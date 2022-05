Offerte bellezza: fino al 50% di sconto su creme corpo per l’arrivo dell’estate Per l’arrivo dell’estate abbiamo selezionato le migliori offerte beauty su creme corpo, con sconti fino al 50%: tantissimi prodotti delle migliori marche, da Collistar a Vasopure, per rassodare e idratare la pelle.

Ogni corpo si può considerare un "corpo da spiaggia" e il concetto di prova costume è oggi ampiamente superato. Tuttavia, con l'arrivo del caldo e della bella stagione, la pelle del corpo necessita di una maggiore riserva d'acqua, utile a prevenire e a contrastare l'invecchiamento cutaneo o la ritenzione idrica.

Pertanto, è bene applicare una crema corpo efficace, ad azione idratante, nutriente e rassodante. A tal proposito, potrete trovare online tantissime promozioni di bellezza. Di seguito, vi proponiamo le migliori offerte beauty su creme corpo per l'arrivo dell'estate, selezionate tra le marche più note: Collistar, Vasopure, Clarins, Neutrogena e molte altre, in sconto fino al 50%.

Le migliori promozioni di bellezza su creme corpo

Quali sono, dunque, le promozioni di bellezza più vantaggiose sulle creme corpo? Ecco, le migliori offerte su prodotti cosmetici mirati, ideali per idratare, rassodare, drenare e nutrire in profondità la pelle, soprattutto durante il periodo estivo.

-20% sulla crema corpo linfodrenante Vasopure: testata e brevettata per aumentare l'idratazione e l'elasticità cutanee, questa crema corpo agisce in maniera efficace su arti edematosi, cellulite e smagliature. Infatti, contiene lattoferrina in liposomi, un principio inibitore della lipogenesi con azione drenante e snellente.

-15% sulla crema corpo tonificante Body Firming di Clarins: perfetta per rimodellare e tonificare, questa crema corpo è caratterizzata da una texture vellutata e un gradevole profumo. È arricchita con estratti vegetali bio di aloe vera, burro di karité, kiwi e Mitracarpus. Rende subito la pelle più levigata e setosa.

-15% sulla crema corpo Super Idratante di Clarins: ottima per idratare e nutrire in profondità anche la pelle più secca, la crema corpo di Clarins è arricchita con burro di karité concentrato. In più, rende la pelle liscia e morbida, grazie agli estratti di origine naturale di acqua di lampone biologica, acidi della polpa di tamarindo e zuccheri d'avena bio.

-15% sull'olio corpo Huile Tonic di Clarins: ideale per rassodare e contrastare le smagliature e gli inestetismi della cellulite, questo olio corpo contiene estratti vegetali 100% puri, come gli oli essenziali di rosmarino, geranio e menta. In più, la formula a base di olio di nocciola mantiene la pelle ben idratata a lungo.

-50% sul balsamo corpo rinfrescante Neutrogena Hydro Boost: arricchito con acido ialuronico, questo balsamo corpo aiuta la pelle a creare una vera e propria riserva d'acqua, che mantiene la cute ben idratata per l'intera giornata. È caratterizzato da una formula leggera e vellutata, adatta anche alle pelli sensibili.

-43% sulla crema corpo Collistar Soffice della Felicità: ad azione idratante e nutriente, questa crema corpo è in grado di rendere i tessuti cutanei più levigati e tonici. È caratterizzata da una texture leggera e dal facile assorbimento, e contiene una formula multi-attiva, con proprietà snellenti, rassodanti e perfezionatrici.

-42% sul fluido corpo Body Hydraboost di BioNike: adatto a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili, questa crema corpo protegge dagli agenti inquinanti e dai radicali liberi, e mantiene la cute idratata a lungo. È caratterizzata da una consistenza fluida e lascia sulla pelle una sensazione di morbidezza e comfort.

-42% sulla crema Green Tea Honey Drops di Elizabeth Arden: leggera e super profumata, questa crema corpo dona elasticità e idratazione alla pelle, senza ungere. Infatti, contiene tantissimi ingredienti benefici, come il muschio, l'ambra, il gelsomino, il tè verde, la menta piperita e il limone. In più, è adatta a tutti i tipi di pelle.

-40% sulla crema Collistar Fluido di Idratazione Profonda: ottimo per idratare i tessuti del corpo in profondità, questo fluido concentrato nutre la pelle e ne previene l'invecchiamento, garantendone il giusto equilibrio idrolipidico. Contiene una formula potenziata con idro-attiva complex ed è adatto alla cute secca.

-36% sulla crema corpo idratante di Aveeno: pensata per la cute da normali a secca, questa crema corpo è caratterizzata da una consistenza cremosa e ricca, ma non grassa. Contiene avena colloidale prebiotica, un ingrediente utile a migliorare l'equilibrio cutaneo e rendere la pelle più levigata ed elastica.

-34% sulla crema corpo rassodante Intensiva Plus di Collistar: adatta soprattutto alle pelli normali, la crema corpo di Collistar rassoda e idrata in profondità, si applica facilmente e si assorbe in pochissimo tempo. Contiene un attivatore di collagene e acido ialuronico, utile a migliorare l'elasticità e il tono della pelle.

-32% sulla crema corpo White Tea Body Cream di Elizabeth Arden: addolcente e lenitiva, questa crema corpo è formulata con tè bianco, legno di Madras e un trio di muschi, che donano al prodotto un'elevata efficacia idratante e una deliziosa fragranza. In più, è arricchita con burro di karité e antiossidanti.