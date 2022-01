Offerte eBay: oltre il 70% di sconto su aspirapolvere e altri elettrodomestici Aspirapolvere, lavatrici, robot da cucina e tanti altri elettrodomestici in offerta su eBay con sconti fino al 73%: scopriamo insieme le 10 migliori offerte su prodotti Philips, KitchenAid, LG e Xiaomi e come ottenere un ulteriore sconto del 10%.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli elettrodomestici, grandi o piccoli che siano, ci aiutano nelle piccole incombenze quotidiane, facendo ormai parte integrante delle nostre vite. Non potremmo più immaginare la nostra quotidianità senza un'aspirapolvere che ci aiuti a tenere pulito, una lavatrice per un bucato sempre profumato o un forno a microonde per riscaldare il cibo.

Su eBay questi prodotti sono in offerta con sconti oltre il 70%: è il momento giusto per comprare uno o più di questi indispensabili alleati per la gestione della casa. Agli sconti è inoltre possibile aggiungere un ulteriore sconto del 10% con il coupon dedicato, per un risparmio ancora maggiore.

Come ottenere il 10% di sconto in più

Oltre alle promozioni in corso, eBay mette a disposizione dei suoi clienti un coupon per ottenere un ulteriore sconto del 10%. Fino al 2 febbraio 2022 è infatti possibile inserire, in fase di pagamento, il codice PITGEN22 per ottenere uno sconto massimo di 50€, a fronte di una spesa minima di 10€. Il codice è utilizzabile due volte per ogni utente.

Leggi anche Migliori eyeliner in penna: quali scegliere per uno sguardo intenso e seducente

Le migliori offerte su aspirapolvere e altri elettrodomestici

Ecco per voi le 10 migliori offerte eBay sugli elettrodomestici, dall'aspirapolvere AcquaTrio Pro di Philips alla scopa elettrica senza filo di Hoover, dal robot da cucina KitchenAid al purificatore d'aria Xiaomi: tante alternative per accontentare tutti i gusti e soddisfare tutte le esigenze.

-73% di sconto sull'Aspirapolvere Philips AcquaTrio Pro: tre funzioni – aspirazione, pulizia e asciugatura – per quest'aspirapolvere Philips 3-in-1 con spazzole autopulenti in microfibra che si adattano a tutti i tipi di pavimenti duri, dal parquet alla ceramica. Con due serbatoi, uno per l'acqua sporca e uno per quella pulita, pulisce fino a 60 metri quadri e ha indicatori led per capire quando ricaricare i serbatoi o rimuovere gli ostacoli che bloccano le spazzole.

-67% di sconto sull'Aspirapolvere Senza Filo Hoover FJ144B2: leggera e maneggevole, la scopa elettrica Hoover è senza filo, ideale per pulire la casa in comodità. Con un'autonomia di 25 minuti, questo modello è anche senza sacco, con metodo di separazione dello sporco ciclonico e contenitore da 0,7lt. È inoltre efficace sia sui pavimenti che sui tappeti, e può diventare un pratico aspirabriciole semplicemente staccando il corpo principale dal manico.

-65% di sconto sull'Aspirapolvere oneConcept CleanTurbo: senza sacco ma con contenitore da 0,6lt facile da svuotare, questa scopa elettrica ha diverse possibilità di utilizzo grazie ai 2 ugelli e al tubo telescopico estensibile che permette di arrivare anche nei punti più difficili da raggiungere. Il sistema MultyCiclone pulisce inoltre l'aria in più cicli, consentendo un'accurata pulizia di tutte le superfici, tappeti e tessili inclusi.

-60% di sconto sul Frullatore Elettrico Philips HR3556/00: con potente motore da 200w, selettore girevole con impugnatura antiscivolo e vaso in vetro da 2 litri, questo frullatore Philips ha velocità multiple per frullare ingredienti sia morbidi che duri e la funzione a impulsi per tritare il cibo finemente, spingendo i frammenti sul fondo. Tutte le componenti possono inoltre essere lavate in lavastoviglie, pronte per essere riutilizzate.

-57% di sconto sulla Lavatrice AI DD Stream LG F4WV310S4E: tra le 20.000 combinazioni di lavaggio possibili, la lavatrice intelligente LG è in grado di scegliere quella più adatta al tipo di tessuto, ottimizzandola anche in base al peso del bucato. Dotata di tecnologia LG Steam che elimina il 99,9% degli allergeni utilizzando il vapore, è a carica frontale, ha una capacità di carico di 10,5kg ed è di classe energetica B.

-53% di sconto sul Robot Aspirapolvere Intelligente Ximei: dal design essenziale, questo robot aspirapolvere intelligente è l'ideale per pulire tutta la casa senza fatica. Per metterlo in funzione basta infatti premere il tasto host, lo stesso che serve a spegnerlo. Si adatta a tutti i tipi di superficie, riconosce gli ostacoli e previene gli urti con oggetti o persone, è silenzioso e offre fino a 3 ore di pulizia con una sola ricarica, da effettuare con il cavo USB in dotazione.

-50% di sconto sulla Mini Lavastoviglie compatta PremierTech: da 6 coperti e con 8 programmi di lavaggio, la lavastoviglie PremierTech è piccola ma estremamente efficiente, perfetta per chi non ha molto spazio in cucina ma non vuole rinunciare a questo comodo elettrodomestico. L'installazione è semplice, il display a led è di facile consultazione e la lavastoviglie offre il programma Eco per stoviglie poco sporche e il programma Rapid per piatti brillanti in soli 30 minuti. I programmi possono essere inoltre programmati in anticipo, fino a 24 ore prima.

-42% di sconto sul Robot da cucina KitchenAid Artisan: un design senza tempo, con linee morbide e arrotondate, caratterizza il robot da cucina Artisan di KitchenAid, facile da usare e adatto a diversi tipi di preparazioni. Completo di utili accessori come due tipi di fruste e un gancio impastatore, ha una ciotola in acciaio inox da 4,8 litri e un potente motore a trasmissione diretta da 300W. Il movimento planetario permette di miscelare il cibo velocemente e senza fatica, per un elettrodomestico affidabile e che dura nel tempo.

-41% di sconto sul Forno a microonde Whirlpool MWP 337 SB: con una potenza di 900 watt e una capacità di 33 litri, questo microonde Whirlpool a libera installazione permette di cucinare il cibo in diversi modi, tenerlo in caldo, scongelarlo e persino far lievitare gli impasti o fermentare lo yogurt. Con ampio display per visualizzare i programmi, è dotato di funzione auto-clean e 3D Technology, per una perfetta distribuzione delle microonde all'interno del forno.

-33% di sconto sul Purificatore d'aria Xiaomi Mi Air Purifier Pro H: purificazione dell'aria potente e professionale garantita da questo purificatore Xiaomi, con tre modalità di velocità intelligenti, a cui si aggiunge la modalità notte, e la possibilità di controllarlo tramite controllo vocale attraverso l'app dedicata. Grazie al nuovo filtro potenziato, questo modello riesce a catturare le minuscole particelle presenti negli ambienti della casa, responsabili di allergie e problemi respiratori, e a neutralizzare gli odori di cucina e il fumo passivo.