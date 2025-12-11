Stufe a pellet: i migliori modelli del 2025 e come sceglierli
Le stufe a pellet sono apparecchi per il riscaldamento che usano come combustibile i pellet, piccoli cilindri ricavati dagli scarti del legno. Rappresentano una soluzione sempre più diffusa per far fronte all’aumento delle bollette, perché a differenza delle stufe a legna e del riscaldamento a gas sono più pratiche ed economiche.
Inoltre, grazie al minore impatto sull’ambiente, le stufe a pellet godono di alcuni vantaggi fiscali, come il Conto Termico, la detrazione Irpef del 50% in 10 anni e il contributo diretto per chi vuole sostituire un vecchio modello.
In commercio trovate diverse tipologie di funzionamento: ad aria ventilata, canalizzate e idro. In generale, non esiste la migliore stufa a pellet in assoluto, ma solo quella più adatta alle vostre esigenze e all’ambiente da riscaldare. Per questo abbiamo stilato una classifica delle migliori stufe a pellet del 2025, selezionandole tra le marche più affidabili, come Stufe a Pellet Italia e La Nordica, considerando consumi, efficienza energetica, tipologia, metri quadri riscaldati e rapporto qualità-prezzo.
Come scegliere una stufa a pellet
Come accennato, le stufe a pellet non sono tutte uguali, ma si differenziano in base ad alcune caratteristiche:
- Metri quadri riscaldati
- Consumi
- Efficienza energetica ed emissioni
- Termostato
- Canna fumaria
Vediamo insieme gli elementi da valutare per scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze.
Anzitutto, bisogna tenere conto delle dimensioni dell’ambiente da riscaldare. Infatti, ogni stufa è dotata di una potenza che può diffondere calore fino a un certo numero di metri quadri. Considerate che per riscaldare 100 mq servono circa 10 kW.
A seconda della grandezza degli spazi dovreste scegliere anche la tipologia di stufa. Le stufe a pellet ad aria ventilata sono silenziose e indicate per piccole stanze, mentre il funzionamento a canalizzazione sfrutta un sistema di tubature per portare calore in più ambienti. Infine, i modelli idro non producono aria calda, ma si collegano all’impianto idraulico, per riscaldare l’acqua nei termosifoni di tutta la casa.
Le stufe a pellet possono essere ingombranti, per questo è consigliabile valutarne le dimensioni e confrontarle con gli ambienti di casa. Inoltre, questi apparecchi sono dotati di serbatoi dalla capienza variabile. Un volume più grande vi consente di avere maggiore autonomia e di ricaricare il pellet con meno frequenza.
Se si vuole ottenere il massimo risparmio dalla propria stufa a pellet è opportuno controllare i consumi del carburante e dell'energia elettrica che alimenta la ventola e il pannello di controllo.
Essenziali sono anche l’efficienza energetica e le emissioni che devono rispettare alcuni requisiti, secondo il DM 186/2017. Questi fattori sono indicati da un punteggio assegnato in stelle. Le stufe a pellet a 5 stelle inquinano meno e hanno la massima efficienza energetica.
Assicuratevi che la vostra stufa a pellet sia dotata di un termostato integrato, in modo da poter impostare la temperatura che preferite e regolare la potenza della ventola.
Va ricordato che, prima di acquistare una stufa a pellet, è indispensabile l'installazione di una canna fumaria per lo scarico dei fumi, per la quale è obbligatorio rivolgersi a un tecnico abilitato.
Le migliori stufe a pellet del 2025
Nella nostra classifica abbiamo tenuto in considerazione i modelli delle migliori marche di stufe a pellet, in modo da garantirvi prodotti efficienti e di una qualità superiore. Ci siamo poi soffermati su alcuni fattori di scelta importanti, come la tipologia di stufa, il consumo energetico, la potenza e i metri quadri riscaldabili. Infine, non abbiamo trascurato il budget e il rapporto qualità-prezzo. Ecco le migliori stufe a pellet del 2025.
Stufe a Pellet Italia California
La migliore stufa a pellet ad aria ventilata
In cima alla lista delle migliori stufe a pellet figura il modello California del marchio Stufe a Pellet Italia. Si tratta di un modello ad aria ventilata certificato 4 stelle, con un efficienza energetica del 91-96%, per cui su 100kg di pellet 91-96 kg sono convertiti in calore. Questo fattore, unito alla potenza termica massima di 8 kW, vi consente di riscaldare in maniera uniforme ambienti di piccole o medie dimensioni fino a 70 mq, per 20 ore di autonomia. Inoltre, è dotata di 5 impostazioni di velocità e potenza per regolare i consumi in base alle vostre esigenze. Ha un serbatoio di 15 kg e consuma 0.94 kg/h di carburante e 150-360 W di elettricità. Ha anche un piccolo display LCD attraverso il quale accedere alle impostazioni e al termostato integrato.
Potenza: 8 kW
Adatta per: ambienti fino a 70 mq
Pro: una stufa a pellet potente e silenziosa con una buona efficienza energetica, adatta a piccoli e medi ambienti. Gli utenti apprezzano molto la bellezza del design e la sua facile installazione.
Contro: il telecomando per il controllo a distanza non è incluso nel prezzo.
Stufe a Pellet Italia Siberia Aria New
La migliore stufa a pellet canalizzata
Con un doppio sistema di canalizzazione che vi consente di gestire separatamente il riscaldamento del piano superiore da quello inferiore o della zona giorno dalla zona notte, la stufa a pellet Siberia Aria New è la migliore per riscaldare ambienti di grandi dimensioni. Il rendimento del carburante è stimato tra il 91-94%, mentre il consumo energetico è di 1,55 kg/h di pellet e 100-300W di elettricità. Anche questo modello dispone di 5 impostazioni di velocità e potenza, con possibilità di programmazioni giornaliere o settimanali. I suoi 18 kW di potenza bastano a riscaldare case e appartamenti fino a 180 mq e possono essere gestiti da remoto attraverso l'app dedicata sullo smartphone. Il serbatoio da 23 kg garantisce circa 30 ore di autonomia, se riempito completamente.
Potenza: 18 kW
Adatta per: ambienti fino a 180 mq
Pro: questo modello ha un sistema di doppia canalizzazione con una grande potenza, che vi consente di riscaldare e gestire separatamente due ambienti della casa.
Contro: il peso e le dimensioni del prodotto sono considerevoli, assicuratevi di avere lo spazio sufficiente per l'installazione.
Stufe a Pellet Italia New York
La migliore stufa a pellet idro
Passando ai modelli con funzionamento idro, cioè che si collegano all'impianto idraulico per trasferire calore attraverso i termosifoni, vi consigliamo la stufa a pellet New York. Questo apparecchio combina un design moderno e accattivante con una grande potenza da 20 kW e un'efficienza energetica pari l 90%, che vi consentono di riscaldare in maniera uniforme ambienti fino a 120 mq. Come gli altri modelli prodotti da Stufe a Pellet Italia, permette di personalizzare il riscaldamento con programmi giornalieri e settimanali da impostare sul display. In più, può essere controllata a direttamente dallo smartphone scaricando l'app dedicata. Consuma 1,6 kg/h di carburante e 150-300 W di elettricità e assicura un'autonomia di circa 22 ore con il serbatoio pieno da 32 kg.
Potenza: 20 kW
Adatta per: ambienti fino a 120 mq
Pro: questa stufa a pellet assicura un riscaldamento uniforme e un facile controllo a distanza tramite la connettività Wi-Fi.
Contro: rispetto ai modelli ad aria ventilata impiega più tempo per riscaldare l'ambiente. Si ricorda che al prezzo del cartellino bisogna aggiungere i costi d'installazione e delle eventuali opere murarie per il collegamento all'impianto idraulico.
La Nordica Extraflame Lucia Plus
La stufa a pellet più compatta
Caratterizzata da un design moderno, la stufa a pellett Lucia Plus di Nordica è una soluzione compatta da aggiungere all'arredamento di casa. Si tratta di un modello con sistema canalizzato, dotato di una potenza di 10,2 kW, sufficiente per riscaldare fino a due stanze, per un totale di 293 mc. Vanta una classe ambientale a 4 stelle e un rendimento del 93%, mentre il consumo di combustibile varia da 0,8 a 2,3 kg/h in base al livello di potenza impostato. Nonostante abbia un funzionamento canalizzato, dispone anche di un meccanismo di ventilazione frontale. Inoltre, è munito di un pannello nero LCD per regolare le impostazioni di controllo e del termostato, ma può essere anche gestita a distanza con il telecomando.
Potenza: 10,2 kW
Adatta per: ambienti fino a 110 mq
Pro: questa stufa a pellet è un vero elemento di design ed è tra le più compatte in commercio.
Contro: il modulo per il controllo Wi-Fi è opzionale, quindi venduto separatamente.
Mega Shop Italia Rodi
La migliore stufa a pellet per riscaldare una casa da 100 mq
Torniamo al funzionamento ad aria ventilata per presentarvi il modello Rodi, la stufa a pellet più indicata per riscaldare una casa da 100 mq. Si tratta di un prodotto a 4 stelle per efficienza energetica e basse emissioni, con un rendimento vicino all'89%. È munita di timer e sensore della temperatura integrati, in modo che possa accendersi e spegnersi automaticamente a seconda dei valori impostati. Inoltre, presenta un serbatoio di 22 kg che assicura un'autonomia di circa 24 ore e un braciere estraibile per consentirne una facile e sicura pulizia. La potenza è di 9,76 kW, mentre il consumo energetico si stima intorno ai 0.9-1 kg/h di carburante e tra i 150-300 W di energia.
Potenza: 9,76 kW
Adatta per: ambienti fino a 100 mq
Pro: questo modello ha una funzione di accensione rapida che consente di riscaldare rapidamente l'ambiente.
Contro: l'efficienza energetica di questa stufa è minore rispetto a quelle di altri modelli proposti, ma ha comunque un ottimo valore.
Sannover Thermique Anita 12 kW
La stufa a pellet più silenziosa
Grazie al crogiolo in ghisa che ammortizza la caduta del pellet e al funzionamento ad aria ventilata, il modello Anita targato Sannover Thermique riscalda l'ambiente senza produrre rumori fastidiosi. L'efficienza energetica è dell'89% e la potenza termica è pari a 12 kW, sufficienti per una casa da 120 mq. Ha dimensioni abbastanza compatte e un braciere rimovibile per consentirne una pulizia facile e sicura. Il consumo di questo modello è molto basso e insieme con il serbatoio garantiscono 27 ore di autonomia.
Potenza: 12 kW
Adatta per: ambienti fino a 120 mq
Pro: il prodotto è progettato per ridurre i rumori al minimo ed è disponibile ad un buon rapporto qualità-prezzo.
Contro: senza reclamo immediato non è possibile richiedere un cambio o un rimborso.
San Marco Courmayeur
La migliore stufa a pellet per rapporto qualità-prezzo
Ideale per riscaldare medi appartamenti, la stufa a pellet San Marco Courmayeur ha una potenza di 8,74 kW e può diffondere calore in spazi fino a 100 mq. Ha un rendimento fino al 94,6% e un consumo energetico pari a 0,70-1,80 kg/h di combustibile e a 108-330 W di energia. Il serbatoio ha una capacità di 15 kg e assicura 22 ore di autonomia. Inoltre, questa stufa è dotata di un display che consente di gestire le programmazioni giornaliere e settimanali, regolare i livelli di potenza e impostare la temperatura desiderata.
Potenza: 8,74 kW
Adatta per: per ambienti intorno ai 70-100 mq
Pro: un prodotto che spicca per il suo rapporto qualità prezzo, rivestito in metallo e dotato di una sonda integrate per il rilevamento della temperatura esterna e di quella del contenitore pellet.
Contro: alcuni utenti ritengono che il prodotto sia un po' rumoroso.
Stufe a Pellet Italia Canada
La migliore stufa a pellet a 5 stelle
Progettata per riscaldare grandi ambienti con il minimo consumo possibile e un livello molto baso di emissioni, il modello Canada di Stufe a Pellet Italia si contraddistingue per la certificazione 5 stelle, che ne indica la massima sostenibilità ambientale e un rendimento superiore. Infatti, l'efficienza energetica è del 91,4% alla potenza massima di 12 kW. Ha un serbatoio di 20 kg e consuma un minimo di 0.94 kg/h di combustibile e 150-360 W di energia. Garantisce fino a 15 ore di autonomia, ma ovviamente la durata può variare in base al livello di potenza impostato.
Potenza: 12 kW
Adatta per: ambienti da 120 mq
Pro: una stufa potente e allo stesso tempo conveniente in termini di efficienza energetica e di risparmio.
Contro: a piena potenza l'autonomia potrebbe risultare limitante rispetto a quella di altri modelli.
Stufe a Pellet Italia Super Slim
La migliore con design slim
Con una profondità di soli 23 cm, il modello Super Slim di Stufe a Pellet Italia è una soluzione salva spazio che vi consente di riscaldare ambienti fino a 70 mq. Il suo design slim è indicato per il montaggio a parete e misura 101 cm di lunghezza per 64 cm di altezza. Il suo rendimento è del 91%, mentre in termini di consumi spende 90 W di energia e soli 0,54 kg/h di carburante, grazie alla diffusione del calore dal basso. Questa stufa è considerata abbastanza silenziosa ed è munita di controlli elettronici per impostare i programmi giornalieri e settimanali.
Potenza: 7 kW
Adatta per: ambienti da 70 mq
Pro: il design slim è poco ingombrante. Inoltre, la stufa ha un consumo di carburante molto basso.
Contro: il serbatoio di 12 kg assicura 18 ore di autonomia, inferiore rispetto ad altri modelli, ma è una caratteristica dei modelli slim.
Sannover Thermique Anita 7,6 kW
La migliore stufa a pellet di fascia bassa
Indicata per piccoli appartamenti, la stufa a pellet Anita da 7,6 kW di Sannover Thermique è un modello ad aria ventilata che può diffondere calore in ambienti fino a 60 mq. Consuma 0,3 – 1,5 kg/h di carburante e 100 – 150 W di energia in base alla potenza impostata. Il crogiolo in ghisa attutisce la caduta del pellet, in modo che la stufa produca il minor rumore possibile. La temperatura e le programmazioni possono essere gestite sia dal pannello di controllo elettronico integrato nel design che a distanza con il telecomando elettronico. Questo modello è dotato di una sonda per il rilevamento della temperatura esterna e di serbatoio è abbastanza grande da assicurare 26 ore di autonomia alla minima potenza.
Potenza: 7,6 kW
Adatta per: ambienti da 60 mq
Pro: grazie al crogiolo in ghisa, la stufa risulta essere abbastanza silenziosa.
Contro: alcuni utenti ritengono che il braciere si riempia troppo velocemente e che sia necessaria una pulizia frequente.