Offerte San Valentino: fino 50% di sconto su silk-epil e dispositivi di bellezza In occasione di San Valentino 2022, per prendersi cura di se stessi o regalare un prodotto beauty utile, ecco le migliori offerte Amazon su silk-epil Braun ed epilatori, con sconti fino al 50%, perfetti per sfoggiare una pelle liscia e levigata.

San Valentino è alle porte, e ci ricorda che non possiamo amare gli altri senza amare prima di tutto noi stessi. Perché, allora, non prendersi cura di sé ed eliminare il fastidio dei peli superflui? In occasione della festa più romantica dell'anno, infatti, potreste approfittare della convenienza Amazon, che propone offerte vantaggiose su silk-epil e dispositivi di bellezza.

Per aiutarvi nella scelta di quello più adatto alle vostre esigenze, abbiamo selezionato le 8 migliori promozioni, con sconti fino al 50% sugli epilatori viso e corpo, Braun e non solo.

I migliori sconti Amazon di San Valentino su silk-epil ed epilatori

Ma quali sono le offerte Amazon migliori su silk-epil e dispositivi di bellezza?

Di seguito troverete una lista delle 8 più convenienti, su epilatori Braun e non solo, adatti al viso e al corpo, delicati e di semplice utilizzo.

-50% sul FaceSpa Pro di Braun: questo depilatore da donna portatile è ideale sia per la rasatura che per la pulizia del viso. Dotato di testine intercambiabili, infatti, deterge, tonifica e rende la pelle più liscia. Inoltre, possiede un design ergonomico e pratico, in grado di facilitarne l'utilizzo e di agire anche sulle zone più nascoste del viso.

-40% sul Braun Silk-expert Pro 3: questo epilatore a luce pulsata garantisce risultati visibili in soli tre mesi, è dermatologicamente raccomandato e delicato sulla pelle. Dotato di tre livelli regolabili d'intensità, per adattarsi a tutti i tipi di pelle e al colore dei peli, assicura una rasatura completa delle gambe in soli nove minuti.

-39% sul Braun Silk-épil 9 Flex: caratterizzato da un'innovativa testina flessibile, in grado di facilitare la rasatura, questo epilatore è comodo e versatile. Dotato di accessori FaceSpa, infatti, consente anche di detergere il viso, di esfoliarlo e tonificarlo. Inoltre, può essere utilizzato sia nelle zone sensibili che sotto la doccia, sulla pelle bagnata.

-39% sull'EP5660 Silence Soft di Rowenta: dotato di un doppio involucro ermetico per ridurre il rumore, questo epilatore silenzioso garantisce una depilazione efficace e veloce, anche nelle aree sensibili. Grazie alla funzione vision e agli accessori inclusi, inoltre, illumina la zona da epilare ed elimina anche i peli più corti, assicurando un'esperienza di rasatura confortevole.

-35% sul Braun Silk-épil 9: questo set di epilatore e rifinitore assicura una rasatura perfetta in poco tempo. Dotato di due spazzole esfolianti e ben 13 accessori, è caratterizzato dall'innovativa tecnologia SensoSmart, che aiuta a esercitare la giusta pressione sulla pelle, per risultati ottimali. Infine, può essere utilizzato anche sotto la doccia.

-33% sul Silk-épil 5 5-620 di Braun: perfetto per chi utilizza questa tipologia di dispositivi per la prima volta, questo epilatore possiede una velocità regolabile e un sistema MicroGrip di pinzette, in grado di eliminare anche i peli più sottili. Inoltre, è provvisto di un cappuccio massaggiante ad alta frequenza con vibrazioni pulsate attive, utile a ridurre la sensazione di dolore.

-33% sul Silk-épil 3 di Braun: delicato e pratico, questo epilatore è adatto anche a chi utilizza il dispositivo per la prima volta. Rende la pelle liscia ed è dotato di rulli rotanti, per stimolare la circolazione e massaggiare la cute. Grazie al design maneggevole, infine, raggiunge anche le aree più difficili, come ginocchia e ascelle.

-30% sul BRI922/00 Lumea Advanced di Philips: questo epilatore di luce pulsata non è solo semplice da utilizzare, ma anche efficace. Assicura, infatti, una pelle liscia e una riduzione dei peli fino all'85% in soli tre trattamenti. È ideale sia sul viso che sul corpo e possiede un innovativo sensore di rilevamento della tonalità della pelle, progettato per garantire il massimo della sicurezza.