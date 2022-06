Offerte Estate: fino al 60% di sconto su prodotti e accessori per il mare su eBay Per l’arrivo della stagione calda, vi presentiamo le migliori offerte eBay d’estate su prodotti per il mare: scarpe fresche e leggere, costumi da bagno, solari, abbronzanti e tanto altro, in sconto fino al 66%.

Con l'arrivo della bella stagione, cominciano anche le giornate al mare, trascorse tra una tintarella e un bagno rinfrescante. Per non farsi trovare impreparati, però, è importante riempire la propria borsa da spiaggia con tutto il necessario.

A tal proposito, eBay propone per l'estate una serie di promozioni vantaggiose sui prodotti per il mare. Di seguito, ad esempio, troverete moltissime offerte su solari, latte doposole, scarpe in tela, costumi uomo e donna e tanto altro, con sconti fino al 66%.

I migliori sconti eBay d'estate su prodotti per il mare

Ma quali sono gli sconti eBay più vantaggiosi sui prodotti per il mare? Ecco una selezione di 12 articoli in offerta, indispensabili per affrontare il caldo e l'estate: dal bikini al costume da uomo, passando per le fresche Superga in tela, le creme abbronzanti o i copricostume da donna.

-66% sulle scarpe Superga con zeppa: per essere sempre al passo con i trend della stagione senza rinunciare alla comodità, queste scarpe Superga donano all'outfit un tocco fresco e chic. Infatti, sono realizzate con tomaia in tela di cotone, zeppa alta 4 cm con foxing in corda e suola in gomma naturale vulcanizzata.

-66% sulle sneakers Superga classiche: un grande classico per l'estate, adatto sia per giocare a tennis che per passeggiare in città, queste sneakers sono realizzate con tomaia in tela di cotone traspirante, interno sfoderato, chiusura con lacci in cotone e suola in gomma naturale vulcanizzata. In più, sono certificate 100% vegan friendly e cruelty-free.

-50% sul bikini da donna con stampa floreale: fresco ed estroso, questo bikini con stampa floreale è composto da due pezzi coordinati. Il reggiseno è un modello a balconcino, mentre lo slip è a vita bassa con laccetti sui fianchi. È disponibile sia in rosa che in rosso.

-46% sul costume da uomo di Girogama: comodo e sportivo, questo costume da bagno a pantaloncino presenta una fodera in rete interna, elastico in vita e laccetto regolabile. È realizzato in poliammide monocolore con righe bianche laterali. È disponibile in bordeaux, blu e nero.

-40% sul costume da bagno Uomo Girogama 7008IT: realizzato in 100% poliammide, questo costume da bagno è comodo e leggero. Presenta una tasca posteriore, l'elastico in vita e un laccetto regolabile. È disponibile in tutte le taglie dalla S alla XXL e in 6 vivaci colorazioni (rosso, giallo fluo, blu, arancione, turchese e nero).

-40% sul copricostume da donna di Toocool: perfetto da sfoggiare in spiaggia, magari coordinato con un costume dello stesso colore, questo copricostume di Toocool è morbido, comodo e chic. Può essere indossato in base ai propri gusti, allacciato al collo o senza maniche. È disponibile in tutte le taglie dalla S alla L e in 3 colorazioni (rosso, verde e turchese).

-38% sull'unguento abbronzante di Face Complex: ottimo per abbronzarsi e, al contempo, proteggere la pelle dai danni dei raggi UV, questo unguento scurisce e uniforma l'incarnato. È disponibile in 4 formule e profumazioni diverse (carota, mallo di noce, cocco e bergamotto).

-33% sullo zaino termico e borsa frigo di Beca: perfetto sia per il mare che per il campeggio, lo zaino termico è realizzato in tessuto all'esterno e foderato con alluminio all'interno. Mantiene freschi gli alimenti e le bevande, preservandone il sapore e la qualità. In più, è dotato anche di ampie tasche, per custodire portafogli, chiavi e altri oggetti.

-23% sul latte autoabbronzante Garnier Ambre Solaire: ottimo per sfoggiare un'abbronzatura impeccabile anche senza essersi esposti molte ore al sole, questo latte autoabbronzante rende l'incarnato più scuro e uniforme per una settimana. In più, idrata, nutre e non lascia macchie sulla pelle. Si applica in un'ora, dopo lo scrub.

-23% sulla terra abbronzante di Maybelline New York: perfetta per donare un naturale effetto "pelle baciata dal sole", questa terra abbronzante si sfuma facilmente e rende l'incarnato più scuro e uniforme. È caratterizzata da pigmenti soffici ed è arricchita con burro di cacao.

-20% sul fluido protettivo Anthelios UVmune 400 di La Roche Posay: perfetto per le pelli più chiare e sensibili, questo fluido protettivo è formulato con Mexoryl 400, un filtro efficace non solo contro gli UVA e gli UVB, ma anche contro i raggi lunghi, più insidiosi. In più, è adatto a tutte le tipologie di cute, è ipoallergenico e non contiene profumi.

-20% sul latte doposole di Bilboa: perfetto per rinfrescare e prolungare l'effetto dell'abbronzatura, questo latte doposole è adatto a tutte le tipologie di pelle, anche a quelle più sensibili, idrata in profondità e lenisce i rossori. È disponibile in tre formulazioni diverse (Idra, Nutri e Super Bronze).