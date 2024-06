Offerte svuotatutto: fino all’80% sui prodotti Emma Materasso

video suggerito

Dormire bene è importante in ogni momento dell'anno, perché il corretto riposo migliora la qualità della vita. Per questo, gli accessori con cui arrediamo la nostra camera da letto – materassi, cuscini, reti e letti – hanno una grande importanza. A tal proposito, quindi, vi segnaliamo alcuni prodotti di Emma Materasso che, in questo momento, si trovano in sconto sul loro sito fino al 16 giugno, per rinnovare la vostra camera da letto e migliorare la qualità del sonno.

Materassi, cuscini e accessori per dormire in sconto fino all'80%

Eccovi, quindi, i prodotti di Emma Materassi che potete trovare scontati fino all'80% sul loro sito. Non solo materassi, ma anche cuscini, coprimaterasso e strutture per letti, tutti di ottima fattura, realizzati con materiali di qualità, pensati per migliorare le ore del sonno, dormendo in una posizione corretta e nel massimo comfort.

-il 78% di sconto sul Piumino Emma Premium: progettato con un'imbottitura in fibra cava, il piumino è pensato per allontanare l'umidità e lasciare il letto asciutto e confortevole, creando un microclima ideale al riposo sano e sereno. La struttura interna a spirale e il motivo trapuntato sull'esterno lo rendono elastico e traspirante. Il piumino è lavabile in lavatrice.

-il 71% di sconto sul Materasso a Molle Emma Premium: il materasso, composto da molle insacchettate Infinity, aiuta a far scorrere l'aria durante il riposo notturno, mantenendo il corpo in una temperatura ideale durante le ore del sonno, sia d'estate sia d'inverno. Il materasso si compone di 7 zone in Halo Memory Foam, che si adattano alla forma del corpo, offrendo un sostegno per schiena, spalle e fianchi, che sostengono il corpo e ammortizzano i movimenti durante il sonno. Insieme al materasso è incluso un set di lenzuola gratis.

-il 65% di sconto sul Coprimaterasso Emma Comfort: il comprimaterasso è a prova di macchie e umidità al 100%, grazie allo strato esterno di poliuretano che blocca i liquidi e protegge il materasso da sporcizia e umidità. Realizzato con la tecnologia Purotex, il coprimaterasso è completamente ipoallergenico, e contribuisce a diminuire i sintomi allergici durante il sonno; è compatibile contutti i tipi di materasso ed è lavabile in lavatrice.

-il 60% di sconto sul Cuscino Memory Emma Premium: la tecnologia ThermoSync e la cover Ultra-Dry Plus lavorano insieme per allontanare l'umidità dal viso, e permettere di respirare bene durante il sonno. Il cuscino si compone di tre strati rimovibili, che offrono diversi gradi di supporto e morbidezza, a seconda di come viene girato. Le microfibre sono sicure e certificate OEKO-Tex, adatte a bambini, adulti e soggetti sensibili a polvere e sporcizia.

-il 55% di sconto sul Letto in Tessuto Emma Comfort: le doghe di cui si compone il letto distribuiscono il peso in maniera uniforme per evitare l'accumulo di pressione, fornendo un buon sostegno e un flusso d'aria intorno al materasso per assicurare un sonno sereno e riposante. Il letto è personalizzabile in base alle proprie preferenze.

-il 50% di sconto sul Cuscino Microfibra Emma Comfort: il cuscino è realizzato in microfibra Aerosoft che mantiene la sua forma, sostenendo la testa in qualsiasi posizione di riposo senza appiattirsi durante la notte. Gli strati Peach Touch sono facilmente inseribili e rimuovibili, offrendo il giusto sostegno al collo e mantenendolo allineato alla colonna vertebrale.

-il 45% di sconto sul Letto Contenitore Elite: grazie al suo pratico vano contenitore alto 15cm, il letto offre dello spazio extra in cui è possibile riporre qualsiasi tipo di oggetto; la struttura si apre in modo facile e sicuro, grazie al sistema di sollevamento ammortizzato. Grazie alle molle insacchettate e agli strati di schiuma in memory, il materasso offre sostegno e comfort ideale, alleviando le pressioni su spalle e fianchi e adattandosi a ogni movimento nel sonno del corpo. Il letto è molto facile da montare, seguendo le istruzioni e il manuale di montaggio, e sarà pronto in meno di un'ora.

-il 40% di sconto sul Letto in Metallo Emma Smart: il letto si adatta a diversi stili ed esigenze estetiche, diventando così la base perfetta per ogni camera da letto. Il metallo è di ottima qualità, realizzato per durare nel tempo, e offre un sostegno meraviglioso, notte dopo notte. Si monta in modo semplice e veloce, grazie alle istruzioni pass-passo che vengono fornite, e l'altezza di 25cm offre anche dello spazio extra per riporre oggetti e mantenere la camera da letto sempre in ordine.

