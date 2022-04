Offerte di Primavera: fino al 50% di sconto su prodotti beauty e anti-age Ecco le migliori offerte di Primavera su prodotti beauty e anti-età, con sconti fino al 51%: creme viso e contorno occhi di Clarins, fondotinta e tanti altri cosmetici, per tutti i tipi di pelle.

Il vento di Primavera porta con sé tantissime offerte, anche sui prodotti make up e skin care. Per prendersi cura della propria pelle e regalare un trattamento rigenerante alle cellule cutanee, perché non approfittare delle occasioni primaverili e acquistare un cosmetico anti-age?

A seguire, potrete trovare le migliori promozioni su articoli beauty e creme anti-età, con sconti fino al 50%. Inoltre, abbiamo selezionato per voi una gamma di cosmetici Clarins, formulati con potenti estratti vegetali per illuminare, idratare e ringiovanire la cute.

Sconti su contorno occhi e creme viso anti-age di Clarins

Per la prendersi cura della propria pelle e renderla luminosa e tonica, Clarins offre numerosi trattamenti anti-age, pensati per le varie tipologie di cute e le diverse zone del viso. Il noto brand di cosmesi, inoltre, consente di ottenere uno sconto del 10%, riservato agli iscritti Club Clarins. Per utenti registrati al programma fedeltà, infatti, sono previsti tantissimi vantaggi: coupon e offerte esclusivi, un codice compleanno, regali extra e molto altro.

-10% sul Double Serum Eye di Clarins: adatto a tutti i tipi di pelle, leggero e delicato, questo siero per il contorno occhi leviga le rughe, attenua le borse e schiarisce le occhiaie. Contiene una formula unica, composta da 13 potenti estratti vegetali, tra cui il cerfoglio selvatico bio, la curcuma, la pianta di Goethe, il kiwi e il Marrubio bianco, utile a proteggere la cute dall'inquinamento.

-10% sul Total Eye Lift di Clarins: perfetto per sublimare e ridensificare la zona perioculare, questo trattamento anti-age è particolarmente indicato per le pelli sensibili e per chi indossa lenti a contatto. Leviga rughe e zampe di gallina, grazie all'azione combinata di estratti vegetali attivi, come quelli d'ippocastano, di albizia e di guarana.

-10% sul Total Eye Smooth di Clarins: per illuminare il contorno occhi e rassodare la zona perioculare, questo siero di Clarins è il trattamento ideale. Adatto a tutti i tipi di pelle, è arricchito con estratti vegetali rimpolpanti, tra i quali spiccano quelli di albizia, di marrubio bianco e di Mitracarpus. Ha una texture leggera e dona alla pelle un piacevole profumo di rosa e camelia.

-10% sul Total Eye Revive di Clarins: utile a ridurre borse, occhiaie e segni di fatica, questa crema in gel per il contorno occhi protegge anche dall'inquinamento, ed è arricchita con pigmenti "luminosità", per uno sguardo subito più radioso. Contiene un mix potente di estratti vegetali, come quelli di cardo, noto per le proprietà antiossidanti, e di Myrothamnus, anti-age.

-10% sulla crema anti-age Extra-Firming Energy di Clarins: pensata per tutte le donne che, a partire dai 40 anni, desiderano una pelle levigata e radiosa, questa crema giorno anti-age contiene un mix di estratti vegetali e di super frutti illuminanti. Presenta una texture cremosa, un colore aranciato e una fragranza energizzante. Riduce visibilmente le rughe, contrasta l'invecchiamento cellulare e attenua i segni del tempo.

-10% sulla crema giorno anti-età Multi-Intensive di Clarins: ideale per chi cerca un trattamento concentrato, questa crema giorno anti-age ristabilisce il giusto equilibrio della pelle, indebolita dai cambiamenti ormonali legati all'età. Contiene harungana biologica, un albero medicinale del Madagascar, in grado di rendere la pelle levigata e splendente.

Le migliori offerte di Amazon su prodotti beauty e anti-età

Ma le offerte di Primavera non finiscono qui. Se, infatti, siete in cerca di prodotti beauty per la cura della pelle, vi proponiamo le migliori 5 promozioni di Amazon su cosmetici anti-età e make up, con sconti fino al 50%. Fondotinta, creme per il viso e contorno occhi: vi basterà soltanto scegliere ciò che più vi interessa.

-50% sul fondotinta Rimmel London Match Perfection: utile a nascondere le imperfezioni e a uniformare l'incarnato, questo fondotinta offre una coprenza media e una sensazione immediata di profonda idratazione. Presenta una protezione SPF 20, ideale per proteggere il viso dagli effetti dannosi dei raggi UV. È disponibile in 5 diverse tonalità.

-45% di sconto sul fondotinta Rimmel London Lasting Matte: una formula opacizzante, ad alta coprenza e lunga durata caratterizza questo fondotinta di Rimmel London, perfetto per nascondere le imperfezioni e minimizzare i pori. Durante l'applicazione il prodotto in crema assume una texture in polvere, in grado di aderire alla pelle e uniformare l'incarnato.

-43% sulla crema anti-età Bionike Defence Xage Ultimate: nickel tested, priva di conservanti, fragranze e glutine, questa crema viso si distingue per la potente azione anti-età. Infatti, stimola la naturale produzione di collagene e acido ialuronico, essenziali per mantenere la pelle sempre giovane ed elastica. Si consiglia di applicare il prodotto due volte al giorno, mattina e sera.

-40% sulla crema viso Revitalift Laser X3 di L'Oréal Paris: un trattamento completo per correggere le imperfezioni, ridensificare la pelle e rimodellare il viso, questa crema giorno agisce come un vero e proprio filler anti-età. Dopo 4 settimane, infatti, la cute appare più morbida, tonica ed elastica. Contiene una formula innovativa, composta da acido ialuronico e Pro-Xylane concentrato (3%).

-35% sulla crema viso anti-age di Giovanna Rose Cosmetics: anti-age, antiossidante, rigenerante e lenitiva, questa crema viso vanta numerose proprietà. Infatti, contiene bava di lumaca, una sostanza nutriente e levigante, e 8 principi attivi funzionali. Definisce l'ovale del viso e contrasta rughe e segni dell'età, idrata in profondità ed è adatta anche alla cute acneica.