Offerte di fine anno: fino al 50% di sconto su rasoi ed epilatori elettrici

Si avvicinano l'ultimo giorno dell'anno e i buoni propositi per il nuovo. Se nella lista delle cose da fare per il 2022 avete inserito la voce "prendersi più cura di sé", potreste cominciare con il piede giusto acquistando un accessorio per la depilazione o la cura della barba.

Per aiutarvi nella scelta del migliore, abbiamo selezionato le offerte più vantaggiose, con sconti fino al 50% su rasoi, regolabarba ed epilatori Braun, disponibili su Amazon. Come ad esempio il rasoio Series 9, di ultima generazione, o il Series 6 60-B4500cs1, adatto anche alle pelli sensibili; l'epilatore a luce pulsata Silk-expert Pro 5 o il tradizionale Silk-épil 3: tanti prodotti e promozioni tra cui dover soltanto scegliere.

-50% sul Rasoio Braun serie 9 9340s: preciso e delicato, questo rasoio è dotato di cinque elementi di rasatura sincronizzati, che consentono di eliminare i peli in una sola passata, si adatta in modo intelligente alle linee del mento e del collo e alla densità della barba. Può essere utilizzato a secco, su pelle bagnata o con gel per la rasatura.

-50% sull'Epilatore a luce pulsata Silk-expert Pro 5 di Braun: clinicamente testato per la rimozione dei peli, questo epilatore a luce pulsata ne garantisce l'eliminazione dopo sole quattro settimane. Inoltre, è dotato della tecnologia SensoAdapt (con protezione UV) che adatta gli impulsi di luce in relazione al colore della pelle.

-45% sul Rasoio elettrico serie 5 50-B4650cs di Braun: dotato di 3 lame flessibili, questo rasoio si adatta alle forme del viso e garantisce una rasatura profonda e delicata. Inoltre, è caratterizzato da un sistema Easyclean, che ne consente una pulizia semplice e veloce. Il prodotto comprende anche un accessorio regolabarba e un rifinitore corpo.

-44% sul Regolabarba Braun BT7240: questo regolabarba e tagliacapelli Braun è adatto anche alle zone più nascoste del viso, grazie al regolatore di precisione e alle lame di metallo ultra affilate, che tagliano anche i peli più lunghi e ispidi. Inoltre, è provvisto di una tecnologia AutoSense, che rileva la barba 13 volte al secondo e modula la potenza del rifinitore in base allo spessore dei peli.

-43% sul set con depilatore Braun Face Spa: questo epilatore viso ha una doppia funzione, non solo elimina la peluria del volto, ma possiede anche un'azione massaggiante, grazie alla spazzola con azione pulente ed esfoliante. Il kit, infine, comprende anche una pochette e uno specchio illuminato.

-37% sull'Epilatore Braun Silk-épil 3: questo epilatore è semplice e veloce da utilizzare, elimina il pelo dalla radice, grazie al sistema di venti pinzette e alla tecnologia a due velocità. Inoltre, è adatto anche a chi utilizza per la prima volta un depilatore, poiché è provvisto di rulli massaggianti e di una tecnologia Smartlight, che consente una maggiore accuratezza nella rasatura.

-35% sul Rasoi elettrico Braun serie 6 60-B4500cs1: dotato di una testina Sensoflex, che si adatta alle diverse zone del collo e del viso, questo rasoio elettrico è ideale per realizzare una rasatura completa con una carica di soli 5 minuti, grazie alla batteria di lunga durata Li-Ion. Il rasoio Braun, inoltre, è impermeabile e utilizzabile sulla pelle bagnata.

-35% sul Rasoio serie 3 Proskin Shave&Style 3010BT di Braun: questo rasoio è un accessorio versatile ed è efficace anche sulle barbe più ispide. Dotato di una testina 3-Flex, in grado di aderire alla pelle con delicatezza, ha anche funzione di regolabarba con 5 pettini. Il rasoio, inoltre, è impermeabile e provvisto di tecnologia Wet&Dry, che garantisce una rasatura efficace anche sulla pelle bagnata.

-30% sul set per le prime epilazioni Braun Silk-épil 5 5-895: questo kit per le prime epilazioni è dotato di un'efficacia 6 in 1. Infatti, non solo è in grado di radere i peli fino a 4 volte più corti rispetto a una normale ceretta, ma consente anche di massaggiare la pelle e applicare creme grazie alla spazzola inclusa. Il prodotto, inoltre, è ideale da utilizzare sotto la doccia o nella vasca.

-26% sul depilatore viso Braun FaceSpa Pro: questo epilatore viso è l'accessorio perfetto non solo per eliminare la peluria, ma anche per prendersi cura della propria pelle con un trattamento massaggiante ed esfoliante. La sua forma, pratica ed ergonomica, consente di raggiungere anche le aree più nascoste e di rimuovere i peli con delicatezza ma senza alcuno sforzo.