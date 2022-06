Offerte Estate: fino all’80% di sconto su scarpe, indumenti e accessori da viaggio Continuano le offerte estive su eBay, dove potete trovare scarpe, abbigliamento e accessori da viaggio in promozione: ecco le 12 migliori offerte con sconti fino all’80%.

Tra vacanze prolungate e weekend fuori porta, la stagione estiva è ricca di partenze: per arrivare preparati e muniti di tutto il necessario occorre pensarci per tempo.

eBay, il famoso e-commerce online, lo sa bene, e offre ai suoi clienti tantissimi sconti estivi su diverse categorie di prodotti, tra cui scarpe, indumenti e accessori da viaggio: valigie, zaini, abbigliamento e accessori con sconti che arrivano fino all'80%.

Come ottenere il 20% di sconto in più sugli acquisti

Buone notizie per i clienti eBay: in aggiunta alle promozioni in corso, la piattaforma mette a disposizione degli utenti un coupon che permette di ottenere un immediato 20% di sconto valido anche sugli articoli in promozione. Per usufruire dell'offerta, basterà inserire il codice MENO20ESTATE al momento del pagamento: lo sconto massimo per ogni utilizzo è di 100 euro, ma poiché il coupon è riutilizzabile per un massimo di due volte, ogni utente può approfittare di ben 200 euro di sconto totali. La scadenza del coupon è fissata per il 30 giugno alle 23.59, mentre la spesa minima richiesta è di 15 euro.

Le migliori offerte eBay su scarpe, indumenti e accessori da viaggio

Abbiamo preparato per voi una selezione delle 12 migliori offerte eBay sui prodotti dedicati a viaggi, brevi gite o giornate al mare o in montagna: t-shirt, trolley, borsone, sneakers e tanto altro, da uomo, da donna e unisex.

-80% di sconto sulla polo da uomo Diadora: comoda e leggera, questa di Diadora è una classica polo a due bottoni e a mezze maniche realizzata interamente in cotone, con righe colorate sul colletto e il logo del brand ricamato sul davanti. La vestibilità è regular, e la maglia è disponibile in tantissimi colori per accontentare tutti i gusti, perfetta da abbinare a look casual e sportivi.

-72% di sconto sulle sneakers da donna Superga Faux Lizard: la tomaia in pelle PU con stampa lizard rappresenta una versione nuova, ispirata alle terre esotiche, del più classico e amato tra i modelli Superga, il 2750. Come le originali queste scarpe hanno suola in gomma vulcanizzata, fodera e lacci in cotone e il caratteristico label laterale con logo bicolor.

-66% di sconto sulle sneakers unisex Superga 2750 Cotu Classic: adatte sia agli uomini che alle donne, le Cotu Classic 2750 di Superga sono scarpe dal design semplice ormai divenute iconiche. Sono in tela, con interno sfoderato e suola in gomma vulcanizzata caratteristica del brand. Sono disponibili in diversi colori, dai più tradizionali come il bianco a quelli più accesi come arancione o rosso.

-54% di sconto sulla camicia da uomo misto lino: disponibile in bianco e diverse tonalità di blu, questa camicia da uomo a maniche lunghe è realizzata in materiale misto, 65% lino e 35% cotone, per cui è fresca, leggera e perfetta per l'estate. Essendo slim fit veste abbastanza aderente, pur senza segnare o stringere, e il suo taglio classico la rende adatta da usare sia al lavoro che nel tempo libero.

-42% di sconto sulle sneakers da donna Superga 2790 Up and Down: la principale caratteristica di questo modello di sneakers targato Superga, per il resto del tutto paragonabile al classico 2750, è la suola alta 4cm che ricorda una zeppa, perfetta per slanciare la figura. Comode e versatili, possono essere abbinate a diversi tipi di look, scegliendo tra i tanti colori disponibili.

-38% di sconto su Piquadro Beauty Case da viaggio: realizzato in pelle, elegante, dal design raffinato e adatto a tutti. Misura 25x10x14 e permette d'inserire all'interno tutto il necessario per la beauty routine anche quando si è in vacanza.

-35% di sconto sul borsone da palestra unisex Bikkembergs: dotato di maniglie, tracolla regolabile e una capiente tasca principale con zip più altre tasche laterali in cui mettere piccoli oggetti come smartphone e portafoglio, questo borsone in pelle PU è unisex, l'accessorio perfetto per organizzare al meglio tutto il necessario per la palestra ma perfetto anche come borsa da viaggio.

-33% di sconto sul trolley da viaggio unisex Spalding & Bros: rimaniamo in tema viaggio con questo trolley da cabina con esterno rigido in PET e interno in tessuto con porta abiti e due tasche con zip. Con quattro ruote, è comodo da trasportare e leggero, ha una capacità di 40 litri e può essere chiuso con una combinazione per garantire la massima sicurezza.

-24% di sconto sulla t-shirt da donna Levi's: girocollo e a mezze maniche, questa t-shirt Levi's è semplice e versatile, un passepartout utile da tenere nell'armadio per tutte le occasioni. Di colore nero, la maglietta ha sul davanti una stampa in rosso con il logo del brand. Il tessuto 100% cotone la rende inoltre estremamente morbida e confortevole.

-21% di sconto sulla t-shirt da donna The North Face: la seconda t-shirt da donna della nostra selezione, stavolta in stile crop top, è questa proposta da The North Face, che ha realizzato la versione corta in vita del modello Easy, ideale da abbinare a shorts e pantaloni a vita alta. Anche in questo caso il tessuto è 100% cotone, traspirante e leggero oltre che molto comodo.

-20% di sconto sullo zaino unisex Vans: colorato, impermeabile e con una capacità di 22 litri, questo zaino Vans con bretelle è davvero versatile e perfetto da utilizzare in tantissime occasioni, dai viaggi al tempo libero. È unisex, di medie dimensioni, con tasca principale centrale e una piccola tasca sul davanti, realizzato in 100% poliestere, un materiale resistente nel tempo.

-13% di sconto sulle snaeakers unisex Vans Old Skool: un altro articolo firmato Vans, in questo caso le iconiche scarpe da skater del brand nel modello Old Skool, nere con banda laterale e lacci bianchi. La tomaia è in tela e pelle scamosciata, la suola "waffle" in gomma, mentre il colletto e la punta sono rinforzati per assicurare comfort e resistenza all'uso.

-10% di sconto sulla camicia da donna Tommy Hilfiger: maniche a tre quarti e tasche sul davanti – di cui la sinistra con logo del brand – per questa camicia in denim della linea Tommy Jeans di Tommy Hilfiger. Perfetta per dare un tocco in più ai look quotidiani, è corta in vita e può essere portata sia chiusa che aperta, in abbinamento ad una t-shirt.