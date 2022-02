Offerte eBay: fino all’80% di sconto su sneakers e abbigliamento sportivo Su eBay i saldi non sono ancora finiti: sneakers e abbigliamento sportivo sono in offerta con sconti fino all’80%. Scopriamo insieme i dieci articoli imperdibili da uomo e da donna Adidas, Superga, Kappa e New Balance.

Negli store fisici i saldi sono ormai terminati, ma in quelli online le promozioni continuano: su eBay, ad esempio, ci sono tante offerte su prodotti di diverse categorie, abbigliamento e scarpe compresi.

Se dunque sentite già nostalgia dei saldi invernali o non avete fatto in tempo ad acquistare i vostri articoli preferiti, potete approfittare delle offerte su sneakers e abbigliamento sportivo sia per uomo che per donna, con sconti fino all'80%. Un'occasione imperdibile per rinnovare il guardaroba in vista della primavera acquistando prodotti delle migliori marche a un prezzo davvero vantaggioso.

Le migliori offerte eBay su sneakers e abbigliamento sportivo

Tra le tante offerte disponibili su eBay su sneakers e abbigliamento sportivo, abbiamo selezionato le migliori su 10 prodotti di marche come Adidas, Superga, Kappa e New Balance: tute, sneakers, felpe e t-shirt per uomo, per donna ma anche unisex.

-80% di sconto sulle sneakers unisex Superga 2804-SUEU: la suola in gomma naturale vulcanizzata è quella classica che caratterizza tutte le sneakers Superga, così come i lacci in cotone e la label laterale con il logo del brand. Ciò che differenzia questo modello unisex dagli altri della stessa marca, rendendolo adatto sia per look casual che più ricercati, sono la tomaia in suede, morbida e ad effetto velluto, e l'interno in pelle che protegge i piedi dal freddo, perfetto per la stagione invernale.

-78% di sconto sulla t-shirt da uomo Kappa Logo Amberis: realizzata in jersey di cotone da 140gr, questa t-shirt da uomo Kappa è a maniche corte, ha il girocollo in costina e il logo del brand – i celebri omini – stampato sul petto. Disponibile in varie taglie e in tanti diversi colori, dal bianco al rosso al blu, ha un fit regular per cui segue le forme del corpo senza stringere, ed è adatta sia come capo casual da indossare tutti i giorni sia come capo sportivo da utilizzare durante l'allenamento.

-76% sulla t-shirt da donna Robe di Kappa Melenda: la seconda t-shirt della nostra selezione è da donna, firmata Robe di Kappa, il brand di Kappa dedicato all'abbigliamento informale che propone capi di qualità a prezzi accessibili. La principale caratteristica della maglietta, a maniche corte e realizzata in jersey di cotone smerigliato, è la presenza del lettering con il nome del brand ricamato sul davanti. Disponibile nei colori bianco e rosa e in taglie dalla S alla XL, si adatta a diverse fisicità e stili di abbigliamento.

-76% di sconto sulle sneakers da donna Superga 2854-CLUB 3 Comfleaglitterw: tallone decorato con glitter luminosi e suola a cassetta in gomma vulcanizzata alta 3cm caratterizzano queste sneakers Superga da donna, con tomaia in pelle, interno sfoderato e lacci in cotone. La punta tonda e affusolata le rende sportive ma allo stesso tempo casual, adatte da abbinare a diversi tipi di look, mentre i dettagli luminosi aggiungono un tocco glamour e iper femminile.

-59% di sconto sui pantaloni sportivi da donna Robe di Kappa Polina: in felpa non garzata di cotone, questi pantaloni sportivi da donna di Robe di Kappa sono comodi e leggeri, perfetti per l'arrivo delle miti temperature primaverili ma utilizzabili anche in estate o in autunno. Caratterizzati da fondo dritto e tasche laterali, sono adatti per praticare qualsiasi tipo di sport ma anche per fare passeggiate all'aperto o rilassarsi a casa in comodità senza rinunciare allo stile.

-58% di sconto sulle sneakers unisex Diadora Game L Low: ispirate allo stile anni '70, queste sneakers Diadora unisex hanno la tomaia in pelle bianca a contrasto con il logo nero, simbolo del brand. Da utilizzare tutto l'anno e in tutte le stagioni, sono resistenti all'acqua e caratterizzate da una suola in gomma resistente all'usura, perfetta per l'utilizzo su strada, e da una chiusura con lacci in poliestere. La calzata risulta comoda e lo stile streetwear delle sneakers estremamente moderno.

-50% di sconto sulla tuta da uomo Diadora Triacetato Full Zip: 5 colori tra cui scegliere e taglie dalla S alla XL per vestire tutte le fisicità per la tuta da uomo Diadora in triacetato, un materiale molto resistente caratterizzato da una finitura lucida. La felpa ha la zip e i polsini alle maniche, il pantalone è caratterizzato invece da cordino in vita ed elastici sul fondo. Entrambi i pezzi del coordinato hanno inoltre comode tasche laterali per riporre smartphone, portafoglio, chiavi o piccoli oggetti.

-40% di sconto sulla felpa da donna Adidas Adicolor Classic: per rendere omaggio all'inconfondibile stile Adidas nasce questa felpa da donna con lo storico logo del brand con il trifoglio sul davanti e le tre strisce laterali su tutta la lunghezza delle maniche. Oversize e disponibile in diverse taglie, la felpa è di colore nero, realizzata interamente in cotone, ha il cappuccio regolabile con cordino, un'ampia tasca frontale a marsupio e polsini e orlo a coste.

-40% di sconto sulle sneakers da uomo New Balance GM500: linea essenziale e stile classico caratterizzano queste sneakers New Balance da uomo, di colore grigio con dettagli argento che le rendono casual ed eleganti allo stesso tempo. Dotate di tomaia in microfibra e mesh (un materiale studiato per essere leggero e traspirante) hanno la suola in gomma e l'intersuola ammortizzata in EVA, morbida e flessibile, per una calzata estremamente comoda e confortevole.

-34% di sconto sulle sneakers unisex Vans Old Skool VD3HY28: chiudiamo la nostra selezione degli articoli in offerta su eBay con questo modello unisex firmato Vans che si ispira allo stile classico del brand. Le sneakers hanno infatti il motivo con banda laterale bianca tipico delle scarpe da skater prodotte da Vans, sono di colore nero e hanno la tomaia in tela e pelle scamosciata e la suola waffle in gomma. Stringate, hanno punta rinforzata per resistere all'uso intensivo e collo imbottito per garantire sostegno e flessibilità.