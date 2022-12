Regali di Natale: fino al 70% di sconto su regolabarba, epilatori elettrici e spazzolini smart Le Offerte di Natale di Amazon continuano: ecco 10 prodotti tra regolabarba, epilatori elettrici e spazzolini Smart per uomo e donna da acquistare con sconti fino al 70%.

La corsa ai regali di Natale è ormai partita, e in molti scelgono di acquistarli online per praticità e offerta ampia. Uno dei migliori siti dove trovare il regalo perfetto è indubbiamente Amazon, che per l'occasione ha dato il via alle Offerte di Natale: fino al 22 dicembre migliaia di prodotti sono in promozione.

Ecco le occasioni più interessanti su regolabarba, epilatori elettrici e spazzolini Smart sia per uomo che per donna, scontati fino al 70%.

Le migliori offerte Amazon su regolabarba, epilatori elettrici e spazzolini Smart

Abbiamo selezionato 10 prodotti per la cura del corpo e del cavo orale dei leader di mercato Oral-B e Braun, dispositivi per la rasatura elettrici o a luce pulsata e spazzolini intelligenti acquistabili su Amazon con sconti fino al 70%.

-70% di sconto su Oral-B Genius X: con custodia da viaggio inclusa, l'Oral-B Genius X è dotato di intelligenza artificiale, in grado di riconoscere le abitudini di spazzolamento di chi lo utilizza e fornire consigli per una pulizia ottimale del cavo orale.

-52% di sconto su Oral-B iO Series 6N: grazie alle due testine pulenti con tecnologia magnetica, all'intelligenza artificiale integrata e al display interattivo, l'Oral-B iO Series 6N è uno degli spazzolini smart di ultima generazione più completi.

-50% di sconto su Braun All-in-One Trimmer 5 MGK5380: il trimmer 10-in-1 Braun con 7 accessori è il dispositivo perfetto per radere e rifinire barba e capelli ma anche per eliminare i peli da naso, orecchie e altre zone di viso e corpo.

-44% su Braun Series 7 71-S4200cs: la testina rotante di questo rasoio elettrico di Braun 100% impermeabile è in grado di raggiungere anche i punti più nascosti del viso, mentre la tecnologia AutoSense rileva la densità della barba e regola automaticamente la potenza di rasatura.

-42% sul Rasoio elettrico e accessori Braun Serie 5 50-B4650cs: un secondo rasoio da uomo Braun da usare sia bagnato che asciutto, dotato di tre lame flessibili che si adattano perfettamente ai contorni del viso e batteria Li-Ion che garantisce fino a 3 settimane di rasatura con una sola carica.

-41% su Braun Silk Expert Pro 5 PL5157: adatto per ridurre i peli in sole 4 settimane, l'epilatore a luce pulsata Braun Silk Expert Pro 5 è delicato sulla pelle ma allo stesso tempo efficace, capace di adattarsi in automatico alla tonalità dell'incarnato.

-36% su Braun Silk-épil 9 Flex: questo epilatore elettrico Braun con tecnologia SensoSmart è ideale sia rimuovere i peli che per massaggiare l'area trattata grazie all'accessorio massaggiante incluso. La testina completamente flessibile, provvista di ben 40 pinzette Micro-Grip, l'impugnatura è ergonomica e antiscivolo.

-33% di sconto su Braun Silk-épil 5 5-620: ideale per chi utilizza un epilatore per la prima volta perché delicato sulla pelle, il Silk-épil 5 ha 28 pinzette MicroGrip e un cappuccio massaggiante ad alta frequenza che riduce la sensazione di dolore.

-30% di sconto su Oral-B iO Series 10: il nuovissimo Oral-B iO Series 10 con tecnologia sonica, che offre ben 7 modalità di pulizia e grazie all'intelligenza artificiale è in grado di eseguire il monitoraggio 3D dei denti per garantire una pulizia completa.

-30% di sconto su Oral-B Pro 3-3900N: doppio manico e due testine per la coppia di spazzolini Oral-B Pro 3, perfetti da usare in due. Offrono la possibilità di scegliere tra 3 modalità di spazzolamento e hanno il controllo della pressione di spazzolamento delle gengive integrato.