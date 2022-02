Offerte beauty: fino al 60% di sconto su skin care e cura del corpo Per prendersi cura di sé e della propria pelle, abbiamo selezionato i migliori sconti sui prodotti di bellezza, fino al 60%: dai fondotinta-trattamento di Clarins alle creme e agli accessori per la skin care.

Sebbene la stagione dei saldi sia ormai conclusa, non esiste un periodo giusto per risparmiare sulla cura di sé e della propria pelle. Prodotti make-up, cosmetici e trattamenti per viso e corpo, infatti, sono importanti da inserire nel proprio rituale quotidiano di bellezza e relax.

Per regalarvi una coccola tutti i giorni, dunque, vi proponiamo i fondotinta Clarins, caratterizzati da una doppia funzione, trucco e skin care, acquistabili con uno sconto del 10% riservato ai membri Club Clarins.

Inoltre, abbiamo selezionato le migliori 5 offerte Amazon su prodotti per la beauty routine di viso e corpo, con un risparmio fino al 60%, ideali per avere una pelle sempre morbida, protetta e radiosa.

Sconto del 10% su fondotinta e skin care Clarins

Se siete in cerca di un prodotto multifunzione, in grado di coniugare la coprenza del make-up all'efficacia idratante e illuminante di una crema viso, non possiamo non consigliarvi i 4 fondotinta di Clarins, perfetti per sfoggiare una pelle tonica e luminosa tutto il giorno.

Inoltre, acquistando direttamente dallo shop online del brand, alla sezione dedicata, potrete aderire al programma Club Clarins, riservato ai clienti e ai nuovi iscritti, e accedere a una serie di vantaggi, a partire da uno sconto minimo del 10% su tutti gli ordini (escluso quelli con articoli My Clarins). Il noto marchio di cosmesi, peraltro, offre un'ulteriore promozione: con l'acquisto di un fondotinta Clarins avrete in regalo una trousse di tre prodotti da viaggio per la base make-up (offerta valida fino alle 23:45 del 28 febbraio 2022).

-10% sul fondotinta Everlasting Youth Fluid di Clarins: formulato con estratti di cicoria e di jania rubens, questo fondotinta esalta la luminosità della cute, uniforma l'incarnato e rende la pelle morbida e levigata. Inoltre, agisce come un vero e proprio trattamento, grazie all'azione rigenerante e tonificante.

-10% sul fondotinta Everlasting di Clarins: caratterizzato da un'alta coprenza e da un finish matte, questo fondotinta racchiude una formula all'81% trattamento, contenente estratti di polvere di bambù, quinoa, zuccheri d’avena e un micropatch vegetale, in grado di garantire la corretta idratazione cutanea e regolare la produzione di sebo.

-10% sul fondotinta Skin Illusion di Clarins: il primo con effetto "velo" di Clarins, questo fondotinta, con formula trattamento all'89%, è progettato per donare luminosità all'incarnato, sfumare le imperfezioni e assicurare un colorito naturale e sano. Ideale per il "make-up no make-up", contiene pianta di Goethe e jania rubens, estratti idratanti e illuminanti.

-10% sul fondotinta Skin Illusion Velvet di Clarins: caratterizzato da un finish matte, leggero e naturale, questo fondotinta opacizza, sublima l'incarnato e riduce imperfezioni e lucidità. Inoltre, rende la pelle morbida e luminosa, grazie alla formula trattamento all'89%, seboregolatrice, contenente estratto di albatro corallino biologico, pianta di Goethe, bambù ed estratti vegetali protettivi e anti-inquinanti.

Le migliori offerte Amazon su prodotti per la skin care e la cura del corpo

Prima di applicare un fondotinta coprente e uniformante, è doveroso prendersi cura della propria pelle. Per questo motivo, abbiamo selezionato le migliori offerte di Amazon, con sconti fino al 60%, su prodotti per la skin care e la cura del corpo.

Dallo skin scrubber alle creme, passando per la BB cream di Collistar: tante promozioni di cui approfittare per regalarsi una coccola di benessere.

-60% sulla crema mani di Neutrogena: ideale per proteggere anche la pelle più screpolata e secca, questa crema mani leviga, ammorbidisce e idrata in profondità, per un effetto che dura fino a 24 ore. Contiene glicerina, una sostanza umettante, in grado di trattenere la giusta quantità di acqua nelle cellule e prevenire l'invecchiamento cutaneo.

-50% sullo skin scrubber di Anlan: questo dispositivo per la pulizia del viso è ideale per una pelle liscia e luminosa. Grazie alle vibrazioni ultra-soniche, infatti, riduce i pori, elimina i punti neri e favorisce l'assorbimento di creme e trattamenti specifici. Inoltre, è efficace per la rimozione di segni, piccole rughe e imperfezioni del viso.

-41% sulla crema viso antirughe di Giovanna Rose Cosmetics: formulata con bava di lumaca e 8 principi attivi funzionali come oli naturali e vitamine C ed E, questa crema anti-age per il viso interviene sul processo di invecchiamento cellulare, lasciando la pelle più morbida e levigata già dopo sole due settimane. Inoltre, ha una texture leggera e non untuosa.

-38% sulla BB cream di Collistar: questo prodotto beauty è in grado di svolgere due funzioni, make up e skin care. Questa BB cream, infatti, uniforma l'incarnato e idrata la cute in profondità, fino a 72 ore. Arricchita con estratti di peonia, è adatta a tutti i tipi di pelle ed è disponibile in tre nuances.

-37% sulla White tea body cream di Elizabeth Arden: una vera e propria coccola per la pelle, questa crema per il corpo possiede una profumazione gradevole e duratura, grazie alla presenza di vapori di tè bianco, legno di Madras e un trio di muschi. Inoltre, è arricchita con burro di karité e antiossidanti, in grado di assicurare un'efficacia idratante e nutriente.