Scaldasonno: prezzi e offerte dei migliori modelli del 2022 a confronto Cos’è uno scaldasonno? Quali sono le sue funzioni e caratteristiche principali? In questa guida cercheremo di rispondere a queste domande e vi presenteremo alcuni tra i miglior modelli in circolazione.

Uno scaldasonno è una coperta termica. Si tratta della soluzione ideale per chi è particolarmente freddoloso perché permette di riscaldare il letto prima di stendersi sotto le coperte, evitando di accusare lo sbalzo termico, che può essere particolarmente fastidioso.

Che si tratti di un modello singolo, a una piazza e mezza o matrimoniale, uno scaldasonno deve essere morbido, realizzato con un tessuto di qualità e sufficientemente caldo: a tal proposito, potrebbero far comodo la funzione timer e la pulsantiera per regolare la temperatura.

Il modello top di gamma è Imetec Adapto, ma ce ne sono anche tanti altri validi: basta cercare nella categoria dedicata su Amazon, per rendersi conto di avere davvero l'imbarazzo della scelta.

Classifica dei 10 migliori scaldasonno del 2022

Di seguito trovate quelli che abbiamo ritenuto essere i migliori scaldasonno in vendita al momento. Abbiamo selezionato i migliori per dimensioni, qualità dei materiali, rapporto qualità/prezzo e funzioni accessorie.

1. Imetec Adapto

Il migliore scaldasonno singolo

Imetec Adapto

Lo scaldasonno considerato il top di gamma è Imetec Adapto, il meglio recensito e il più ricercato del momento. Lo trovate disponibile in diverse misure e diverse fantasie. Il modello che vi proponiamo, in particolare, misura 150 x 80 centimetri ed è singolo.

Permette di regolare la temperatura scegliendo tra sei livelli e la raggiunge in pochi minuti, mantenendola poi costante per molte ore, anche grazie alla particolare tecnologia che consente alla coperta di adattarsi alla temperatura corporea.

2. Ardes Morpheo

Il migliore matrimoniale

Ardes Morpheo

Al secondo posto della nostra classifica trovate il modello Ardes Morpheo, il migliore per chi cerca uno scaldasonno matrimoniale. Il suo punto forte sta nel fatto che le zone di riscaldamento sono gestibili separatamente: ciascuno può scegliere la temperatura che preferisce e tenere in caldo solo la propria parte. Il sistema TPS assicura protezione da eventuali problemi causati dal surriscaldamento.

La coperta è realizzata interamente in lana, è anallergica e molto morbida. Per non rovinarla, si consiglia di lavarla a mano con acqua fredda. Ogni piazza può essere riscaldata sfruttando al massimo 60 watt.

3. Medisana HU 665

Il modello con spegnimento automatico

Medisana HU 665

Lo scaldasonno Medisana HU 665 è ideale per chi vuole trovare il letto già caldo quando si mette sotto le coperte; il timer e lo spegnimento automatico, infatti, permettono di programmarne l'accensione e la durata del funzionamento.

Attraverso l'apposito telecomando, è possibile impostare tre diversi livelli di temperatura e tenere sotto controllo il timer. Misura 150 x 80 centimetri e si stende sul letto molto facilmente. Potete scegliere di lavarla sia in lavatrice che a mano, rimuovendo il telecomando.

4. Innoliving 767

Il migliore da una piazza e mezzo

Innoliving 767

Dopo aver visto quali sono il migliore modello matrimoniale e quello ad una piazza, vi segnaliamo anche il migliore tra quelli ad una piazza e mezzo: ci riferiamo a Innoliving 767. Si tratta di un modello realizzato con sintetico e che misura 150 x 122 x 8 centimetri.

L'articolo è venduto accompagnato da una garanzia di tre anni e si può regolare su tre livelli di temperatura: l'intensità del calore è sempre maggiore, per garantire il massimo del comfort anche quando il freddo è particolarmente rigido.

5. Wintem Encanta

Il modello con regolazione di temperatura

Wintem Encanta

Tra i modelli più validi con funzione di regolazione termica c'è Wintem Encanta, che cattura l'attenzione anche per le trame e i colori che propone: nonostante non sia una coperta da porre in bella vista, è bello poter scegliere colori e fantasie diverse.

Questo marchio propone articoli sia per letti ad una piazza che per letti a due piazze: in ogni caso, i materiali utilizzati sono di alta qualità, compatibili con qualsiasi tipo di materasso e/o coperta e dotata di telecomando staccabile, per poter lavare lo scaldasonno in lavatrice.

6. Johnson Relax

Lo scaldaletto in lana sintetica

Johnson Relax

Tra i materiali più caldi e soffici c'è sicuramente la lana: per questo, acquistare lo scaldasonno Johnson Relax, realizzato in lana sintetica, vi garantisce di passare notti effettivamente al caldo. Al calore della lana, infatti, si aggiungeranno le alte temperature che può raggiungere.

Il modello che vi proponiamo misura 160×160 centimetri e permette di gestire separatamente i due lati. Grazie agli elastici che si trovano agli angoli, si può fissare e fare in modo che rimanga fermo.

7. EcoSapiens Blanket

Il migliore per design

EcoSapiens Blanket

La coperta riscaldabile EcoSapiens Blanket è apprezzata non solo perché funzionale, ma anche perché propone dei motivi floreali che la rendono un buon elemento d'arredo, nel caso in cui si decida di poggiarla sopra il lenzuolo o la trapunta.

La trovate disponibile nella versione matrimoniale, che misura 150 x 180 cm. Il telecomando incorporato permette di accenderla e spegnerla, impostare il timer per l'accensione ritardata e personalizzare l'intensità di calore, scegliendo tra tre livelli differenti.

8. Beper P203

Lo scaldaletto lavabile in lavatrice

Beper P203

Tra i modelli più facili da gestire e più sicuri c'è certamente Beper P203, un modello matrimoniale che misura 160 x 140 centimetri. Potendo rimuovere completamente il telecomando, è possibile lavare la coperta in lavatrice, preferibilmente a freddo.

Una volta in funzione, potete gestire le due piazze separatamente, come se fossero singole. Il sistema di controllo integrato è molto affidabile ed evita che ci siano incidenti e che si possa arrivare al surriscaldamento.

9. Pekatherm UP205

Il più economico

Pekatherm UP205

Se state cercando una coperta termica di qualità, ma economica e alla portata delle vostre tasche, potrebbe fare al caso vostro Pekatherm UP205, disponibile ad un prezzo molto competitivo, ma in grado di garantire efficienza e funzionalità.

La trovate disponibile in colore bianco e realizzata interamente in poliestere, lavabile a mano e a freddo. Ogni piazza può essere scaldata sfruttando al massimo 60 watt di potenza e scegliendo tra due livelli di temperatura. Tutta la coperta misura 160 x 140 centimetri.

10. Beurer UB 86 Teddy

Il modello con zone gestibili separatamente

Beurer UB 86 Teddy

A proposito di modelli matrimoniali gestibili come due singoli, vi segnaliamo anche Beurer UB 86 Teddy, che misura 160 x 150 centimetri ed è disponibile in beige, con una trama leggermente trapuntata e morbida, con effetto peluche.

Il telecomando incorporato è removibile, per permettere di lavare la coperta in lavatrice. L'erogazione del calore è personalizzabile in diversi modi: si possono gestire le due piazze separatamente oppure si può scegliere se riscaldare solo il busto o solo i piedi.

Differenza tra scaldasonno e scaldaletto

Una distinzione importante da fare è quella tra scaldasonno e scaldaletto. Entrambi servono a riscaldare, ma differenza tra i due sta nel dove si posizionano.

Lo scaldaletto viene generalmente posto tra il coprimaterasso e il lenzuolo di sotto. Dove viene sistemato, invece, lo scaldasonno? Trattandosi di una vera e propria coperta, da aggiungere al lenzuolo di sopra e alla trapunta, lo scaldaletto deve essere posto tra il coprimaterasso e il lenzuolo di sotto.

Come scegliere i migliori scaldasonno

Per scegliere un buon scaldasonno non è necessario avere grandi competenze tecniche, ma è bene fare attente valutazioni di alcuni aspetti che possono fare la differenza durante l'esperienza d'uso. Per esempio, la marca può essere sinonimo di qualità. Inoltre potrebbe fare la differenza la presenza di un timer o di un regolatore di temperatura. valutiamo questi ed altri aspetti.

Marche

Se cercate lo scaldasonno top di gamma, dovete certamente valutare l'acquisto di uno dei modelli Imetec: ne trovate di tutte le misure e con più o meno funzionalità, quindi riuscirete ad individuare certamente quello che fa al caso vostro. In alternativa, potete valutare le proposte di aziende come Ardes e Medisana.

Tessuti

Uno scaldasonno deve essere soprattutto morbido e caldo. I più apprezzati sono quelli in caldo cotone o in lana. In generale, comunque, è importante che si tratti di tessuti naturali e anallergici, in modo che siano duraturi e non vi causino problemi durante il sonno.

Funzioni

Tra le funzioni che rendono l'utilizzo dello scaldasonno più facile ed efficace ci sono il timer e il regolatore di tempertura.

Il timer vi permette di scegliere quando la coperta deve cominciare a scaldarsi e quando deve smettere di funzionare: in questo modo troverete il posto già caldo al momento di mettervi a letto.

Il regolatore di temperatura, invece, fa sì che si possa scegliere la temperatura a cui scaldare la coperta, per poter il massimo del comfort desiderato.

Quanto consumano gli scaldasonno?

Un dispositivo di questo tipo non consuma molto. Seppur settato al massimo della temperatura, non supera i 150 watt, sufficienti a riscaldare velocemente e in maniera efficace. Dunque, pur utilizzandolo tutti i giorni, non graverete sulla bolletta.

Dove comprare uno scaldasonno

Gli scaldasonno sono acquistabili in tutti i negozi e gli store che vendono accessori e arredi per la camera da letto e per la casa, come per esempio la catena Lidl o Ikea, nei negozi di casalinghi e/o negli store online. A proposito degli store online, vi segnaliamo che una vasta scelta di modelli la trovate nella categoria apposita su Amazon.

Qual è il prezzo di uno scaldasonno?

Una coperta riscadabile ha un prezzo che oscilla tra i 50 e 150 euro: la differenza di prezzo dipende non solo dalle funzioni che comprende, ma anche dalle sue misure e dalle qualità dei materiali con cui è realizzata. Se volete risparmiare qualcosa, potete sempre tenere d'occhio le offerte disponibili online.