Regali per la festa della mamma: 24 e più idee economiche, ma sorprendenti Cosa regalare alla mamma con un budget limitato? In questo articolo abbiamo raccolto le idee più economiche e belle tra cui scegliere.

La festa della mamma 2023 è ormai alle porte. Hai già scelto il regalo giusto da fare? Se hai un budget limitato, non preoccuparti: su internet si trovano numerose idee regalo economiche, ma comunque belle, utili e sfiziose, perfette per strappare un sorriso. Le proposte raccolte su Amazon sono perfette per tutte le età e per tutte le passioni: che si tratti di una mamma che legge, che ama la musica, che stringe tra le braccia il suo bambino solo da pochi mesi o che mamma deve ancora diventarlo, c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

Regali per le neomamme

Diventare mamma è un'esperienza unica e la prima festa è quella che rimane più impressa, nella mente e nel cuore. Per l'occasione, quindi, è necessario un regalo speciale, all'altezza della ricorrenza.

Cornice per impronte

I bambini, soprattutto se appena nati, cambiano in fretta. Tra i ricordi più dolci che si possono conservare, ci sono le impronte dei piedini e delle manine, che così piccoli non torneranno mai più. Il kit di HuBorns si compone di un quadretto in cui inserire una foto e due laterali in cui inserire i calchi, da realizzare in maniera molto semplice e veloce. Si tratta di un regalo senza pretese, ma sempre d'effetto.

Coperta dei mesi per immortalare i cambiamenti del piccolo appena nato

Un altro regalo simpatico, economico e originale da fare ad una neomamma è la coperta dei mesi, perfetta per immortalare mese mese ogni traguardo, fino al primo anno di età. Si può posizionare il piccolo accanto al calendario e cogliere il momento giusto per scattare una foto.

Charms con dedica

Molto d'effetto può rivelarsi anche un charms con dedica, un regalo che la mamma può portare sempre con sé; che sia incorporato ad un bracciale o che sia sia venduto da solo, per essere appeso ad una borsa o ad una collana, quello che conta è che sia corredato di una frase ad effetto o una dedica speciale.

Idee regalo sotto i 35 euro per far contenta la mamma

Chi lo ha detto che il regalo giusto deve essere per forza costoso? Se hai un budget limitato, non è detto che tu non possa trovare comunque qualcosa di significativo da regalare. Potresti puntare, ad esempio, su qualcosa che le permetta di abbellire la stanza o l'angolo della casa in cui fa ciò che più le piace o qualcosa per prendersi cura del corpo e/o sentirsi più bella.

Lampada 3D

Che ne pensi di una lampada 3D per abbellire il suo comodino o la stanza in cui passa più tempo in casa? Su internet se ne trovano diverse con delle dediche a tema festa della mamma: scegli quella che meglio esprime ciò che senti per lei. Alcuni modelli permettono anche di aggiungere delle foto personalizzate.

Collana

Una buona idea potrebbe essere anche una collana da indossare tutti i giorni o per le occasioni importanti. Puoi sceglierne una che raffiguri una mamma con il suo bambino o una che rispecchi i suoi gusti in fatto di stile e colori: su internet c'è davvero tanta scelta, anche per budget non eccessivi.

Kit per fare il semipermanente in casa

Se la tua mamma ama prendersi cura di sé personalmente, potrebbe farle piacere ricevere in dono il kit per fare il semipermanente in casa; se ne trovano di validi anche a prezzi non eccessivi. Nella confezione potete trovare non solo tutti gli smalti utili, ma anche il fornetto in cui asciugarli e, in alcuni casi, anche la lima e altri strumenti utili.

Regali per la festa della mamma sotto i 20 euro

Se quello che vuoi fare non è un vero e proprio regalo, ma un semplice pensierino, sappi che su internet si trovano belle soluzioni anche sotto i 20 euro; si tratta di piccoli gadget a tema festa della mamma, che faranno ricordare alla tua il bene che le vuoi.

Grembiule da cucina personalizzato

Tua mamma è una cuoca provetta? Allora il regalo giusto potrebbe essere un grembiule personalizzato, con il quale dirle grazie per tutte le volte che ti vizia con i suoi manicaretti. Che sia colorato o meno, quello che conta è la dedica che decidete di far realizzare: fate che siano parole che arrivano dal cuore.

Cuscino con dedica

Se le proposte fatte fino ad ora non ti convincono, che ne dite di un cuscino personalizzato? Sono perfetti da posizionare sul divano o sul letto e possono essere personalizzati con foto o frasi ad effetto, devi solo scegliere il colore, la forma e le dimensioni che preferisci.

Portachiavi a tema

Anche un portachiavi può essere personalizzato e rivelarsi un bel pensiero in occasione della festa della mamma. Può attaccarlo alle chiavi di casa, a quelle dell'ufficio o della macchina, ma può anche semplicemente aggiungerlo ad una borsa per abbellirla e renderla speciale.

Regali fai da te da fare alla propria mamma

Come far commuovere una mamma? Portandole in dono qualcosa fatto con le proprie mani, o quanto meno pensato, progettato e personalizzato proprio per lei. Le idee da cui attingere sono tante e tutte molto tenere: devi solo scegliere quella che senti più tua e che ti permette di esprimere nel migliore dei modi quello che senti per lei.

Album di foto da costruire insieme

I ricordi sono importanti. Per questo, un ottimo regalo è sicuramente un album da costruire insieme: scegli quello della forma che preferisci e poi stampa le foto e pensa alle didascalie da associare. Potrai così ripercorrere i momenti più belli che avete trascorso insieme.

Libro per ricostruire la sua storia e la tua

A proposito di ricordi, perché non comprare un libro attraverso cui ricostruire la sua storia? Sarà bello scoprire qualcosa di lei quando aveva la tua età: cosa sognava? Cosa le piaceva? Come immaginava la sua vita? Il libro per tracciare la storia della mamma è un regalo emozionante davvero.

Quaderno su cui segnare i piatti che più ami della sua cucina e non solo

La cucina della mamma non si batte. Se la tua è davvero una cuoca provetta, potrebbe apprezzare il quaderno su cui segnare i suoi manicaretti. Potrà provare e riprovare, fino a creare qualcosa di veramente unico, che continuerà a a farti venire voglia di sederti a tavola con lei.

Idee regalo economiche per sorprendere le future mamme

Una donna incinta non vede l'ora di sentirsi chiamare mamma. E che ne dite di strapparle un sorriso in più cominciandola a festeggiare fin da ora? Di seguito trovi alcune idee – più o meno classiche – che sicuramente apprezzerà davvero tanto.

Chiama angeli

Il regalo più classico da fare ad una donna incinta è il chiama angeli, il ciondolo portafortuna, di buon augurio per la gravidanza e per il futuro del bambino. Se ne trovano diversi, in giro: da quelli più lineari a quelli accompagnati da charms e dediche.

Scatola dei ricordi

Ogni giorno la vita ci regala momenti indimenticabili, che vale la pena ricordare. E per contenerli non serve solo il cuore, ma anche una scatola. Di seguito trovi una selezione delle più belle scatole dei ricordi da acquistare e regalare alla futura

mamma, inserendo all'interno anche qualcosa di significativo.

Cornice ecografia

Per una futura mamma, la prima ecografia è indimenticabile, per suscita emozioni indescrivibili. E allora, perché non regalarle una cornice in cui inserirla? In questo modo potrà vederla ogni volta che vorrà e serbarne sempre il dolcissimo ricordo.

Cosa regalare ad una mamma che ama leggere

Se la tua mamma è un'accanita lettrice, hai davvero l'imbarazzo della scelta, per il regalo in occasione della festa della mamma 2023: sono numerosi gli accessori di cui una lettrice appassionata non può fare a meno e che le farà sicuramente piacere ricevere.

Luce notturna

Quando un libro prende, prende. Per questo, una mamma lettrice apprezzerà sicuramente la luce notturna da lettura. Si aggancia al libro ed illumina le pagine, permettendo di finire la lettura senza disturbare chi sta dormendo nello stesso ambiente. Ne esistono di tutti i colori, di tutte le forme e di tutte le intensità.

E-book reader

Una lettrice forte, apprezzerà certamente anche l'e-book reader, il dispositivo per la lettura elettronica. Una volta caricata la batteria del dispositivo, potrà avere sempre con sé tanti e tanti libri, senza dover scegliere quali lasciare a casa quando è in giro o in vacanza.

Segnalibri

Non c'è libro senza segnalibro. Che sia di carta, di metallo, di legno, a clips, l'importante è averne uno. Su internet se ne trovano di belli e particolari, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Di seguito, trovi una selezione dei più belli in vendita su Amazon:

Come sorprendere con un regalo una mamma che adora la musica

Se, invece, la tua mamma ama ascoltare la musica e ha la passione per il canto, allora dovresti optare per qualcos'altro. Anche in questo caso, comunque, la scelta a disposizione è molto ampia: ce n'è non solo per tutti i gusti, ma anche per tutte le tasche.

Altoparlante bluetooth

Un'amante della musica non perderà l'occasione di ascoltarla anche sotto la doccia. Per questo, sarà entusiasta di ricevere in dono un altoparlante bluetooth; i modelli che ti proponiamo sono piccoli, portatili e impermeabili, perfetti da portare anche in doccia.

Cuffie

E se è una donna a cui piace passeggiare a lungo? Allora avrà bisogno di cuffie, piccole o grandi. Ecco alcuni modelli tra cui scegliere; tra le nostre proposte ci sono modelli con il filo e modelli bluetooth, per ogni esigenza:

Giradischi

Infine, ti proponiamo come idea regalo il giradischi, vintage, ma ormai fornito di tutte le tecnologie disponibili al momento per sentire la musica. Ne esistono di piccoli e leggeri, facili da trasportare ovunque e poco costosi.