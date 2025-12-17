Offerte di Natale: sconti fino al 65% su materassi, topper e cuscini

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Natale può essere l’occasione giusta per rinnovare la camera da letto, approfittando delle offerte sugli accessori da letto Emma: materassi, topper e cuscini che aiutano a riposare correttamente e ad avere sempre il giusto sostegno.

Se non avete trovato ancora l’idea regalo perfetta potere trovarla visualizzando gli sconti fino al 65% presenti sul sito, che vi consentono di ottenere prodotti di qualità a prezzi ribassati. Di seguito abbiamo preparato una vetrina con le migliori offerte di Natale per la stanza da letto.

Materassi, cuscini e topper fino al 65% di sconto

Un materasso, un topper o un cuscino possono essere il regalo più indicato per una coppia di novelli sposi o per i genitori che vogliono sostituire il vecchio materasso. Se poi si aggiunge la qualità dei prodotti di Emma Materassi la sorpresa può essere ancora più gradita. Sul sito potete approfittare di sconti molto vantaggiosi su tutto l'occorrente per rinnovare la camera da letto, scegliendo tra i materiali e le tipologie che ritenete più indicati alle esigenze dei vostri cari: memory foam, molle insacchettate e microfibra. Vediamo insieme le offerte da non perdere.

Materasso Gel Plus Emma Elite

-55% di sconto sul materasso Gel Plus Emma Elite, un modello che assicura un sonno confortevole e rigenerante. Il suo design si sviluppa in diversi strati, a partire dalla fodera premium Emma che restituisce una sensazione di morbidezza al tatto. La zona superiore è costituita da una griglia flessibile di sacche d'aria aperte, basate sulla tecnologia Emma Air Grid, che consente di alleviare la pressione e di far traspirare la pelle; e da uno strato in schiuma Agrocell puntiforme. Gli strati centrali in MemoryAdapt e schiuma Support Base contribuiscono a ridurre i punti di pressione e a supportare correttamente il corpo. La parte inferiore comprende uno strato diviso in 7 zone di supporto mirate che si adattano alla testa, al collo e alle spalle per un supporto ottimale e una fodera stabile per l'ancoraggio al telaio del letto. L'offerta include il comodo cuscino Memory Emma Premium.

Materasso a Molle Emma Premium

-50% di sconto su Emma Premium, il materasso a molle insacchettate costituito da 5 zone di supporto mirate nello strato alla base. I livelli superiori presentano uno strato di schiuma SupportBase che allevia la pressione sui punti sensibili e uno strato in MemoryAdapt che consente di muovervi senza sforzo, perché si adatta perfettamente al vostro corpo. Completano il quadro uno strato in Airgocell altamente traspirante e una morbida fodera molto delicata sulla pelle. Anche questa offerta include il cuscino Memory Emma Plus.

Materasso a Molle Emma Elite

-50% di sconto su Emma Elite, un materasso a molle insacchettate con uno strato di schiuma TechnoSync in grado di dissipare il calore in eccesso del corpo per mantenere una temperatura ottimale durante il sonno. Inoltre, presenta uno strato altamente traspirante in Airgocell puntiforme e uno in MemoryAdapt che si modella in base alla forma del vostro copro. Alla base ci sono il Support Base, che offre il giusto sostegno e riduce i punti di pressione, e uno strato con 7 zone di supporto mirate. La federa inferiore assicura un solido ancoraggio alla testata del letto.

Materasso a Molle Emma Smart

-30% di sconto sul materasso a molle Emma Smart, dotato di una fodera morbida e confortevole, ma soprattutto rimovibile, in modo che possiate lavarla con semplicità. Alla base presenta un sistema a molle insacchettate costituito da 3 zone mirate di supporto per sostenere correttamente fianchi, spalle e schiena. Lo strato successivo è in schiuma SupportBase, indicata per ammortizzare il peso del corpo e alleviarne la pressione. Infine, il livello superiore ospita uno strato in Airgocell puntiforme altamente puntiforme, che consente all'aria di circolare, riducendo l'umidità.

Topper Emma Premium

-30% di sconto sul topper Emma Premium, un modello che aggiunge 8 cm al vostro materasso per ottenere un sostegno migliore. È realizzato con schiuma HRX posta alla base, con lo scopo di alleviare la pressione su spalle, fianchi e gambe. Lo strato superiore si basa sulla tecnologia ThermoSync Diamond Degree, che consente di dissipare il calore in eccesso del corpo grazie all'integrazione di particelle rinfrescanti. Infine, il topper è rivestito da una fodera traspirante che può essere rimossa e lavata in lavatrice.

Kit 2 Cuscini Memory Elite

-65% di sconto sul kit di due cuscini del modello Memory Elite, costituito da uno strato inferiore adattabile che riduce la pressione, uno strado in schiuma HyperSoft, uno strato elastico HyperGel e una cover morbida al tatto. Tutti gli strati sono rimovibili, ciò consente di trovare sempre il giusto supporto per il vostro collo. Inoltre, grazie alla tecnologia AirGrip a nido d'ape, Memory Emma Elite assorbe perfettamente la pressione e garantisce una sensazione di freschezza.

Kit 2 Cuscini Microfibra Elite

-65% sul kit di due cuscini Microfibra Elite, soffici e morbidi, ma allo stesso tempo in grado di assicurare un sostegno ottimale. Il modello presenta all'interno due strati: il primo è più spesso ed incorpora un'imbottitura in fibra cava di alta qualità per supportare in maniera decisa collo, testa e spalle; il secondo, più sottile, è realizzato sempre in fibra cava, ma può essere rimosso per regolare l'altezza del cuscino e adattarlo alla propria posizione di riposo.

Kit 2 Cuscini Microfibra Premium

-50% di sconto sul kit di 2 cuscini Microfibra Premium, rivestiti da una fodera imbottita e realizzata con materiali pregiati microelastici e basata sulla tecnologia Outlast, progettata per assorbire il calore e mantenere una temperatura ottimale durante il sonno. Al loro interno presenta tre strati in microfibra: il primo e l'ultimo strato sono rimovibili, in modo da permettervi di ottenere l'altezza più adatta alle vostre esigenze; mentre lo strato centrale è morbido e soffice, ma assicura il giusto sostegno per testa e collo.

Kit 2 Cuscini Memory Comfort

-40% di sconto sul kit di due cuscini Memory Comfort, costituito da tre strati interni: la schiuma viscoelastica alla base che offre il sostegno ideale per collo e testa; la schiuma Hypersoft intermedia per offrire il giusto spessore a chi dorme di lato; e la morbida schiuma Hypergel che mantiene il cuscino fresco grazie alla sua capacità traspirante. Il tutto è ricoperto dal morbido rivestimento termoregolatore, in grado di regolare il clima del sonno e l'umidità per un riposo sempre fresco.