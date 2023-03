Offerte di Primavera eBay: 70% di sconto sulle sneakers Superga e abbigliamento sportivo Con l’avvicinarsi della primavera arriva anche la voglia di allenarsi all’aperto e dedicare il proprio tempo libero ad attività immersi nella natura. Se state pensando di rivedere un po’ il vostro outfit su eBay troverete tantissime offerte dedicate a sneakers e abbigliamento con sconti fino al 70%

Con l'avvicinarsi della primavera arriva anche la voglia di allenarsi all'aperto e dedicare il proprio tempo libero ad attività immersi nella natura come lunghe passeggiate, running, yoga e tante altre. Ma in alcuni casi potrebbe esser necessario rivedere il proprio guardaroba, per questo eBay presenta a partire da oggi le Offerte di Primavera.

Infatti, fino al 31 marzo, potrete approfittare di un coupon aggiuntivo del 10% da applicare anche sui prodotti già scontati. Per poterne usufruire, bisogna inserire il codice MARZO23 e acquistare un qualsiasi prodotto dedicato all'abbigliamento di un importo minimo di 20 euro. Inoltre, ogni utente può usare il codice per un massimo di tre utilizzi e un massimo di 100 euro di sconto per ogni ordine. Di seguito alcune delle migliori offerte che abbiamo selezionato per voi su sneakers e abbigliamento sportivo.

Sneaker Superga per donna e uomo

-75% di sconto su Le Superga UOMO DONNA 2490 BOLD HAIRY SUEDE CASUAL SNEAKER Green Sage: ottima per un look accattivante. Infatti, queste scarpe hanno un design low-top, quindi sono più basse, ma al contempo restituiscono morbidezza al piede tramite l'uso del camoscio. Inoltre, la suola è in gomma vulcanizzata così da essere più resistente al calore e non subire trasformazioni. Altre caratteristiche delle scarpe sono: fodera in cotone; foxing alto con riga a contrasto.

-69% di sconto su Le Superga UOMO DONNA 2750-COTU CLASSIC Tennis SNEAKER Cotton Candy: ideale per un look classico e sportivo. Infatti, queste sneaker seguono la linea iniziata negli anni 70 e dedicata al tennis per giocare senza problemi, grazie anche all'uso della suola in gomma vulcanizzata. Inoltre, l'interno è sfoderato, in modo da risultare più leggere per muoversi meglio e aumentare la traspirabilità. Altra caratteristica delle scarpe è la tomaia in tela di cotone traspirante.

Altre 8 offerte di Primavera su eBay

Se queste sneaker di Superga non fanno per voi, allora vi consigliamo altri 8 prodotti divisi tra scarpe e abbigliamento sportivo di marche differenti: Ciesse, New Balance, Vans, Puma, Cmp e Adidas.

-52% di sconto sulla Giacca da Uomo Softshell Doug Nera Taglia M di Ciesse: ideale per mantenere la temperatura corporea. Infatti, la giacca internamente è fatta di pile, che mantiene l'equilibrio termico così da non avvertire eventuali escursioni di temperatura. Inoltre, è prodotta con tessuto Softshell a due strati, questo ha effetti, traspiranti, idrorepellenti e antivento.

-43% di sconto sulle scarpe New Balance Fresh Foam X Hierro v7 GTX: adatte agli avventurieri. Con queste scarpe si possono esplorare diversi tipi di terreni facilmente, senza incappare in cadute o provare dolori dopo tante ore di cammino. Grazie alla suola in Vibram Megagrip, infatti, si ha la massima aderenza sui terreni irregolari e bagnati. Inoltre, l'interno è ricoperto da un tessuto impermeabile in GORE-TEX, che protegge da vento, pioggia e acqua.

-42% di sconto sulle scarpe Vans Old Skool Live at Hov Blackout: perfette per andare in skate. Queste scarpe hanno un design low-top con tomaia in tela e pelle scamosciata, più una punta rinforzata per resistere all'usura. In aggiunta, il collo è imbottito per garantire il giusto supporto e la giusta flessibilità al piede durante le evoluzioni con lo skateboard.

-33% di sconto sulla Tuta da Donna con Cappuccio Classic Rosa di Puma: ottima per il massimo comfort. La tuta è un completo a due pezzi con una linea fluida per una vestibilità regolare, quindi si può usare sia per stare sul divano che per andare a correre. Inoltre, il comfort è aumentato dalla fascia elasticizzata applicata in vita, così da rendere più facile la vestizione e il movimento.

-31% di sconto sulla Giacca da Uomo in Softshell Con Cappuccio Staccabile Verde di Cmp: ideale per proteggersi dalla pioggia e dal vento. Infatti, il capo gode di una costruzione a tre livelli, ovvero unisce allo strato esterno e interno entrambi in poliestere, una morbida e calda fodera in pile. Inoltre, tra i tessuti è stata applicato il laminato Clima Protect, che impedisce all'acqua di penetrare, per stare più asciutti in caso di pioggia.

-24% di sconto sulle Scarpe Adidas Gazelle BY9144 Navy/White Sneakers Casual Donna Ragazzo: adatte per avere uno stile casual. Infatti, queste scarpe riprendono lo stile delle Gazelle anni 90, con la tomaia in camoscio e gli stessi colori old school. Tuttavia, internamente è presente una morbida soletta che aumenta il comfort, per un uso prolungato senza vvertire dolori.

-16% di sconto sulle Scarpe Vans Old Skool: ottime per avere un look sportivo. Queste scarpe dal design low-top, richiamano la tradizione attraverso l'uso dell'ormai iconico motivo con banda laterale. In aggiunta, hanno una tomaia più robusta tramite uso della tela e punta rinforzata. Inoltre, la suola waffle in gomma assicura il massimo del comfort assecondando al meglio qualsiasi movimento su tutte le superfici.

-10% di sconto sul Pantalone Essentials 3-Stripes Single Jersey, Donna di Adidas: ideale per essere usato ogni giorno. Infatti, questo pantalone garantisce un taglio aderente, in grado di assecondare perfettamente tutti i movimenti del corpo. In aggiunta, possiede cordino e orli elasticizzati per garantire una vestibilità stabile, in modo da farvi sentire bene e a posto in qualunque attività.