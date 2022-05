Offerte della settimana: fino al 50% di sconto su spazzolini smart, rasoi ed epilatori elettrici Su Amazon sono iniziate le offerte estive dedicate ai dispositivi per la cura del corpo, come i rasoi e gli epilatori elettrici Braun e gli spazzolini smart di ultima generazione di Oral B.

Prendersi cura di sé è importante, ma non sempre è facile, inoltre con l'arrivo dell'estate e dei weekend al mare è fondamentale avere un aspetto pulito e impeccabile. Affinché questo accada, i migliori alleati sia per gli uomini che per le donne sono i rasoi e gli epilatori elettrici.

Prendersi cura di sé però implica anche una corretta igiene orale, per questo gli spazzolini Oral B sono tra i più raccomandati dagli esperti. Grazie ai nuovi modelli smart dotati d'intelligenza artificiale, potrete monitorare quotidianamente le vostre abitudini di spazzolamento.

Di seguito trovate una selezione dei migliori modelli di rasoi Braun ed epilatori elettrici Braun e di spazzolini elettrici Oral B, in offerta su Amazon.

Le migliori offerte su rasoi, epilatori e spazzolini elettrici su Amazon

-52% di sconto sul Regolabarba Braun MGK7220 All-in-One: è fornito di kit rifinitore 10-in-1 per barba, viso, capelli, naso e orecchie, che include un rasoio Gillette Fusion5 ProGlide per una rasatura pulita. Grazie alla batteria in batteria Li-Ion+, offre 100 minuti di rifinitura dopo solo 1 ora di ricarica. La soluzione perfetta per chi cerca un tutto-in-uno.

-50% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B Genius X: grazie all'intelligenza artificiale di cui è dotato, lo spazzolino elettrico Oral-B Genius X è in grado di riconoscere le abitudini di chi lo utilizza e guidarlo nella pulizia ottimale di tutta la bocca, per un significativo miglioramento della salute orale dopo sole sei settimane di utilizzo.

-50% di sconto su Braun Face Spa 851V: pensato appositamente per rimuove i peli del viso senza lasciare segni. Ha la forma di un pennino e può essere utilizzato anche sotto la doccia. Nella confezione è inclusa per 2 spazzole per la pulizia del viso e uno specchio che si illumina per una rimozione ad alta precisione.

-45% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B Genius 10000N Midnight Black: lo spazzolino elettrico Oral-B Genius 10000N assicura prestazioni di alto livello grazie al sensore di pressione, al timer da 2 minuti e alla testina rotonda con setole sottili e delicate sulle gengive. Collegandolo tramite Bluetooth allo smartphone, sarà possibile tenere traccia di tutte le abitudini di spazzolamento e prevenire una pulizia errata.

-45% di sconto su Braun Silk-épil 9 Flex Depilatore: il primo epilatore elettrico donna al mondo con una testina completamente flessibile, per una rimozione dei peli più semplice e indolore. Infatti, grazie alla tecnologia SensoSmart applica la giusta quantità di pressione senza stressate la pelle e inoltre può essere utilizzato sotto l’acqua per un maggiore comfort.

-44% di sconto sul rasoio elettrico Braun Series 5: che può essere utilizzato sia a secco che sotto la doccia, in base alle necessità, soprattutto quando si è in viaggio o di corsa. Le lame flessibili sono morbide e agiscono in profondità senza creare irritazioni, mentre la base di ricarica ultra leggera è facile da trasportare. Grazie al sistema EasyClean, si pulisce facilmente senza rimuovere la testina.

-38% di sconto sul rasoio Braun Series XT5: regola, rade e rifinisce i contorni, è il mix perfetto tra rasoio corpo e regolabarba tutto-in-uno. Grazie alla tecnologia lama 4D effettua 450 movimenti al secondo. Rade in profondità per un aspetto perfetto senza irritare la pelle, incluso quelle più sensibili.

-33% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B iO 9s Go Electric: dotato di un display interattivo a colori che permette di visualizzare modalità selezionata, stato della batteria e grado di usura della testina, lo spazzolino elettrico Oral-B iO 9s offre ben sette modalità di spazzolamento. La testina rotonda emette delicate micro-vibrazioni che aumentano l'efficacia della pulizia e la sensazione di freschezza.

-30% di sconto su Braun Silk-expert Pro 3: epilatore a luce pulsata che garantisce una rimozione dei peli in soli 3 mesi. Ha una potenza ottimale per ogni parte del corpo grazie alla tecnologia professionale Skin Pro (SensoAdaptTM) che si adatta in modo automatico e continuo alla tonalità della tua pelle, rispettando anche le zone più delicate.