Offerte della settimana: fino al 60% di sconto su materassi, cuscini memory e piumoni

Se è vero che le ore di sonno incidono sulla nostra energia e il nostro umore, è altrettanto vero che per dormire sonni tranquilli sono fondamentali i giusti alleati. Materassi e cuscini in particolare, ma anche coperte e lenzuola devono infatti essere di buona qualità, realizzati con materiali traspiranti e adatti alla stagione durante la quale vengono utilizzati.

Un prodotto di qualità ha però spesso un prezzo elevato, ed è per questo che abbiamo preparato per voi una selezione di offerte su materassi, cuscini e topper memory, piumoni, plaid e set di lenzuola.

Fino al 24 ottobre sul sito di Emma, uno dei brand leader in questo settore, sono in corso i Saldi Autunnali, un'ottima occasione per acquistare i prodotti più famosi del marchio, tra cui il materasso Emma Hybrid Premium eletto Prodotto dell'anno 2022, con sconti fino al 60%. Altre interessanti offerte si possono poi trovare su Amazon, ma anche in questo caso non c'è tempo da perdere: le promozioni sono soggette a disponibilità.

Le migliori offerte su materassi, cuscini memory e piumoni

Ecco dunque la nostra selezione dei 10 prodotti da acquistare sul sito di Emma o su Amazon, tutti con sconti fino al 60%. Oltre al già citato materasso Hybrid Premium, troverete altri due modelli di materassi, un cuscino e un topper firmati Emma, oltre che il plaid riscaldabile Imetec, due set di lenzuola, un piumone e una coperta in pile in offerta su Amazon. I materassi e il topper Emma sono inoltre scontati sia che si scelga di acquistare la versione singola che quella matrimoniale o a una piazza e mezza.

-60% di sconto su Materasso Emma Hybrid Premium Clima: con tecnologia di termoregolazione brevettata che si avvale di sei lastre in grafite, questo materasso Emma è in grado di mantenere una temperatura ideale per oltre 12 ore, rimuovendo il calore in eccesso. Alto 25 cm, ha una struttura mista, con molle insacchettate e schiume adattive, che lo rende confortevole e allo stesso tempo in grado di sostenere al meglio la colonna vertebrale.

-45% di sconto su Materasso Emma Hybrid Premium: anche l'Hybrid Premium è alto 25 cm ed ha una struttura mista, stavolta però composta da memory foam e molle insacchettate. Grazie alle 7 zone di sostegno supporta in modo ottimale tutte le diverse aree del corpo, garantendo un riposo sereno privo di dolori. In più, è dotato di un rivestimento elastico, traspirante e termoregolatore che rimane fresco e asciutto tutta la notte.

-40% di sconto su Materasso Emma Original: passiamo ora al materasso più venduto in Europa, l'Emma Original, che si caratterizza per i tre materiali innovativi che ne compongono la struttura (memory foam adattivo, Schiuma Airgocell brevettata e Schiuma HRX). La combinazione di questi tre materiali dà vita ad un materasso capace di assicurare il giusto sostegno al corpo e alla colonna vertebrale, adattandosi però allo stesso tempo alle forme del corpo.

-30% di sconto su Cuscino Emma Memory Foam: un cuscino in memory foam completamente personalizzabile questo proposto da Emma. I tre strati che lo compongono possono essere infatti posizionati a seconda delle proprie preferenze, o anche rimossi per regolarne l'altezza in base alla posizione che si assume durante il sonno. Ipoallergenico, il rivestimento esterno è termoregolatore oltre che rimovibile e lavabile in lavatrice.

-30% di sconto su Topper Emma: l'ultimo prodotto Emma della nostra selezione è un topper, vale a dire un piccolo supporto extra che si può posizionare sopra il materasso per aumentarne il comfort. È composto da due strati, uno rigido e uno morbido, che possono essere rimossi così da adattarlo alle proprie esigenze e, come per i materassi, anche in questo caso il rivestimento esterno è traspirante e può essere rimosso e lavato in lavatrice.

-37% di sconto su Set di lenzuola Amazon Basics: è targato Amazon Basics, il brand Amazon che offre prodotti di uso quotidiano a prezzi contenuti, questo set di lenzuola in microfibra. Federa, lenzuolo e lenzuolo con angoli sono in tinta unita color crema, realizzati con un materiale resistente al tempo e all'usura, morbido sulla pelle. L'offerta è sul set per letti a una piazza e mezza.

-34% di sconto su Completo Letto Italian Bed Linen: per letto matrimoniale è invece il completo dell'azienda italiana Italian Bed Linen, proposto in due toni di grigio, molto elegante. Trattandosi di un set matrimoniale, il completo si compone di quattro pezzi, due federe e due lenzuola, di cui uno con angoli. È realizzato in 100% cotone, lavabile in lavatrice.

-33% di sconto su Plaid riscaldabile Imetec Adapto Velvet: di Imetec è questa coperta elettrica da collegare alla corrente per avere calore extra durante il sonno. Con tecnologia brevettata Adapto, il riscaldamento è rapido e sicuro, regolabile su sei temperature, ed è presente anche un timer di spegnimento dopo una, tre o nove ore. Rimuovendo il comando digitale, inoltre, il plaid può essere lavato in lavatrice.

-30% di sconto su Piumone Pikolin Home: traspirante e ipoallergenico, questo modello di piumone Pikolin Home è perfetto da utilizzare durante la stagione fredda, tra autunno ed inverno. Morbido al tatto, è ideale per chi soffre di allergie perché dotato di un rivestimento anti-acaro, ed è inoltre facile da lavare in lavatrice. Lo sconto maggiore è sul piumone per letto singolo.

-29% di sconto su Coperta Pile Blumtal: chiudiamo con una coperta in pile morbida e calda, ideale da utilizzare nelle fredde nottate invernali come copertura extra oltre alle coperte. Realizzata in microfibra di alta qualità, dura nel tempo ed è anche facile da lavare. Sono disponibili diversi colori e dimensioni, da scegliere in base alle proprie esigenze.