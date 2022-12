Regali di Natale: fino al 60% di sconto su regolabarba, rasoio e spazzolini elettrici In occasione del Natale 2022, ecco le offerte più convenienti su rasoi, tagliacapelli, regolabarba elettrici Braun e spazzolini smart Oral-B, in sconto fino al 63%.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Se state pensando al regalo di Natale più adatto ad amici e parenti, vi consigliamo di puntare su un oggetto che sia non solo originale, ma anche utile. In particolare, potreste acquistare un rasoio o uno spazzolino elettrico, perfetti per prendersi cura di se stessi e concedersi una coccola di bellezza.

Non a caso, il celebre retailer online Amazon offre una serie di sconti vantaggiosi su rasoi, tagliacapelli e regolabarba elettrici, oltre che sugli spazzolini smart.

Di seguito, troverete i dispositivi Braun e Oral-B più efficienti e convenienti sul mercato, scontati fino al 63% e ideali per sfoggiare un sorriso luminoso o una barba ben curata: l' iO 9 Go Electric, l‘iO 8n, l'iO 5n, il rifinitore 9 in 1 di Braun e molto altro ancora.

Offerte Amazon di Natale sui dispositivi elettrici per la cura della persona

Se vi state chiedendo quali siano gli sconti Amazon più vantaggiosi su dispositivi elettrici per la cura della persona, vi presentiamo i migliori rasoi, regolabarba e spazzolini elettrici, in offerta fino al -63%. Dall'iO 5n all'iO 8n di Oral-B, passando per il BT7340 di Braun: dovrete solo scegliere il prodotto che più incontra le vostre esigenze.

-63% sullo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4: ideale per sbiancare i denti, questo spazzolino elettrico risulta delicato ed efficace anche sulle gengive. Infatti, è dotato di sensore di pressione dello spazzolamento e della caratteristica testina tonda, perfetta per eliminare il 100% della placca.

-57% sullo spazzolino smart di Oral-B iO 5n: efficace e all'avanguardia, questo spazzolino elettrico offre una pulizia profonda del cavo orale. Infatti, combina l'iconica testina tonda con delicate microvibrazioni, donando una piacevole sensazione di freschezza. Prevede 5 modalità di spazzolamento intelligente, da quello quotidiano a quello sbiancante.

-53% sul rasoio, regolabarba e tagliacapelli 10 in 1 di Braun: perfetto per sfoggiare una barba curata, questo rasoio elettrico racchiude 10 funzioni in 1. È adatto sia alla rasatura del viso che del corpo, e funge anche da ottimo tagliacapelli. È dotato di pettine di precisione e include diversi accessori per tagliare e regolare i peli.

-50% sul rifinitore e regolabarba elettrico di Braun 9 in 1: adatto sia ai peli del corpo che del viso, questo rasoio presenta una testina con ampia area di taglio, perfetta per una rasatura veloce ed efficace. Include diversi accessori per il taglio e la rifinitura, ed è provvisto anche di un motore AutoSense, che lo rende delicato sulla pelle.

-50% sul regolabarba e tagliacapelli uomo 7 in 1 di Braun: caratterizzato da lame affilate e delicate al tempo stesso, questo regolabarba e tagliacapelli offre una rasatura precisa in poco tempo. È semplice da pulire e assicura fino a 80 minuti di autonomia con un ciclo completo di ricarica.

-49% sul set di 2 spazzolini elettrici Oral-B Pro 3 3900N: ideali da regalarsi a Natale assieme al proprio partner, questi spazzolini elettrici sono perfetti per una pulizia profonda del cavo orale. Infatti, sono provvisti di sensori di spazzolamento, progettati per avvertire quando si spazzola con eccessiva forza e utili a proteggere le gengive.

-47% sul regolabarba e rasoio elettrico BT7340 di Braun: dotato di ben 39 impostazioni di lunghezza, questo regolabarba è efficace sui peli di viso e corpo, e ha un design ergonomico e pratico, che lo rende adatto da portare in viaggio. Modella e rifinisce barba, baffi e pizzetto, garantendo una rasatura sempre veloce e confortevole.

-46% sullo spazzolino elettrico Oral-B iO 8n: in grado di offrire una sensazione di freschezza e pulizia profonde, questo spazzolino elettrico combina l'iconica e pratica testina tonda di Oral-B con delicate microvibrazioni. Prevede 6 modalità di spazzolamento tra cui scegliere e un sensore di pressione intelligente.

-45% sul rasoio elettrico e rifinitore Braun serie XT3: provvisto anche di una comoda custodia da viaggio, questo rasoio elettrico è in grado di rifinire, radere e regolare la barba. Infatti, è caratterizzato da una lama 4D-Blade in acciaio inossidabile, provvista di 4 elementi di taglio che effettuano per 450 movimenti al secondo.

-33% sullo spazzolino smart Oral-B iO 9 Go Electric: adatto anche da portare in viaggio, questo spazzolino elettrico assicura una pulizia professionale e agisce con delicatezza sulle gengive. Prevede 7 modalità di spazzolamento ed è provvisto di un display interattivo a colori, da cui ricavare le informazioni sull'andamento della pulizia o sulla sostituzione della testina.