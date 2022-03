Offerte di primavera: fino al 40% di sconto su accessori e arredo da giardino Tra le offerte di primavera in corso su eBay abbiamo selezionato per voi 10 prodotti tra accessori e arredo da giardino con sconti fino al 40%.

La primavera è ormai arrivata, e le temperature stanno diventando sempre più miti: è giunto il momento di trascorrere momenti di relax nel proprio giardino.

Proprio in occasione dell'arrivo della primavera, su eBay ci sono offerte con sconti fino al 40% su accessori e arredo da giardino come barbecue, set di tavoli e sedie da esterno, ma anche amache e dondoli: tutto il necessario per rendere il proprio angolo di verde allo stesso tempo accogliente e funzionale.

Le migliori offerte eBay su accessori e arredo da giardino

Tra gli articoli in offerta su eBay, abbiamo selezionato 10 prodotti in promozione che renderanno unico il vostro giardino: tra gli altri, troverete diversi modelli di barbecue, un'amaca con supporto in legno, un pratico baule dove riporre gli attrezzi e due set di tavolo e sedie coordinati, tutti con sconti fino al 40%.

-150€ di sconto sul Dondolo da giardino di Outsunny: con un solido telaio in acciaio resistente alla ruggine e in grado di sostenere fino a 300kg, questo dondolo ha un design moderno ed elegante, perfetto da posizionare in giardino. La seduta è a tre posti, con morbidi cuscini imbottiti color crema, braccioli laterali e schienale reclinabile. Proprio la possibilità di reclinare lo schienale rende inoltre possibile trasformarlo in lettino in un solo gesto, adatto per piacevoli sonnellini all'aria aperta al riparo dal sole grazie al tettuccio regolabile.

-140€ di sconto sul Set di mobili da giardino 8 pezzi di Outsunny: questo set di Outsunny è l'ideale per organizzare pranzi e cene all'aperto nel proprio giardino. È infatti composto da otto pezzi: un tavolo con piano in vetro temperato, sei sedie pieghevoli e rivestite da materiale traspirante e un ombrellone removibile da inserire all'occorrenza nell'apposito foro al centro del tavolo. Le gambe del tavolo e la struttura delle sedie sono realizzate in metallo, resistente e impermeabile, l'ombrellone è facile da montare e l'inclinazione può essere regolata come si preferisce grazie al pratico pulsante posto sul manico.

-100€ di sconto sul Barbecue Grill XXL di Dardaruga: realizzato interamente in acciaio, un materiale che resiste bene ad usura e calore, questo barbecue ha due griglie, una per la cottura, la cui altezza è regolabile tramite apposita manovella frontale, e una scaldavivande, oltre che un cassetto per il carbone estraibile, un ripiano pieghevole su cui appoggiare cibo e utensili e controlli di areazione laterali per distribuire al meglio il calore. Le due ruote poste su un lato garantiscono un facile spostamento, mentre il termometro analogico incluso permette di controllare sempre la temperatura interna.

-100€ di sconto sul Set 2 sdraio e tavolino di Outsunny: se amate prendere il sole in giardino, magari sorseggiando una bevanda, non lasciatevi sfuggire questo set di Outsunny che comprende due sedie a sdraio e un pratico tavolino. La struttura delle sedie è in metallo, con piedini antiscivolo e braccioli ergonomici, la seduta è invece in tessuto a rete traspirante, resistente ad acqua e raggi UV e facile da pulire. Il tavolino, di dimensioni contenute e quindi facile da spostare, ha un piano in vetro temperato che lo rende allo stesso tempo moderno e funzionale.

-80€ di sconto sull'Amaca da giardino con supporto in legno di Flur: in grado di sostenere fino a 150kg, quest'amaca in cotone e poliestere è sospesa su un supporto in legno curvato trattato con laccatura ad olio, stabile e resistente, a cui è assicurata da catene di sospensione e moschettoni in acciaio inossidabile che garantiscono la massima sicurezza. È inoltre facile e veloce da montare e può essere regolata in altezza semplicemente modificando l'attaccatura dei moschettoni, per offrire il massimo comfort e assicurare un piacevole momento di relax.

-60€ di sconto sulla Panchina da giardino di Outsunny: questa panchina da esterno è a tre posti, ha schienale e seduta a doghe che impediscono l'accumulo d'acqua ed è realizzata interamente in legno di abete verniciato per renderlo impermeabile. Caratterizzata da schienale leggermente curvo e braccioli lisci che garantiscono il massimo comfort, può reggere fino a 320kg di peso e grazie al design minimal e alle linee pulite si adatta non solo al giardino, ma anche a balconi e portici.

-60€ sconto sul Set di mobili da giardino 4 pezzi di Outsunny: un divanetto, due sedie e un tavolino da caffè compongono questo set di Outsunny con struttura in acciaio e rivestito di rattan, un materiale ricavato dal legno di alcune specie di palme spesso utilizzato nei mobili da giardino poiché resistente a intemperie e raggi UV, oltre che impermeabile. Sia il divano che le sedie sono dotati di comodi cuscini imbottiti comodamente lavabili in lavatrice, mentre il tavolino ha un piano in vetro temperato facile da pulire.

-40€ di sconto sul Baule da esterno di Keter: adatto per riporre attrezzi da giardinaggio, utensili necessari per il barbecue o tutto ciò che può essere utile avere a portata di mano in giardino, questo baule ha una capacità di 302 litri ed è realizzato in resina, un materiale resistente ad acqua e agenti atmosferici che non richiede manutenzione e allo stesso tempo lo rende solido e robusto. Può infatti essere usato anche come seduta per due persone, senza che vi sia il rischio di rovinarlo o piegarlo. Sul davanti ha poi un piccolo foro che consente d'inserire un lucchetto, in modo da tenere al sicuro il suo contenuto.

-35€ di sconto sul Barbecue a carbonella di Outsunny: più piccolo ma altrettanto funzionale è invece questo barbecue di Outsunny, dotato di coperchio con pratica impugnatura e foro di areazione che garantisce una cottura ottimale. Si tratta di un modello monogriglia realizzato in ferro ricoperto con uno speciale smalto resistente a temperature fino a 600°, con un pratico piano d'appoggio alla base utile per riporre gli accessori necessari e due grandi ruote che consentono di spostarlo facilmente. Facile da montare grazie alle istruzioni incluse, è perfetto per cuocere carne, verdure e spiedini.

-30€ di sconto sul Barbecue a gas Adelaide di Campingaz: a differenza dei barbecue a carbone, questo modello funziona a gas, come un normale fornello casalingo. Sul davanti è infatti dotato di tre manopole per regolare l'intensità della fiamma e ottenere una cottura a puntino di carne, pesce e verdure. La griglia rettangolare è realizzata in ghisa, il coperchio è invece in acciaio, mentre la struttura è totalmente in legno, completa di due comodi ripiani laterali e due ruote per facilitare il trasporto.