, aiutando a sentirsi più calmi e concentrati. Spesso avviene attraverso attività che prevedono il contatto diretto con gli elementi naturali, ad esempio “camminare a piedi scalzi” (il cosiddetto barefooting) o “abbracciare gli alberi” (il cosiddetto tree hugging)", spiegano gli esperti linguisti di Babbel.

L’Adler Ritter Lodge – Credit Piartinviaggio.it

Se la montagna è la vostra passione, una delle tendenze di viaggio più richieste è quella dei Bio Mountain Retreat, che letteralmente significa “ritiro biologico in montagna” e comprende tutte quelle destinazioni di montagna dove vivere una vacanza benessere con anche la possibilità di assaporare piatti preparati con i prodotti biologici coltivati in loco. In Alto Adige ci si può dedicare al Bio Mountain Retreat in diversi luoghi come l'Adler Ritter Lodge e l'Hotel Gfell dove l'esperienza benessere è primaria per il soggiorno dei propri ospiti con vista mozzafiato sullo Scilar, il Catinaccio e alcune delle montagne più belle d'Italia.

L’Hotel Gfell in Alto Adige ha una delle saune più belle d’Italia

Più conosciuti sono invece i glamping, che rappresentano la versione chic del campeggio e che stanno diventando sempre più frequenti in Italia, da nord a sud del paese. "Si soggiorna sempre all’aria aperta, ma in tende più lussuose che offrono tutti servizi di un classico hotel, quindi letti con materasso, mobili di design, elettricità e bagno, con la bellezza di vivere nella natura. Una soluzione “detox” per ridurre l’inquinamento non solo dell’ambiente, ma anche quello che caratterizza la propria quotidianità", spiegano gli esperti di Babbel. Al Northern Lights Village in Lapponia si dorme in igloo con vista mozzafiato sull'Aurora Boreale che piace molto anche alle star italiane della tv come Ilary Blasi.

Il Northern Lights Village

Cresce il numero anche di Eco Hotel nel mondo, cioè strutture per l'ospitalità, come alberghi e pensioni che sono più rispettosi della natura introducendo una serie di soluzioni per minimizzare il proprio impatto ambientale come l'Hotel Ciarnadoi in Val di Fassa che è considerato un gioiello di turismo sostenibile con le sue stanze realizzate in materiali naturali ed elementi architettonici della tradizione locale che godono di una vista mozzafiato delle Dolomiti.