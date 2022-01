Saldi eBay: coupon e sconti su abbigliamento e accessori È tempo di saldi su eBay, con sconti fino al 79% su abbigliamento e accessori sia per uomo che per donna, come il giubbotto Kappa, il borsone da viaggio Bric’s e la piastra per capelli Dyson Corrale, a cui aggiungere un ulteriore sconto del 20% con il coupon dedicato.

Gennaio, si sa, è il mese dei saldi: è già partita la caccia all'offerta migliore, sia in negozio che online. Anche su eBay troverete sconti su tanti prodotti delle migliori marche, tra cui abbigliamento e accessori.

Felpe, giubbotti e scarpe ma anche gioielli, borse, piastre per capelli e kit per la barba, per donna e per uomo, con sconti fino al 80% a cui è possibile aggiungere un coupon per avere un ulteriore sconto del 20%.

Come utilizzare il coupon del 20%

In aggiunta alle offerte su abbigliamento e accessori, eBay mette a disposizione un coupon per avere subito un ulteriore sconto del 20%. Utilizzarlo è semplicissimo: basterà inserire il prodotto desiderato nel carrello e, in fase di pagamento, digitare nell'apposito campo il codice SALDIGEN22. Il codice è valido fino alle 23.59 del 30 gennaio, dà diritto a uno sconto massimo di 100€ su una spesa minima di 15€ ed è utilizzabile fino a tre volte per ogni utente.

Le migliori offerte su abbigliamento e accessori su eBay

Tra le tantissime promozioni in corso sul noto e-commerce, abbiamo selezionato le 10 migliori offerte su prodotti come la borsa Trussardi Melissa, la felpa Adidas da donna, le sneakers Superga unisex, la piastra per capelli Dyson Corrale e tanti altri.

-94€ di sconto sulla borsa Trussardi Melissa: pratica e capiente, la borsa Trussardi Melissa ha il doppio manico tubolare, comodo per portarla a mano o in spalla, l'interno sfoderato, la chiusura con zip e piedini metallici. Semirigida e in materiale sintetico, all'interno ha una bustina estraibile e una tasca con clip, oltre che un charm del logo, realizzato in metallo e removibile.

-80€ di sconto sulle sneakers Superga 2804-SUEU unisex: tomaia in suede e suola in gomma caratterizzano questo modello di Superga unisex, adatto sia a look casual che ricercati. L'interno in pelle protegge dal freddo, rendendole adatte alla stagione invernale, e i dettagli come l'etichetta laterale con il logo jacquard bicolor e gli occhielli in alluminio con inciso il nome del brand le rendono esteticamente curate.

-80€ di sconto sul borsone da viaggio Bric's: dettagli e logo in pelle caratterizzano questo borsone da viaggio Bric's, in nylon satinato con chiusura a zip a doppio cursore predisposta per l'utilizzo di un lucchetto. I manici tubolari e la tracolla regolabile lo rendono comodo da trasportare, la targhetta portaindirizzo è utile in caso di smarrimento e la possibilità di ripiegarlo e inserirlo nella bustina inclusa lo rendono pratico anche da riporre.

-74€ di sconto su Giacca uomo NAPAPIJRI Rainforest con cappuccio: comoda, contemporanea e disponibile in vari colori, la giacca Rainforest da Uomo è l'icona Napapijri più amata. È un’alleata comoda e versatile per l’inverno, specie per i periodi più freddi.

-70€ di sconto sul giubbotto da uomo Robe di Kappa Kevin: scelta tra verde militare e blu intenso e taglie dalla L alla 3XL per il giubbotto Robe di Kappa modello Kevin, dallo stile casual che si adatta a qualunque occasione. Con tessuto interno in nylon e imbottitura 100gr, il giubbotto ha le bretelle interne rimovibili e il famoso logo con gli omini applicato sul petto.

-50€ di sconto sulla piastra per capelli Dyson Corrale: fino a 30 minuti di utilizzo senza filo rendono questa piastra per capelli Dyson l'alleata perfetta per uno styling impeccabile. Le tre impostazioni del calore si adattano a tutti i tipi di capelli, le lamine flessibili in lega di rame abbracciano il capello senza bruciarlo e lo schermo OLED permette di controllare temperatura e livello della batteria. Con stazione di ricarica e spegnimento automatico dopo 10 minuti d'inattività, la piastra è dotata anche di blocco di sicurezza per riporla subito dopo l'uso.

-50€ di sconto sulla tuta da uomo Diadora: in cotone organico, felpata e calda, la tuta da uomo Diadora è perfetta sia per fare sport che per stare in casa in comodità. La felpa ha la chiusura con zip, il cappuccio e le tasche laterali, il pantalone tasche laterali, laccetto in vita e chiusura con elastico. È disponibile in 3 colori e 6 taglie, dalla S alla 3XL.

-44€ di sconto sull'orologio Breil Tribe Joy: colori pastello come il lilla e il verde per quest'orologio Breil con cinturino in vera pelle e quadrante analogico in acciaio inossidabile. Resiste all'acqua fino a 3 ATM, ha una cassa da 28mm, chiusura con fibbia ad ardiglione, e quadrante impreziosito da piccoli brillantini.

-36€ di sconto sul doppio anello Morellato 1930: in argento 925, questa coppia di anelli ha una piccola pietra colorata incastonata sulla sommità e il logo Morellato inciso al laser all'interno. Disponibili in nero con pietra verde oppure argento con pietra blu, gli anelli arrivano in un astuccio cartonato, completi di certificato di autenticità.

-24€ di sconto sulla felpa da donna Adidas Adicolor Classics Oversize: la classica felpa Adidas con le tre strisce sulle maniche in versione oversize, in nero e disponibile dalla 36 alla 44. Ampia tasca frontale, cappuccio regolabile con cordino e polsini e orlo a coste, la felpa è realizzata in 100% cotone e ha il logo del brand sul davanti.