Offerte bellezza: fino al 50% di sconto su creme viso e corpo per l’arrivo dell’autunno Ecco le migliori offerte su creme viso e corpo per l’arrivo dell’autunno, disponibili sullo store Clarins e su Amazon: il Double Serum Clarins, la Revitalift Filler di L’Oréal Paris e molti altri cosmetici, in sconto fino al 52%.

Quando le temperature cominciano a calare, è importante proteggere la pelle dal freddo e dagli agenti atmosferici. Pertanto, è utile arricchire la propria skin care routine autunnale con i prodotti giusti, come creme anti-age, idratanti e rivitalizzanti.

A tal proposito, Clarins propone una speciale promozione per il mese in corso. Fino al 30 Ottobre, infatti, il noto brand di cosmesi offre in regalo un vero e proprio rituale anti-età, racchiuso in ognuna delle 4 box disponibili. Ciascuna scatola è pensata per una determinata fascia d'età, dai 30 fino ai 60 anni, e contiene i seguenti prodotti: il Doux Nettoyant, il trattamento Double Serum, la crema giorno e quella notte della linea Multi-Active, Extra-Firming, Multi-Intensive o Nutri-Lumière. La promo è valida su un acquisto minimo di 79 €, solo sui prodotti Clarins Skincare e Make-up viso. Senza contare che a questa offerta si aggiunge anche il 10% di sconto riservato agli iscritti al Club Clarins.

Per aiutarvi nella scelta del prodotto più adatto alle vostre esigenze, dunque, vi presentiamo le migliori occasioni su creme viso e corpo per l'arrivo dell'autunno, disponibili sullo store Clarins o su Amazon: dall'Extra Firming Day Cream di Clarins alla Crema Fondente Sublime di Collistar, passando per l'Age Perfect Golden Age di L'Oréal Paris e molti altri cosmetici, in sconto fino al 52%.

I migliori sconti su creme viso e corpo per l'autunno

Ma quali sono le offerte più vantaggiose sulle creme viso e corpo per l'arrivo dell'autunno? Ecco le promozioni più convenienti su prodotti efficaci e sicuri per la pelle, scelti tra i migliori marchi: Clarins, Collistar, Elizabeth Arden, L'Oréal Paris e non solo, in sconto fino al 52%.

-10% sul trattamento Double Serum di Clarins: per avere una pelle liscia e luminosa, delle rughe levigate e un incarnato più sano e uniforme, il siero Clarins contiene 20 + 1 estratti di piante, che stimolano l'idratazione, la nutrizione, l'ossigenazione, la rigenerazione e la protezione cutanee. Stiamo parlando di un vero e proprio pass-part-tout, un trattamento completo a base di Orthosiphon, Mango, pianta di Goethe, Goji, Jania rubens e altri ingredienti vegetali, combinati tra loro per dar vita a un mix dall'efficacia unica.

-10% sulla crema giorno Clarins Extra-Firming: ideale soprattutto per la pelle secca, questa crema giorno è in grado di ridurre le rughe, rimodellare l'ovale del viso e uniformare l'incarnato, grazie alla texture corposa e alla formula concentrata. Infatti, è arricchita con estratto di avena, noto per le proprietà anti-age e rinvigorenti. Infine, contiene uno speciale complesso anti-inquinamento, progettato per proteggere la cute dagli agenti esterni nocivi.

-10% sulla crema notte Clarins Multi-Active: dalla texture leggera e di facile assorbimento, questa crema notte è adatta soprattutto alle pelli secche, che necessitano di una maggiore idratazione quotidiana. È formulata con un particolare mix di ingredienti, tra i quali spicca l'estratto di cardo, un fiore dalle note proprietà protettive e anti-età. Si consiglia di applicare il prodotto la sera, prima di addormentarsi.

-10% sulla crema giorno Nutri-Lumière Revive: studiata soprattutto per soddisfare le esigenze delle pelli mature, questa crema giorno svolge un'azione tonificante e perfezionatrice. Infatti, rimpolpa e rimodella l'ovale del viso, oltre a rendere l'incarnato più luminoso e uniforme. È caratterizzata da una texture cremosa e un finish viola illuminante. È adatta a tutti i tipi di pelle, da quelle secche alle grasse, passando per le miste e le normali. Infine, contiene una formulazione ricca, a base di estratti di piante come l'ippocastano, il marrubio bianco e la pianta di Goethe.

-52% sulla crema giorno L'Oréal Paris Revitalift Filler: progettata per rimpolpare le rughe e rimodellare le forme del viso, questa crema giorno per pelli mature rende la cute più tonica e assicura una riduzione di inestetismi e segni dell'età, già dopo 4 settimane. È arricchita con acido ialuronico e contiene il Fibroxyl, un estratto rassodante di origine naturale. Si consiglia di applicare il prodotto tutti i giorni, su viso e collo ben detersi.

-42% sulla crema corpo White Tea di Elizabeth Arden: una vera e propria coccola per la pelle, questa crema corpo idrata e nutre in profondità. Contiene una speciale formula a base di tè bianco, legno di Madras e un trio di muschi, mixati tra loro per garantire il massimo dell'efficacia. In più, è arricchita con burro di karité e antiossidanti. Ha una texture leggera, non unge e si caratterizza per il profumo particolarmente gradevole.

-41% sulla crema giorno L'Oréal Paris Age Perfect Golden Age: un vero e proprio trattamento completo, questa crema è progettata per rimpolpare e prevenire il rilassamento cutaneo. Già dalla prima applicazione, infatti, la pelle appare nutrita, rosea e ridensificata. Contiene una formulazione unica, a base di estratti di Peonia Imperiale e radice d'Iris, in grado di illuminare e uniformare l'incarnato. Naturalmente, è adatta soprattutto alle pelli mature.

-38% sulla crema viso e collo Collistar Lift HD: dotata di azione liftante intensiva, questa crema è adatta soprattutto alle pelli mature. Infatti, leviga e distende le rughe, oltre a garantire un effetto ringiovanente progressivo e duraturo. È formulata con preziosi principi attivi e polveri multi-riflettenti, in grado di catturare la luce e rendere più luminoso l'incarnato. Infine, pur avendo una texture ricca e corposa, si assorbe facilmente e non unge.

-36% sulla crema corpo Collistar Fondente Sublime: ad azione nutriente e idratante, questa crema corpo è perfetta da applicare dopo la doccia, per concedersi una coccola quotidiana. Oltre a rigenerare e rendere più elastica la pelle, la protegge da agenti esterni dannosi. Ha una texture vellutata e piacevole al tatto e si assorbe facilmente. Infine, è realizzata con una formula mirata ed è arricchita con burro di mango selvatico, burro di karité, acidi grassi essenziali, fitosteroli e vitamina E.