Offerte della settimana: oltre il 50% di sconto su spazzolini smart e rasoi elettrici

Siete alla ricerca di un nuovo spazzolino elettrico o di dispositivi di ultima generazione per prendervi cura della vostra pelle e della vostra persona, ma avete un budget limitato? Dare un'occhiata alle offerte presenti su Amazon nelle categorie dedicate ai rasoi Braun e agli spazzolini elettrici Oral B.

Quando si tratta dell'igiene personale e della cura della persona, i migliori marchi a cui affidarsi sono certamente Oral B e Braun.

Se il primo propone numerosi modelli di spazzolini smart Oral B, in grado di prendersi cura dei vostri denti e delle vostre gengive al meglio, il secondo è il top di gamma per quanto riguarda rasoi elettrici Braun, dispositivi di cui è impossibile fare a meno, soprattutto in questo periodo in cui, tra giornate al mare e alte temperature, sentiamo maggiore necessità di essere sempre a posto e curati nell'aspetto.

Di seguito trovate una selezione dei migliori modelli di rasoi elettrici Braun e di spazzolini elettrici Oral B attualmente in offerta su Amazon.

Le migliori offerte su spazzolini smart e rasoi elettrici presenti su Amazon questa settimana

Ecco quali sono i prodotti Oral B e Braun che trovate a un prezzo competitivo su Amazon questa settimana: la selezione riguarda diverse tipologie di spazzolini smart, testine di ricambio e rasoi elettrici.

-52% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 4000N, un modello dotato di connessione Bluetooth, che consente di controllare lo stato della batteria e modificare i livelli di potenza e pressione anche a distanza.

-50% di sconto sul rasoio elettrico a lamina Braun Series 9 9340s, 100% impermeabile e utilizzabile anche sotto la doccia. La batteria Li-Ion garantisce autonomia fino a 60 minuti. Efficiente e preciso, può essere utilizzato anche da chi ha la pelle sensibile.

-50% di sconto sulle testine di ricambio Cross Action, vendute in una confezione da 10 pezzi. Sono dotate di tecnologia CleanMaximise, che garantisce una totale rimozione della placca, poiché permette alle setole d'inclinarsi e accompagnare il movimento rotatorio, per agire più in profondità.

-50% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B Genius 8000N, che permette di scegliere tra 5 modalità di spazzolamento e ottenere una pulizia profonda. Nella confezione sono compresi una testina di ricambio e una custodia da viaggio.

-40% di sconto sulle testine di ricambio Oral-B Sensitive Clean, vendute in confezione da 8 pezzi. Compatibili con tutti i modelli di spazzolini elettrici tranne Pulsonic e iO, dato il livello di morbidezza sono indicate per chi ha le gengive particolarmente sensibili.

-40% di sconto sul rasoio elettrico Braun Series 7, senza fili e con testina completamente flessibile, utilizzabile anche sotto l'acqua. La batteria ricaricabile garantisce un'autonomia di 50 minuti. Nella confezione sono comprese una base di ricarica e un rifinitore di precisione.

-40% di sconto su Braun Series 5 rasoio elettrico, disponibile in 3 colorazioni, è un rasoio resistente all'acqua utilizzabile anche sulla pelle bagnata e sotto la doccia. Ha un sistema di lame flessibili per una rasatura ultra precisa. La confezione include un set di testine regolabili e intercambiabili per curare al meglio qualsiasi stile.

-38% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B iO 9n Go Electric, un modello smart che grazie alla tecnologia magnetica iO assicura una pulizia professionale e un’esperienza di spazzolamento delicata. Ha a disposizione ben 7 modalità Smart per personalizzare l'uso: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili, Protezione Gengive, Pulizia Profonda, Sbiancante, Nettalingua, Denti ultra sensibili.

-28% di sconto su Braun Regolabarba BT5242, particolarmente adatto a chi porta una barba lunga e ben curata. Dispone di 2 testine intercambiabili fino a 39 impostazioni di lunghezza diverse, tutte a intervalli di 0,5 mm per semplificare al meglio la rifinitura.

-26% di sconto su Braun Rasoio MGK7331 10-in-1, un kit regolabarba uomo adatto alla rifinitura di barba, viso, testa, orecchie e naso, inclusa la rasatura dei peli superflui del corpo. È ultraleggero e comodo da usare, inoltre è impermeabile al 100%, e grazie alla batteria Li-Ion garantusce fino a 100 minuti di utilizzo continuativi.