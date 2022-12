Offerte di fine anno: fino al 60% di sconto su dispositivi di bellezza e cura della persona Su Amazon sono arrivate le Offerte di fine anno: fino al 31 dicembre epilatori e rasoi Braun e spazzolini elettrici Oral-B sono scontati di oltre metà prezzo. Ecco quali sono le occasioni da non perdere.

Il Natale è ormai finito, ma non le occasioni su Amazon: fino al 31 dicembre ci sono infatti le Offerte di fine anno, perfette per regali tardivi o per acquistare qualcosa per sé.

Tra i tanti prodotti in promozione ci sono anche dispositivi di bellezza e cura della persona targati Braun e Oral-B, con sconti fino al 56%. Scopriamo quali sono le occasioni da non perdere su epilatori, rasoi e spazzolini elettrici sia per uomo che per donna.

Le migliori offerte Amazon su dispositivi di bellezza e cura della persona

Il Silk-épil 9 Flex di Braun, il primo epilatore al mondo con testina flessibile, il Braun Series 9 Pro, un rasoio da uomo di ultima generazione, e lo spazzolino elettrico Oral-B iO Series 9 in Edizione Speciale sono solo alcuni dei 12 prodotti che abbiamo selezionato tra quelli in offerta su Amazon. Eccoli nel dettaglio.

-60% di sconto sullo Spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 4500 N Black Edition: abbinato al dentifricio Oral-B Purify specifico per le gengive, questo spazzolino offre 5 modalità di spazzolamento ed è dotato di due testine, una base di ricarica e una pratica custodia da viaggio. In più, può essere collegato via Bluetooth allo smartphone per fornire consigli mirati e in tempo reale per una pulizia dei denti ottimale.

-52% di sconto sul Rasoio elettrico Braun Series 5 51-B1200s: le tre lame flessibili di questo rasoio per uomo Braun garantiscono una rasatura efficace ma delicata, mentre la tecnologia Auto-Sense adatta automaticamente la potenza alla densità della barba. Wet&Dry, la batteria Li-Ion garantisce fino a 50 minuti di autonomia, che corrispondono a circa 3 settimane di utilizzo.

-50% di sconto sullo Spazzolino elettrico Oral-B Genius X: un vero e proprio spazzolino smart, con intelligenza artificiale che riconosce le abitudini di spazzolamento di chi lo utilizza e lo guida nella pulizia dell'intero cavo orale. Con 6 modalità di spazzolamento tra cui scegliere, è dotato di timer da 2 minuti e sensore di pressione sulle gengive. La batteria garantisce fino a 2 settimane di utilizzo.

-46% di sconto sul Rasoio elettrico Braun Series XT5: adatto sia per il viso che per il corpo grazie ai diversi pettini inclusi, questo rasoio elettrico ha una lama OneBlade 4D in acciaio inossidabile con due zone di taglio centrali e due rifinitori laterali che garantisce una rasatura veloce ed efficace. È 100% impermeabile, per cui può essere utilizzato a secco o sotto l'acqua.

-45% di sconto sull'Epilatore viso Braun FaceSpa 851V: piccolo e compatto, il Braun Face Spa è un epilatore viso completo ed efficace. Oltre alla testina epilatrice la confezione include una testina rasoio, una spazzola per la pulizia, un accessorio massaggiante, uno specchietto e una pochette per racchiudere tutto e portarlo sempre con sé. Wet&Dry, funziona con due batterie AA.

-45% di sconto sullo Spazzolino elettrico Oral-B iO Series 9 Special Edition: tecnologia magnetica iO, intelligenza artificiale e display a colori caratterizzano questo spazzolino targato Oral-B, dotato di 7 modalità di spazzolamento e testina rotonda che effettua movimenti oscillatori e micro-vibrazioni per una pulizia completa. Il caricatore magnetico incluso, inoltre, effettua una ricarica completa in sole 3 ore.

-44% di sconto sull'Epilatore elettrico Braun Silk-épil 9 Flex 9020: la principale caratteristica di questo Silk-épil è la presenza di una testina completamente flessibile che rende l'epilazione più facile e veloce. Dotato di 40 pinzette MicroGrip e tecnologia SensoSmart che permette di applicare la giusta pressione per evitare fastidi, ha un'impugnatura ergonomica e antiscivolo, utile quando si è sotto la doccia.

-43% di sconto sul Regolabarba elettrico Braun 5 BT5365: studiato per la barba ma perfetto anche per altre zone del viso e per i capelli, questo dispositivo Braun ha ben 39 impostazioni di lunghezza, una lama di precisione e una potente batteria che assicura fino a 100 minuti di autonomia. La confezione include anche un rasoio Gillette Fusion Proglide, due pettini di precisione e una mini testina radente.

-43% di sconto sul Rasoio elettrico Braun Series 9 Pro 9417s: ugualmente efficace su barba di 1, 3 o 7 giorni, questo rasoio da uomo ha una testina ProHead con rifinitore ProLift che solleva e taglia anche i peli più difficili. Si tratta anche in questo caso di un dispositivo impermeabile che si può usare con schiuma o gel per rasatura oppure sotto la doccia.

-40% di sconto sull'Epilatore a luce pulsata Braun Silk-expert Pro 5 PL5347: capace di ridurre i peli in sole 4 settimane, questo epilatore a luce pulsata ha un'ampia testina su cui eventualmente applicare le testine di precisione per trattare aree più piccole. Oltre ad essere efficace, è sicuro sulla pelle: il sensore SensoAdapt si adatta automaticamente alla tonalità dell'incarnato 80 volte al secondo.

-33% di sconto sullo Spazzolino elettrico Oral-B Pro 3 3000: dotato di testina rotonda che rimuove il 100% di placca in più di uno spazzolino manuale, timer professionale da 2 minuti, sensore di pressione e tre modalità di spazzolamento, l'Oral-B Pro 3 è uno spazzolino elettrico essenziale ma molto efficace. Ha inoltre due testine interscambiabili, perfetto da usare in due.

-27% di sconto sull'Epilatore elettrico Braun Silk-épil 9-725: epilazione facile e veloce grazie all'ampia testina flessibile con 40 pinzette MicroGrip di questo epilatore 100% impermeabile, adatto anche alle aree sensibili. È dotato di luce Smartlight che permette di individuare anche i peli più sottili e di tecnologia SensoSmart che aiuta ad applicare la giusta pressione durante l'epilazione così da evitare dolore.