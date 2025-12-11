Stufe a pellet: i migliori modelli del 2025 e come sceglierli

In questa guida all’acquisto abbiamo selezionato le migliori stufe a pellet del 2025, scegliendole tra i modelli delle marche più affidabili in base a tipologia, efficienza energetica, consumi, metri quadri riscaldati e rapporto qualità-prezzo.

Le stufe a pellet sono apparecchi per il riscaldamento che usano come combustibile i pellet, piccoli cilindri ricavati dagli scarti del legno. Rappresentano una soluzione sempre più diffusa per far fronte all’aumento delle bollette, perché a differenza delle stufe a legna e del riscaldamento a gas sono più pratiche ed economiche.

Inoltre, grazie al minore impatto sull’ambiente, le stufe a pellet godono di alcuni vantaggi fiscali, come il Conto Termico, la detrazione Irpef del 50% in 10 anni e il contributo diretto per chi vuole sostituire un vecchio modello.

In commercio trovate diverse tipologie di funzionamento: ad aria ventilata, canalizzate e idro. In generale, non esiste la migliore stufa a pellet in assoluto, ma solo quella più adatta alle vostre esigenze e all’ambiente da riscaldare. Per questo abbiamo stilato una classifica delle migliori stufe a pellet del 2025, selezionandole tra le marche più affidabili, come Stufe a Pellet Italia e La Nordica, considerando consumi, efficienza energetica, tipologia, metri quadri riscaldati e rapporto qualità-prezzo.

Come scegliere una stufa a pellet

Come accennato, le stufe a pellet non sono tutte uguali, ma si differenziano in base ad alcune caratteristiche:

Metri quadri riscaldati

Consumi

Efficienza energetica ed emissioni

Termostato

Canna fumaria

Vediamo insieme gli elementi da valutare per scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze.

Anzitutto, bisogna tenere conto delle dimensioni dell’ambiente da riscaldare. Infatti, ogni stufa è dotata di una potenza che può diffondere calore fino a un certo numero di metri quadri. Considerate che per riscaldare 100 mq servono circa 10 kW.

A seconda della grandezza degli spazi dovreste scegliere anche la tipologia di stufa. Le stufe a pellet ad aria ventilata sono silenziose e indicate per piccole stanze, mentre il funzionamento a canalizzazione sfrutta un sistema di tubature per portare calore in più ambienti. Infine, i modelli idro non producono aria calda, ma si collegano all’impianto idraulico, per riscaldare l’acqua nei termosifoni di tutta la casa.

Le stufe a pellet possono essere ingombranti, per questo è consigliabile valutarne le dimensioni e confrontarle con gli ambienti di casa. Inoltre, questi apparecchi sono dotati di serbatoi dalla capienza variabile. Un volume più grande vi consente di avere maggiore autonomia e di ricaricare il pellet con meno frequenza.

Se si vuole ottenere il massimo risparmio dalla propria stufa a pellet è opportuno controllare i consumi del carburante e dell'energia elettrica che alimenta la ventola e il pannello di controllo.

Essenziali sono anche l’efficienza energetica e le emissioni che devono rispettare alcuni requisiti, secondo il DM 186/2017. Questi fattori sono indicati da un punteggio assegnato in stelle. Le stufe a pellet a 5 stelle inquinano meno e hanno la massima efficienza energetica.

Assicuratevi che la vostra stufa a pellet sia dotata di un termostato integrato, in modo da poter impostare la temperatura che preferite e regolare la potenza della ventola.

Va ricordato che, prima di acquistare una stufa a pellet, è indispensabile l'installazione di una canna fumaria per lo scarico dei fumi, per la quale è obbligatorio rivolgersi a un tecnico abilitato.

Le migliori stufe a pellet del 2025

Nella nostra classifica abbiamo tenuto in considerazione i modelli delle migliori marche di stufe a pellet, in modo da garantirvi prodotti efficienti e di una qualità superiore. Ci siamo poi soffermati su alcuni fattori di scelta importanti, come la tipologia di stufa, il consumo energetico, la potenza e i metri quadri riscaldabili. Infine, non abbiamo trascurato il budget e il rapporto qualità-prezzo. Ecco le migliori stufe a pellet del 2025.

Stufe a Pellet Italia California

La migliore stufa a pellet ad aria ventilata

In cima alla lista delle migliori stufe a pellet figura il modello California del marchio Stufe a Pellet Italia. Si tratta di un modello ad aria ventilata certificato 4 stelle, con un efficienza energetica del 91-96%, per cui su 100kg di pellet 91-96 kg sono convertiti in calore. Questo fattore, unito alla potenza termica massima di 8 kW, vi consente di riscaldare in maniera uniforme ambienti di piccole o medie dimensioni fino a 70 mq, per 20 ore di autonomia. Inoltre, è dotata di 5 impostazioni di velocità e potenza per regolare i consumi in base alle vostre esigenze. Ha un serbatoio di 15 kg e consuma 0.94 kg/h di carburante e 150-360 W di elettricità. Ha anche un piccolo display LCD attraverso il quale accedere alle impostazioni e al termostato integrato.

Potenza: 8 kW

Adatta per: ambienti fino a 70 mq

Pro: una stufa a pellet potente e silenziosa con una buona efficienza energetica, adatta a piccoli e medi ambienti. Gli utenti apprezzano molto la bellezza del design e la sua facile installazione.

Contro: il telecomando per il controllo a distanza non è incluso nel prezzo.

Stufe a Pellet Italia Siberia Aria New

La migliore stufa a pellet canalizzata

Con un doppio sistema di canalizzazione che vi consente di gestire separatamente il riscaldamento del piano superiore da quello inferiore o della zona giorno dalla zona notte, la stufa a pellet Siberia Aria New è la migliore per riscaldare ambienti di grandi dimensioni. Il rendimento del carburante è stimato tra il 91-94%, mentre il consumo energetico è di 1,55 kg/h di pellet e 100-300W di elettricità. Anche questo modello dispone di 5 impostazioni di velocità e potenza, con possibilità di programmazioni giornaliere o settimanali. I suoi 18 kW di potenza bastano a riscaldare case e appartamenti fino a 180 mq e possono essere gestiti da remoto attraverso l'app dedicata sullo smartphone. Il serbatoio da 23 kg garantisce circa 30 ore di autonomia, se riempito completamente.

Potenza: 18 kW

Adatta per: ambienti fino a 180 mq

Pro: questo modello ha un sistema di doppia canalizzazione con una grande potenza, che vi consente di riscaldare e gestire separatamente due ambienti della casa.

Contro: il peso e le dimensioni del prodotto sono considerevoli, assicuratevi di avere lo spazio sufficiente per l'installazione.

Stufe a Pellet Italia New York

La migliore stufa a pellet idro

Passando ai modelli con funzionamento idro, cioè che si collegano all'impianto idraulico per trasferire calore attraverso i termosifoni, vi consigliamo la stufa a pellet New York. Questo apparecchio combina un design moderno e accattivante con una grande potenza da 20 kW e un'efficienza energetica pari l 90%, che vi consentono di riscaldare in maniera uniforme ambienti fino a 120 mq. Come gli altri modelli prodotti da Stufe a Pellet Italia, permette di personalizzare il riscaldamento con programmi giornalieri e settimanali da impostare sul display. In più, può essere controllata a direttamente dallo smartphone scaricando l'app dedicata. Consuma 1,6 kg/h di carburante e 150-300 W di elettricità e assicura un'autonomia di circa 22 ore con il serbatoio pieno da 32 kg.

Potenza: 20 kW

Adatta per: ambienti fino a 120 mq

Pro: questa stufa a pellet assicura un riscaldamento uniforme e un facile controllo a distanza tramite la connettività Wi-Fi.

Contro: rispetto ai modelli ad aria ventilata impiega più tempo per riscaldare l'ambiente. Si ricorda che al prezzo del cartellino bisogna aggiungere i costi d'installazione e delle eventuali opere murarie per il collegamento all'impianto idraulico.

La Nordica Extraflame Lucia Plus

La stufa a pellet più compatta

Caratterizzata da un design moderno, la stufa a pellett Lucia Plus di Nordica è una soluzione compatta da aggiungere all'arredamento di casa. Si tratta di un modello con sistema canalizzato, dotato di una potenza di 10,2 kW, sufficiente per riscaldare fino a due stanze, per un totale di 293 mc. Vanta una classe ambientale a 4 stelle e un rendimento del 93%, mentre il consumo di combustibile varia da 0,8 a 2,3 kg/h in base al livello di potenza impostato. Nonostante abbia un funzionamento canalizzato, dispone anche di un meccanismo di ventilazione frontale. Inoltre, è munito di un pannello nero LCD per regolare le impostazioni di controllo e del termostato, ma può essere anche gestita a distanza con il telecomando.

Potenza: 10,2 kW

Adatta per: ambienti fino a 110 mq

Pro: questa stufa a pellet è un vero elemento di design ed è tra le più compatte in commercio.

Contro: il modulo per il controllo Wi-Fi è opzionale, quindi venduto separatamente.

Mega Shop Italia Rodi

La migliore stufa a pellet per riscaldare una casa da 100 mq

Torniamo al funzionamento ad aria ventilata per presentarvi il modello Rodi, la stufa a pellet più indicata per riscaldare una casa da 100 mq. Si tratta di un prodotto a 4 stelle per efficienza energetica e basse emissioni, con un rendimento vicino all'89%. È munita di timer e sensore della temperatura integrati, in modo che possa accendersi e spegnersi automaticamente a seconda dei valori impostati. Inoltre, presenta un serbatoio di 22 kg che assicura un'autonomia di circa 24 ore e un braciere estraibile per consentirne una facile e sicura pulizia. La potenza è di 9,76 kW, mentre il consumo energetico si stima intorno ai 0.9-1 kg/h di carburante e tra i 150-300 W di energia.

Potenza: 9,76 kW

Adatta per: ambienti fino a 100 mq

Pro: questo modello ha una funzione di accensione rapida che consente di riscaldare rapidamente l'ambiente.

Contro: l'efficienza energetica di questa stufa è minore rispetto a quelle di altri modelli proposti, ma ha comunque un ottimo valore.

Sannover Thermique Anita 12 kW

La stufa a pellet più silenziosa

Grazie al crogiolo in ghisa che ammortizza la caduta del pellet e al funzionamento ad aria ventilata, il modello Anita targato Sannover Thermique riscalda l'ambiente senza produrre rumori fastidiosi. L'efficienza energetica è dell'89% e la potenza termica è pari a 12 kW, sufficienti per una casa da 120 mq. Ha dimensioni abbastanza compatte e un braciere rimovibile per consentirne una pulizia facile e sicura. Il consumo di questo modello è molto basso e insieme con il serbatoio garantiscono 27 ore di autonomia.

Potenza: 12 kW

Adatta per: ambienti fino a 120 mq

Pro: il prodotto è progettato per ridurre i rumori al minimo ed è disponibile ad un buon rapporto qualità-prezzo.

Contro: senza reclamo immediato non è possibile richiedere un cambio o un rimborso.

San Marco Courmayeur

La migliore stufa a pellet per rapporto qualità-prezzo

Ideale per riscaldare medi appartamenti, la stufa a pellet San Marco Courmayeur ha una potenza di 8,74 kW e può diffondere calore in spazi fino a 100 mq. Ha un rendimento fino al 94,6% e un consumo energetico pari a 0,70-1,80 kg/h di combustibile e a 108-330 W di energia. Il serbatoio ha una capacità di 15 kg e assicura 22 ore di autonomia. Inoltre, questa stufa è dotata di un display che consente di gestire le programmazioni giornaliere e settimanali, regolare i livelli di potenza e impostare la temperatura desiderata.

Potenza: 8,74 kW

Adatta per: per ambienti intorno ai 70-100 mq

Pro: un prodotto che spicca per il suo rapporto qualità prezzo, rivestito in metallo e dotato di una sonda integrate per il rilevamento della temperatura esterna e di quella del contenitore pellet.

Contro: alcuni utenti ritengono che il prodotto sia un po' rumoroso.

Stufe a Pellet Italia Canada

La migliore stufa a pellet a 5 stelle

Progettata per riscaldare grandi ambienti con il minimo consumo possibile e un livello molto baso di emissioni, il modello Canada di Stufe a Pellet Italia si contraddistingue per la certificazione 5 stelle, che ne indica la massima sostenibilità ambientale e un rendimento superiore. Infatti, l'efficienza energetica è del 91,4% alla potenza massima di 12 kW. Ha un serbatoio di 20 kg e consuma un minimo di 0.94 kg/h di combustibile e 150-360 W di energia. Garantisce fino a 15 ore di autonomia, ma ovviamente la durata può variare in base al livello di potenza impostato.

Potenza: 12 kW

Adatta per: ambienti da 120 mq

Pro: una stufa potente e allo stesso tempo conveniente in termini di efficienza energetica e di risparmio.

Contro: a piena potenza l'autonomia potrebbe risultare limitante rispetto a quella di altri modelli.

Stufe a Pellet Italia Super Slim

La migliore con design slim

Con una profondità di soli 23 cm, il modello Super Slim di Stufe a Pellet Italia è una soluzione salva spazio che vi consente di riscaldare ambienti fino a 70 mq. Il suo design slim è indicato per il montaggio a parete e misura 101 cm di lunghezza per 64 cm di altezza. Il suo rendimento è del 91%, mentre in termini di consumi spende 90 W di energia e soli 0,54 kg/h di carburante, grazie alla diffusione del calore dal basso. Questa stufa è considerata abbastanza silenziosa ed è munita di controlli elettronici per impostare i programmi giornalieri e settimanali.

Potenza: 7 kW

Adatta per: ambienti da 70 mq

Pro: il design slim è poco ingombrante. Inoltre, la stufa ha un consumo di carburante molto basso.

Contro: il serbatoio di 12 kg assicura 18 ore di autonomia, inferiore rispetto ad altri modelli, ma è una caratteristica dei modelli slim.

Sannover Thermique Anita 7,6 kW

La migliore stufa a pellet di fascia bassa

Indicata per piccoli appartamenti, la stufa a pellet Anita da 7,6 kW di Sannover Thermique è un modello ad aria ventilata che può diffondere calore in ambienti fino a 60 mq. Consuma 0,3 – 1,5 kg/h di carburante e 100 – 150 W di energia in base alla potenza impostata. Il crogiolo in ghisa attutisce la caduta del pellet, in modo che la stufa produca il minor rumore possibile. La temperatura e le programmazioni possono essere gestite sia dal pannello di controllo elettronico integrato nel design che a distanza con il telecomando elettronico. Questo modello è dotato di una sonda per il rilevamento della temperatura esterna e di serbatoio è abbastanza grande da assicurare 26 ore di autonomia alla minima potenza.

Potenza: 7,6 kW

Adatta per: ambienti da 60 mq

Pro: grazie al crogiolo in ghisa, la stufa risulta essere abbastanza silenziosa.

Contro: alcuni utenti ritengono che il braciere si riempia troppo velocemente e che sia necessaria una pulizia frequente.