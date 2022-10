Prime Day 2022: fino al 60% di sconto su spazzolini smart e idropulsori elettrici In occasione dell’Amazon Prime Day 2022 vi presentiamo le migliori offerte su spazzolini smart e idropulsori elettrici, in sconto fino al 57%: l’Oral-B Waterjet Pro 700, l’iO 8n, il Panasonic EW-1511 e tantissimi altri prodotti per l’igiene orale.

L'Amazon Prime Day 2022 arriva martedì 11 e mercoledì 12 ottobre 2022 con offerte convenienti anche sui prodotti per l'igiene orale.

Gli spazzolini elettrici sono più efficaci rispetto a quelli manuali e, per questa ragione, risultano spesso più dispendiosi dal punto di vista economico. Che vogliate cambiare il vostro vecchio spazzolino o regalarne uno nuovo, dunque, quale miglior occasione dell'evento Amazon per acquistarne uno smart?

Di seguito, vi presentiamo le migliori promozioni per l'Amazon Prime Day su spazzolini smart e idropulsori elettrici, con sconti fino al 60% sui marchi più celebri: prodotti Oral-B, Panasonic e Philips, disponibili a prezzi davvero vantaggiosi e con un risparmio fino a 150 €.

Offerte Prime Day 2022 su spazzolini smart e idropulsori elettrici

Scopriamo allora quali sono le offerte più convenienti su spazzolini smart e idropulsori, ideali per prendersi cura di se stessi e avere denti sani e un sorriso impeccabile.

Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 5n, il Pro 2, l'idropulsore Panasonic EW-1511 o il Waterjet Pro 700 di Oral-B sono solo alcuni degli articoli che potrete trovare in sconto fino al 60% per l'Amazon Prime Day 2022.

-30% (-150€) sullo spazzolino elettrico Oral-B iO 10: l'ultimissimo modello messo in commercio e tra i migliori spazzolini elettrici in circolazione troviamo senza dubbio questo modello di Oral-B, dotato di display interattivo a colori, tecnologia magnetica e sensore intelligente di pressione. In più, prevede ben 7 modalità personalizzabili, tra cui quella adatta ai denti super sensibili e quella nettalingua.

-43% (-150 €) sullo spazzolino elettrico iO 8n di Oral-B: per una pulizia professionale del cavo orale, questo spazzolino elettrico è il dispositivo più adeguato. È caratterizzato da un display a colori, che segnala anche le modalità di spazzolamento e il promemoria per la sostituzione della testina. È dotato di 6 modalità di spazzolamento, tra cui quella per la pulizia profonda, per sbiancare i denti e per proteggere le gengive.

-43% (-130 €) sullo spazzolino elettrico iO 7n di Oral-B: ottimo anche da portare in viaggio, questo spazzolino include anche una comoda custodia. Ma la caratteristica principale del dispositivo risiede nella rivoluzionaria tecnologia magnetica, in grado di offrire pulizia profonda e freschezza immediata al cavo orale.

-60% (-130 €) sullo spazzolino elettrico Oral-B iO 5n: per una pulizia orale completa, questo spazzolino smart è caratterizzato dall'esclusiva testina rotonda, che emette delicate microvibrazioni per assicurare il massimo dell'efficacia. È provvisto di 5 modalità di pulizia personalizzabili ed è in grado di guidare lo spazzolamento e segnalare le zone del cavo orale più difficili da raggiungere.

-52% (-130 €) sullo spazzolino smart iO6 di Oral-B: dotato di intelligenza artificiale, questo spazzolino elettrico è in grado di garantire una pulizia del cavo orale nettamente superiore rispetto a quella offerta da un semplice spazzolino manuale. Infatti, prevede 5 modalità smart, pensate per personalizzare lo spazzolamento, ed è provvisto di un sensore di pressione intelligente.

-50% (100 €) sullo spazzolino elettrico Oral-B iO 4n: questo spazzolino elettrico è reso così performante dalla testina tonda con microvibrazioni, in grado di agire in profondità e favorire la rimozione di placca e macchie. È dotato di 4 modalità di spazzolamento personalizzabili, da quella quotidiana alla sbiancante, passando per la "super delicata", adatta anche alle gengive.

-53% (-80 €) sull'idropulsore elettrico Oral-B Waterjet Pro 700: per migliorare la salute delle gengive, questo idropulsore è la soluzione ideale. Infatti, aiuta a rimuovere la placca e dona una sensazione di freschezza e pulizia profonde. Include anche uno spazzolino elettrico con testina tonda e testine di ricambio.

-50% (-40 €) sullo spazzolino elettrico Oral-B Pro 2: perfetto per rimuovere il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino tradizionale, questo spazzolino smart è ideale anche per proteggere le gengive. Infatti, il sensore di pressione intelligente avvisa quando la pressione su denti e gengive diventa troppo forte. In più, rimuove anche le macchie superficiali, per denti più bianchi sin dal primo utilizzo.

-44% (-44 €) sull'idropulsore Panasonic EW-1511: perfetto per rinfrescare e pulire in profondità il cavo orale, quest'idropulsore è dotato di ben 5 tipologie di getti d'acqua, da quello più delicato per le gengive al più potente, per rimuovere la placca tra gli spazi interdentali. Infine, sfrutta la tecnologia a ultrasuoni per eliminare i batteri.

-38% (-141 €) sugli spazzolini smart Philips Sonicare DiamondClean 9000: provvisto di 4 diverse modalità e 3 intensità di spazzolamento, questo spazzolino elettrico può anche essere collegato mediante Bluetooth all'app Philips Sonicare, utile a tenere traccia e a migliorare la propria igiene orale. Il prodotto comprende ben 2 spazzolini smart, uno nero e l'altro oro rosa, 2 testine, 1 bicchiere di ricarica e 2 basi di ricarica.