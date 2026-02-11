Dalla spiaggia per i muscoli alla corsa con i campioni, quali sono le migliori mete per fare sport in vacanza

Viaggio e sport non sono mai stati così intrecciati come oggi. Quello che fino a qualche anno fa poteva sembrare una semplice casualità, anche a volte malvista (perché, chi fa sport in vacanza?), si è trasformato in un vero e proprio trend: sempre più persone pianificano le proprie vacanze attorno a esperienze sportive. Non si parte più solo per vedere luoghi iconici, ma per sentire, allenarsi, mettersi alla prova e vivere esperienze a 360 gradi. Questo nuovo modo di viaggiare combina luoghi spettacolari a attività fisiche memorabili, dalle spiagge dove allenarsi agli altopiani dove fare trekking, fino alle discipline antiche praticate dove sono nate.

Muscle Beach, Santa Monica

Se sei un gym bro appassionato di panca, trazioni e fitness, allora Muscle Beach a Santa Monica in California è una di quelle esperienze da fare almeno una volta nella vita. Questa spiaggia, famosa nel mondo come culla del culturismo all’aperto, ha visto crescere leggende come Arnold Schwarzenegger e continua ad attirare appassionati da ogni angolo del mondo. Qui puoi allenarti tra panche e trazioni in un ambiente che è anche un ritrovo sociale, oltre che un paradiso naturale. Muscle Beach rappresenta l'essenza dello stile di vita californiano, combinando fitness, sole, sabbia dorata e un'atmosfera vivace e attiva.

Muscle Beach, Santa Monica, California

Kitesurf, Tenerife

Tra le isole Canarie, Tenerife si distingue non solo per il clima mite tutto l’anno ma soprattutto per il vento e le spiagge perfette per gli sport acquatici. Per chi ama il kitesurf, questa isola è un vero e proprio terreno di gioco naturale, con baie come El Médano che sono celebri per le condizioni ideali come vento costante, onde alte ma praticabili e scenari mozzafiato, con vista sul Teide all’orizzonte. Inoltre, la scena locale è vivace con beach bar e comunità internazionali con cui condividere sessioni e storie di viaggio.

Kitesurf sull’isola di Tenerife, Spagna

Surf a Biarritz

Spesso sottovalutata molti, Biarritz, in Francia, è una meta iconica per gli amanti del surf, perfetta soprattutto per chi parte dall’Italia o da altre capitali europee: la si raggiunge con facilità ed è una base comoda per surfisti di tutti i livelli. Le spiagge come Grande Plage, Côte des Basques o La Barre offrono onde bellissime e condizioni ideali sia per chi sta imparando, sia per chi cerca il brivido immerso in una natura selvaggia e poco conosciuta. La cultura surf qui è radicata nella città grazie a scuole, incontri per appassionati e in generale un mood tranquillo, vissuto nei caffè fronte mare, dove ricaricare le energie.

Una delle spiagge di surf a Biarritz, Francia

Muay Thai a Bangkok

Se ami gli sport di combattimento, Bangkok è una delle destinazioni più intense e autentiche che puoi scegliere. La Muay Thai, arte marziale nazionale thailandese, non è soltanto uno sport, è cultura, disciplina e anche spettacolo. In molti gym locali puoi allenarti accanto ai praticanti thailandesi, osservare i rituali di riscaldamento al suono della musica tradizionale e, spesso, assistere anche a incontri in strada o negli stadi più piccoli, dove puoi entrare in contatto diretto con la storia di questa disciplina.

Un incontro di muay thai nelle strade di Bangkok, Thailandia

Karatè a Okinawa

Sempre in tema di arti marziali, se vuoi comprendere il karatè nella sua forma più pura, Okinawa in Giappone è il posto giusto. Qui nacque e si sviluppò la disciplina che poi si è diffusa in tutto il mondo e camminando per le sue strade, visitando i dojo tradizionali e osservando gli anziani praticare kata sotto gli alberi, ci si rende conto di come questo sport sia radicato nella filosofia di vita locale. Okinawa poi combina spiagge tropicali, storia millenaria e allenamenti intensi, è una meta imperdibile perché permette di capire perché e come il karatè sia diventato una via di crescita tanto fisica quanto mentale.

Un incontro di karate in un parco a Okinawa, Giappone

Trekking in Nepal

Per chi ama movimento, natura e fatica, un trekking in Nepal è un’esperienza da non perdere. Camminare sull’altopiano dell’Himalaya, tra natura, villaggi sherpa e panorami che includono alcuni dei posti più belli al mondo, come l’Everest o l’Annapurna, non è solo una prova fisica ma un viaggio che rimette in prospettiva la nostra vita e il modo di vedere le cose. Le piste classiche come il Circuito dell’Annapurna o il Campo Base dell’Everest offrono viste mozzafiato, oltre che la possibilità di conoscere altri amanti del trekking.

Trekking sulle montagne dell’Himalaya, Nepal

Corsa nella Rift Valley, Kenya

Infine, per chi corre e sogna di capire cosa significa allenarsi come un campione, la Rift Valley in Kenya è una destinazione leggendaria. Questa valle tra altopiani e distese aride ha visto nascere e crescere alcuni dei migliori runner al mondo, come Eliud Kipchoge e Emmanuel Mutai. Correre sulle piste e sui sentieri dove si allenano i campioni africani, come Iten (conosciuta anche come la casa dei campioni) o Kaptagat, è un’esperienza di pura connessione con la disciplina della corsa.